Better Box Score Metrics: Raphy Hayes and a Pair of Jordans [AUDL Week 3, 2023]

Plus , and an early look at season totals

Talk about getting warmed up. Raphy Hayes started his season in Week 2 with a very solid 2.57 EDGE. Next game, this past Friday against LA, he adds 2.41 to that benchmark for the seventh highest EDGE of the week. The following day against San Diego, he adds yet another 2.53 goal equivalents to his production, setting a 2023 high for EDGE in the process. What next?

In each of the two games this weekend, Hayes’s offense accounted for more than a third of the Nitros’ net production. This is a rare level of dominance/dependence, and as in both cases for Hayes and the Nitro, much more likely to be obtained in a loss than a win. As often stated here, the EDGE leaderboard is an unreliable indicator of team performance. Still, you might like to have any of these players in the Top 10 on your team.

Having said that about winning, take a look at the leading D-line players from the weekend, based on EDGE. All 10 won, and seven are on the list with a teammate. Last week, eight of the top 10 D-Line spots played for the winning team. It’s possible that climbing onto the D-Line leaderboard better reflects a team’s success (in generating and converting breaks) than scaling the EDGE leaderboard does in terms of overall productivity. Per Table 2, the D-Line Recognition Award of the Week goes to Jordan Queckboerner.

Queckboerner’s path to the award was through his blocks, as he was the leading block getter of the weekend, with a large crowd of players getting three.

Season Stats

Although the cumulative totals will be dominated by players on teams who have already played four games, it’s time to check in on the season stats, including our rate-based productivity and efficiency stats.

Salt Lake’s high-octane offense is averaging more than 25 goals per game through four games. With production like that, it’s not surprising that four players lead in total EDGE, with Jordan Kerr currently at the top.

E100, the per-possession stat that controls for the disparity in both games and in-game opportunities, reflects the BBSM enthusiasm over Brett Hulsmeyer’s and Dean Ramsey’s opening games, but the fact that Ryan Osgar is back near the top again is evidence that back-to-back MVPs is in play. The name everyone is happy to see on this list is Grant Lindsley, as smoothly effective as ever.

When we limit the E100 listing to D-Line players, Ramsey and Coolman rise to the top, while duos Randolph & Jagt and McCann & Bartoli reflect the early-season success of New York and Boston. Khalif El-Salaam’s return to Seattle has brought with it the productivity he had during his first stint with the Cascades.

On the strength of his six blocks in his first game of the season, Brett Hulsmeyer leads in total blocks and EB100. EDGE stats are never going to reflect Jeff Babbitt’s big-play predilections, but his consistent offensive and defensive output this year currently put him seventh in EB100 and just outside the top 10 in E100 (16.3).

At the beginning of the season, I introduced CP+ as a stand-alone metric for comparing player efficiency, i.e. not committing turnovers. While Noah Celuch has the most touches this year without a turn, Jacob Miller’s higher volume sends him to the top. The most notable entry on this list however is the number of turns next to Solomon Rueschemeyer-Bailey’s name: three. Sure, it’s just three, so small that he is again among the league leaders. It just happens to be more than he had all last year.

