College Conference Championships 2023 Roundup

The full results of every Conference Championship.

Ultiworld’s coverage of the 2023 college ultimate season are presented by Spin Ultimate; all opinions are those of the author(s). Find out how Spin can get you, and your team, looking your best this season.

The first level of the College Series has coming, opening up the postseason with local competition going on across the country. Players and teams of various levels all enter with the opportunity to advance an equal distance into the postseason, but from here on out, everything is earned.

We’re rounding up all of the results from the Conference Championships. Asterisks (*) indicate teams that have qualified for advancement to Regionals. Carets (^) indicate a team qualified directly to their respective Nationals.

Please email editor@ultiworld.com if you have corrections or updates.

Atlantic Coast

Women’s D-I

Regionals Tournament: May 6-7, Fredericksburg, VA

Nationals Bids: 2

Carolina (April 22-23)

Colonial (April 22-23)

Virginia (April 22-23)

Men’s D-I

Regionals Tournament: May 6-7, Fredericksburg, VA

Nationals Bids: 2

Carolina (April 22-23)

Colonial (April 22-23)

Virginia (April 22-23)

Women’s D-III

ConfRegionals Tournament: April 15-16, Glen Allen, VA (Competition Results)

Nationals Bids: 1

1. Catholic**

2. Mary Washington

3. Richmond

4. Elon

Teams will qualify to Nationals directly from Conferences

Men’s D-III

ConfRegionals Tournament: April 22-23, Elon, NC (Competition Results)

Nationals Bids: 2

Teams will qualify to Nationals directly from Conferences

Great Lakes

Women’s D-I

Regionals Tournament: May 6-7, Holland, MI

Nationals Bids: 1

Eastern Great Lakes (April 15-16)

1. Notre Dame*

2. Michigan*

3. Purdue*

4. Michigan State

5. Kentucky*

6. Indiana

7. Michigan B

8. Purdue B

9. Notre Dame B

Illinois (April 15-16)

1. Chicago*

2. Northwestern*

3. Loyola Chicago*

4. Illinois*

5. Northwestern B*

Men’s D-I

Regionals Tournament: May 6-7, Holland, MI

Nationals Bids: 1

East Plains (April 15-16)

1. Purdue*

2. Indiana*

3. Notre Dame*

4. Kentucky

5. Ball State

Michigan (April 15-16)

1. Michigan State*

2. Michigan*

3. Grand Valley State*

4. Western Michigan*

5. Eastern Michigan*

6. Central Michigan

Illinois (April 15-16)

1. Northwestern*

2. Illinois*

3. Chicago*

4. Illinois State*

5. Loyola Chicago*

6. DePaul*

7. Southern Illinois-Edwardsville

8. Illinois Chicago

Women’s D-III

ConfRegionals Tournament: April 15-16, Bourbonnais, IL (Competition Results)

Nationals Bids: 1

1. Knox^

2. Wheaton (Illinois)

3. Valparaiso

4. Kalamazoo

Teams will qualify to Nationals directly from Conferences

Men’s D-III

Regionals Tournament: May 6-7, Holland, MI

Nationals Bids: 1

Eastern Great Lakes (April 15-16)

1. Butler*

2. Kalamazoo*

3. Hillsdale*

4. Grace*

5. Indianapolis

6. Rose-Hulman

7. Valparaiso*

Illinois (April 15-16)

1. Wheaton (Illinois)*

2. North Park*

3. Knox*

4. Bradley*

Metro East

Women’s D-I

Regionals Tournament: April 29-30, New Brunswick, NJ

Nationals Bids: 1

Eastern Metro East (April 15-16)

1. Yale*

T2. Columbia*

T2. NYU*

4. Connecticut*

5. Rutgers*

6. Princeton*

7. Columbia B*

8. Princeton*

9. SUNY Albany*

Western NY (April 15-16)

1. SUNY Binghamton*

2. Ottawa*

3. Cornell*

4. RIT*

5. Syracuse*

6. SUNY Buffalo*

DNF Cornell B

Men’s D-I

Regionals Tournament: April 29-30, New Brunswick, NJ

Nationals Bids: 1

Hudson Valley (April 15-16)

1. Connecticut*

2. Yale*

3. SUNY Albany*

4. Central Connecticut State

5. Southern Connecticut State

6. Sacred Heart

Metro NY (April 15-16)

1. Rutgers*

2. Columbia*

3. NYU*

4. Princeton*

5. SUNY Stony Brook

6. Rowan*

7. Hofstra*

8. New Jersey Tech

Western NY (April 15-16)

1. Waterloo*

2. Cornell*

Other results not yet reported.