Full Week 3 Stats

Name Team Opponent Week OPP DPP ThrYds RecYds TotYds AST GLS HA BLK ThrErr Stall Drop Qinc TRN Net AH+/- GameSE EDGE-O EDGE-B EDGE CHS ODS Name-Team-Opp Jordan Queckboerner - SD SD POR 3 5 16 94 69 163 0 2 1 4 0 0 0 0 0 7 6 0.55 1.43 2.19 3.62 58 76 Queckboerner SD v POR Dylan Hawkins - CAR CAR ATX 3 8 10 78 184 262 1 3 2 1 0 0 0 0 0 7 5 0.6 2.44 0.60 3.04 30 56 Hawkins CAR v ATX Zachary Cotter - HTX HTX DAL 3 7 14 68 167 235 1 2 2 3 1 0 0 0 1 7 5 0.45 1.63 1.36 2.99 29 67 Cotter HTX v DAL Tobias Brooks - CAR CAR ATX 3 8 9 158 225 383 1 0 2 0 0 0 0 0 0 3 1 0.6 2.68 0.00 2.68 41 53 Brooks CAR v ATX Elliot Sakach - HTX HTX DAL 3 4 9 92 131 223 1 3 0 1 0 0 0 0 0 5 5 0.45 2.19 0.45 2.64 41 69 Sakach HTX v DAL Stefan Samu - SD SD POR 3 7 15 69 218 287 1 3 1 2 1 0 1 0 2 5 4 0.55 1.51 1.09 2.61 24 68 Samu SD v POR Charlie Vukovic - PIT PIT DET 3 1 15 104 74 178 0 0 1 3 0 0 0 0 0 4 3 0.45 1.16 1.35 2.51 58 94 Vukovic PIT v DET Cody Spicer - COL COL SEA 3 1 24 145 -3 142 1 1 1 2 0 0 0 0 0 5 4 0.59 1.29 1.18 2.47 102 96 Spicer COL v SEA Terrence Mitchell - CAR CAR ATX 3 8 9 30 84 114 4 2 0 2 1 0 0 0 1 7 7 0.6 1.25 1.20 2.45 26 53 Mitchell CAR v ATX Lukas Ambrose - LA LA POR 3 2 19 40 131 171 1 1 1 2 0 0 0 0 0 5 4 0.47 1.48 0.94 2.42 23 90 Ambrose LA v POR Joey Wylie - ATX ATX ATL 3 6 12 68 191 259 3 1 0 2 0 1 1 0 2 4 4 0.58 1.27 1.15 2.42 26 67 Wylie ATX v ATL Everett Saunders - SLC SLC OAK 3 1 14 110 34 144 1 1 1 3 1 0 0 0 1 5 4 0.54 0.76 1.63 2.39 76 93 Saunders SLC v OAK Carl Johnson - PIT PIT DET 3 2 15 63 81 144 1 4 0 1 0 0 0 0 0 6 6 0.45 1.86 0.45 2.31 44 88 Johnson PIT v DET Chad Yorgason - SLC SLC OAK 3 3 23 123 49 172 3 0 1 1 0 0 0 0 0 5 4 0.54 1.67 0.54 2.21 72 88 Yorgason, C SLC v OAK Alex Tatum - COL COL SEA 3 1 16 106 146 252 1 2 1 1 1 0 0 0 1 4 3 0.59 1.61 0.59 2.19 42 94 Tatum COL v SEA Mikey O'Brien - PIT PIT DET 3 1 18 23 120 143 1 3 2 2 0 0 1 0 1 7 5 0.45 1.22 0.90 2.12 16 95 O'Brien PIT v DET Connor Ughetta - HTX HTX DAL 3 4 23 155 13 168 3 0 2 2 1 0 0 0 1 6 4 0.45 1.19 0.91 2.1 92 85 Ughetta HTX v DAL Thomas Lalonde-Landry - MTL MTL TOR 3 3 15 17 106 123 0 1 0 2 0 0 0 0 0 3 3 0.55 0.99 1.10 2.08 14 83 Lalonde-Landry MTL v TOR Max Trifillis - PHI PHI BOS 3 5 15 61 73 134 2 2 1 1 0 0 0 0 0 6 5 0.42 1.61 0.42 2.03 46 75 Trifillis PHI v BOS Kyle Weinberg - SLC SLC OAK 3 1 17 19 66 85 1 1 0 2 0 0 0 0 0 4 4 0.54 0.92 1.08 2.01 22 94 Weinberg SLC v OAK Brian Stout - POR POR SD 3 3 11 24 19 43 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 3 0.55 0.28 1.64 1.92 56 79 Stout POR v SD Noah Coolman - COL COL SEA 3 1 13 60 86 146 0 2 1 1 0 0 0 0 0 4 3 0.59 1.32 0.59 1.91 41 93 Coolman COL v SEA Jake Steslicki - CHI CHI IND 3 5 14 59 68 127 0 3 4 1 0 0 0 0 0 8 4 0.47 1.38 0.47 1.85 46 74 Steslicki CHI v IND Todd Wolma - COL COL SEA 3 0 14 59 48 107 1 2 2 1 0 0 0 0 0 6 4 0.59 1.25 0.59 1.84 55 100 Wolma COL v SEA Hayden Austin-Knab - ATL ATL ATX 3 4 13 14 35 49 0 2 0 2 0 0 0 0 0 4 4 0.58 0.69 1.15 1.84 29 76 Austin-Knab ATL v ATX Steve Mogielski - PIT PIT DET 3 1 17 138 -29 109 1 0 2 3 1 0 0 0 1 5 3 0.45 0.44 1.35 1.8 127 94 Mogielski PIT v DET Munis Thahir - OAK OAK SLC 3 6 8 50 113 163 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 2 0.54 1.25 0.54 1.79 31 57 Thahir OAK