Women’s D-III

Regionals Tournament: April 29-30, Saratoga Springs, NY

Nationals Bids: 1

Eastern Metro East (April 15-16)

1. Wesleyan*

2. Vassar*

3. Connecticut College*

4. Bard*

5. Skidmore*

Western NY (April 15-16)

1. Ithaca*

2. SUNY Geneseo*

3. Hamilton*

4. Rochester*

5. Colgate*

Men’s D-III

Regionals Tournament: April 29-30, Saratoga Springs, NY

Nationals Bids: 1

Hudson Valley (April 15-16)

1. Connecticut College*

2. Wesleyan*

3. Skidmore*

4. Vassar*Union*

5. Army*

6. Rensselaer Polytechnic*

7. New Haven

8. Siena

DNF Bard

DNF Union

DQ Hartford

Metro NY (April 15-16)

1. College of New Jersey*

2. Stevens Tech

3. New York Tech*

Western NY (April 15-16)

1. Rochester*

2. SUNY Cortland*

3. Ithaca*

4. Hamilton*

5. SUNY Geneseo*

6. Colgate

7. SUNY Oneonta

8. SUNY Fredonia

New England

Women’s D-I

Regionals Tournament: May 6-7, Amherst, MA

Nationals Bids: 3

Greater New England (April 22-23)

Metro Boston (April 22-23)

Men’s D-I

Regionals Tournament: May 6-7, South Portland, ME (Competition Results)

Nationals Bids: 4

Greater New England (April 15-16)

1. Massachusetts*

2. Vermont*

3. Brown*

4. McGill*

5. Maine*

6. Rhode Island

7. New Hampshire

Metro Boston (April 15-16)

1. Tufts*

2. Northeastern*

3. Harvard*

4. MIT*

5. UMass-Lowell*

6. Boston University

Women’s D-III

Regionals Tournament: May 6-7, Williamstown, MA (Competition Results)

Nationals Bids: 4

Metro Boston (April 15-16)

1. Wellesley*

2. Stonehill*

3. Brandeis*

4. Bentley*

North New England (April 22-23)

South New England (April 22-23)

Men’s D-III

Regionals Tournament: May 6-7, Smithfield, RI (Competition Results)

Nationals Bids: 2

Metro Boston (April 22-23)

North New England (April 22-23)

South New England (April 15-16)

1. Williams*

2. Bryant*

3. WPI*

4. Amherst*

5. Roger Williams*

6. Western New England

North Central

Women’s D-I

Regionals Tournament: April 29-30, Madison, WI

Nationals Bids: 1

Lake Superior (April 15-16)

1. Marquette*

2. Wisconsin*

3. UW Eau Claire*

4. UW Milwaukee*

5. Wisconsin B*

6. UW La Crosse*

Western North Central (April 15-16)

Results not yet reported.

Men’s D-I

Regionals Tournament: April 29-30, Madison, WI

Nationals Bids: 2

Lake Superior (April 15-16)

1. Wisconsin*

2. Wisconsin-Milwaukee*

3. Marquette*

4. Wisconsin-Eau Claire*

5. Wisconsin-La Crosse/Wisconsin-Whitewater TBD*

6. Wisconsin-La Crosse/Wisconsin-Whitewater TBD

7. Wisconsin-Stevens Point

8. Northern Michigan

Northwoods (April 15-16)

1. Carleton (CUT)*

2. Minnesota*

3. Minnesota Duluth*

4. North Dakota State*

West Plains (April 15-16)

Results not yet reported.

Women’s D-III

ConfRegionals Tournament: April 15-16, Madison, WI (Competition Results)

Nationals Bids: 3

1. #1 Carleton (Eclipse)^

2. #23 Michigan Tech^

3. #10 St. Olaf^

4. Winona State

5. Macalaster

6. Grinnell

7. Carleton College C

8. St. Olaf B

Teams qualify to Nationals directly from Conferences

Men’s D-III

Regionals Tournament: TBD

Nationals Bids: 2

Lake Superior (April 15-16)

1. Michigan Tech*

2. Carthage*

3. Wisconsin-Platteville*

4. Minnesota School of Engineering*

Northwoods (April 15-16)

1. St. Olaf*

2. Carleton CHOP*

3. Macalester* Grinnell*

4. Winona State*

5. St. Thomas

6. St. John’s

Northwest

Women’s D-I

Regionals Tournament:May 6-7, Salt Lake City, UT

Nationals Bids: 4

Big Sky (April 15-16)

1. Utah*

2. Montana*

3. Montana State

4. Utah State*

5. Idaho*

Cascadia (April 15-16)

1. #5 British Columbia*

2. #7 Washington*

3. #14 Oregon*

4. #15 Western Washington*

5. Victoria*

6. Oregon State*

7. Washington B*

Men’s D-I

Regionals Tournament: May 6-7, Salt Lake City, UT

Nationals Bids: 3

Big Sky (April 15-16)

1. Utah State*

2. Utah*

3. Gonzaga*

4. Washington State*

5. Utah Valley*

6. Montana State*

7. Montana

8. Idaho

9. Boise State*

Cascadia (April 15-16)

1. British Columbia*

2. Oregon*

3. Washington*Western Washington*

4. Oregon State*

5. Victoria*

6. Portland State*

7. Western Washington*

8. Washington B*

9. Oregon B

Women’s D-III

ConfRegionals Tournament: April 15-16, Tacoma, WA (Competition Results)

Nationals Bids: 2

1. #4 Portland^

2. Whitman^

3. Lewis & Clark

4. Puget Sound

5. Pacific Lutheran

Teams qualify to Nationals directly from Conferences

Men’s D-III

ConfRegionals Tournament: April 22-23, Tacoma, WA (Competition Result)

Nationals Bids: 2

Teams qualify to Nationals directly from Conferences

Ohio Valley

Women’s D-I

Regionals Tournament: May 6-7, Columbus, OH

Nationals Bids: 1

Ohio (April 22-23)

Pennsylvania (April 22-23)

Men’s D-I

Regionals Tournament: May 6-7, Hilliard, OH

Nationals Bids: 1

East Penn (April 15-16)

1. Temple*

2. Lehigh*

3. Pennsylvania*

4. West Chester*

5. Villanova

6. Drexl

Ohio (April 15-16)

1. Case Western Reserve*

2. #18 Ohio State*

3. Cincinnati*

4. Dayton*

5. Toledo*

6. Ohio*

7. Wright State

8. Miami (OH)

9. Akron

10. Cleveland State

11. Kent State

West Penn (April 22-23)

Women’s D-III

Regionals Tournament: April 29-30, Bethlehem, PA

Nationals Bids: 1

Ohio (April 15-16)

1. #19 Cedarville*

2. Kenyon*

3. Franciscan*

4. Oberlin*

5. Kenyon B*

6. Xavier*

Pennsylvania (April 15-16)

Results not yet reported.

Men’s D-III

Regionals Tournament: April 29-30, Bethlehem, PA

Nationals Bids: 1

East Penn (April 15-16)

1. Scranton*

2. Haverford*

3. Swarthmore

4. Lehigh B

Ohio (April 15-16)

1. Kenyon*

2. Franciscan*

3. Oberlin

4. Cedarville*

5. Wooster*

6. Xavier

7. Denison

West Penn (April 15-16)

1. Dickinson*

2. Grove City*

3. Messiah*

4. Shippensburg

South Central

Women’s D-I

Regionals Tournament: April 29-30, Tulsa, OK

Nationals Bids: 2

Ozarks (April 15-16)

1. Washington University*

2. Arkansas*

3. Kansas*

4. Saint Louis*

5. Missouri

6. Washington University B

7. Missouri State

8. Oklahoma

Rocky Mountain (April 15-16)

1. Colorado*

2. Colorado State*

3. Denver

4. Colorado B*

Texas (April 15-16)

1. Texas Dallas*

2. Texas*

3. Texas A&M*

4. Texas State*

5. Sam Houston State*

6. Texas-San Antonio*

7. Houston*

8. Texas B*

9. North Texas

Men’s D-I

Regionals Tournament: April 29-30, Tulsa, OK

Nationals Bids: 2

North Texas (April 15-16)

1. Texas Dallas*

2. North Texas*

3. Tarleton State*

4. Baylor

5. Texas Tech

Ozarks (April 15-16)

1. Washington University*

2. Missouri*

3. Saint Louis*

4. Kansas*

5. Arkansas*

6. Oklahoma State

7. Washington University B

DNF Oklahoma

DNF Witchita State

Rocky Mountain (April 15-16)

1. #3 Colorado*

2. Colorado State*

3. Denver

4. Colorado B

5. Colorado C

6. Colorado State B

7. Denver B

8. Colorado Mesa

South Texas (April 15-16)

1. Texas*

2. Texas A&M*

3. Texas State*

4. Texas-San Antonio*

5. Texas B*

6. Houston*

7. Texas A&M B

8. Sam Houston State

Women’s D-III

ConfRegionals Tournament: April 15-16, Houston, TX (Competition Results)

Nationals Bids: 1

1. Colorado College*

2. Rice

3. Trinity

4. John Brown

5. Truman State

Men’s D-III

Regionals Tournament: April 29-30, Tulsa, OK

Nationals Bids: 3

Ozarks (April 15-16)

1. #1 Oklahoma Christian*

2. John Brown*

3. #8 Missouri S&T*

4. Truman State

5. Harding*

Rocky Mountain (April 15-16)

1. #6 Colorado College*

2. Colorado School of Mines*

3. Air Force

4. Colorado Christian

Texas (April 15-16)

Results not yet reported.

Southeast

Women’s D-I

Regionals Tournament: April 29-30, Tallahassee, FL

Nationals Bids: 1

Florida (April 15-16)

1. Florida*

2. Florida State*

3. Central Florida*

4. Miami*

5. Florida B

6. South Florida

Gulf Coast (April 22-23)

Southern Appalachian (April 22-23)

Men’s D-I

Regionals Tournament: April 29-30, Tallahassee, FL

Nationals Bids: 1

Florida (April 15-16)

1. Florida*

2. Central Florida*

3. Florida State*

4. South Florida

5. Miami

6. Florida Gulf Coast

7. North Florida

Gulf Coast (April 22-23)

Southern Appalachian (April 22-23)

Women’s D-III

ConfRegionals Tournament: April 22-23, Decatur, AL

Nationals Bids: 1

Teams qualify to Nationals directly from Conferences

Men’s D-III

ConfRegionals Tournament: April 22-23, Decatur, AL

Nationals Bids: 1

Teams qualify to Nationals directly from Conferences

Southwest

Women’s D-I

Regionals Tournament: May 6-7, Santa Barbara, CA

Nationals Bids: 3

Desert (April 16)

1. Northern Arizona*

2. Grand Canyon*

3. Arizona

4. New Mexico

5. Arizona State

NorCal (April 22-23)

SoCal (April 22-23)

Men’s D-I

Regionals Tournament: May 6-7, Santa Barbara, CA

Nationals Bids: 3

Desert (April 16)

1. Grand Canyon*

2. Arizona State*

3. Northern Arizona

4. Arizona

NorCal (April 22-23)

SoCal (April 22-23)

Women’s D-III

ConfRegionals Tournament: April 16, Los Angeles, CA (Competition Results)

Nationals Bids: 1

1. Occidental^

2. Claremont

Teams qualify to Nationals directly from Conferences

Men’s D-III

ConfRegionals Tournament: April 29, Pasadena, CA (Competition Results)

Nationals Bids: 1

Teams qualify to Nationals directly from Conferences