v SLC Matthew Armour - ATX ATX ATL 3 9 11 32 127 159 2 2 0 1 0 0 1 0 1 4 4 0.58 1.2 0.58 1.77 20 55 Armour ATX v ATL Connor Olson - COL COL SEA 3 1 13 42 53 95 2 1 1 1 0 0 0 0 0 5 4 0.59 1.17 0.59 1.76 44 93 Olson COL v SEA Phillip Joyce - BOS BOS PHI 3 0 8 30 23 53 1 2 0 2 0 0 0 0 0 5 5 0.42 0.9 0.84 1.74 57 100 Joyce BOS v PHI Ryan Kindell - PIT PIT DET 3 0 13 128 19 147 4 0 0 3 3 0 0 0 3 4 4 0.45 0.34 1.35 1.69 87 100 Kindell PIT v DET Carter Rae - IND IND CHI 3 3 10 108 -49 59 1 1 0 2 0 0 0 0 0 4 4 0.47 0.75 0.93 1.69 183 77 Rae IND v CHI Billy O'Bryan - ATL ATL ATX 3 2 14 224 36 260 3 0 1 0 1 0 0 0 1 3 2 0.58 1.67 0.00 1.67 86 88 O'Bryan ATL v ATX Ethan Bloodworth - CAR CAR ATX 3 8 14 171 213 384 2 0 2 0 2 0 0 0 2 2 0 0.6 1.67 0.00 1.67 45 64 Bloodworth CAR v ATX JP Burns - ATL ATL ATX 3 4 16 130 31 161 2 1 2 0 0 0 0 0 0 5 3 0.58 1.6 0.00 1.6 81 80 Burns ATL v ATX Gustav Haflin - BOS BOS PHI 3 2 16 40 107 147 1 0 1 1 0 0 0 0 0 3 2 0.42 1.14 0.42 1.56 27 89 Haflin BOS v PHI Geoff Bevan - TOR TOR MTL 3 4 15 67 29 96 2 0 0 1 0 0 0 0 0 3 3 0.55 0.99 0.55 1.54 70 79 Bevan TOR v MTL Brendan McCann - BOS BOS PHI 3 2 16 109 22 131 1 0 1 2 1 0 0 0 1 3 2 0.42 0.62 0.84 1.46 83 89 McCann BOS v PHI Fletcher Hare - IND IND CHI 3 2 11 36 58 94 1 1 0 1 0 0 0 0 0 3 3 0.47 0.98 0.47 1.45 38 85 Hare IND v CHI Trevor Purdy - SD SD POR 3 5 16 1 54 55 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 2 0.55 0.36 1.09 1.45 2 76 Purdy SD v POR Tyler Chan - BOS BOS PHI 3 7 10 162 69 231 1 1 3 1 2 0 1 1 2 4 0 0.42 1.03 0.42 1.45 70 59 Chan BOS v PHI Jordan Salazar - HTX HTX DAL 3 8 10 38 169 207 1 2 0 0 2 0 0 1 1 2 1 0.45 1.45 0.00 1.45 18 56 Salazar HTX v DAL Jeffrey Silverman - SD SD POR 3 0 12 49 59 108 1 0 1 1 0 0 0 0 0 3 2 0.55 0.89 0.55 1.43 45 100 Silverman SD v POR Topher Davis - BOS BOS PHI 3 3 12 9 23 32 1 1 0 2 0 0 0 0 0 4 4 0.42 0.58 0.84 1.42 28 80 Davis BOS v PHI Ben Katz - NY NY DC 3 4 13 123 2 125 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0.6 0.81 0.60 1.42 98 76 Katz NY v DC Robin Vickers Batzdorf - OAK OAK SLC 3 2 19 48 54 102 2 2 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0.54 1.4 0.00 1.4 47 90 Vickers Batzdorf OAK v SLC John Randolph - NY NY DC 3 4 15 56 65 121 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0.6 0.79 0.60 1.39 46 79 Randolph NY v DC Marques Brownlee - NY NY DC 3 4 13 74 110 184 0 1 2 0 0 0 0 0 0 3 1 0.6 1.38 0.00 1.38 40 76 Brownlee NY v DC Matthew Armour - ATX ATX CAR 3 8 16 159 88 247 2 0 1 0 1 0 0 0 1 2 1 0.6 1.38 0.00 1.38 64 67 Armour ATX v CAR Jesse Johnson - CHI CHI IND 3 4 11 21 133 154 0 2 1 0 0 0 0 0 0 3 2 0.47 1.37 0.00 1.37 14 73 Johnson, J CHI v IND Andrew Padula - LA LA POR 3 2 17 90 47 137 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 1 0.47 0.89 0.47 1.36 66 89 Padula LA v POR Elliott Moore - ATX ATX ATL 3 3 15 138 42 180 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.58 1.36 0.00 1.36 77 83 Moore ATX v ATL Jeremy Langdon - ATL ATL ATX 3 6 11 28 94 122 1 2 1 0 0 0 0 0 0 4 3 0.58 1.35 0.00 1.35 23 65 Langdon ATL v ATX Cliff Ressel - PIT PIT DET 3 1 13 8 72 80 0 2 0 1 0 0 0 0 0 3 3 0.45 0.89 0.45 1.34 10 93 Ressel PIT v DET Antoine Rousseau - MTL MTL TOR 3 6 17 250 -46 204 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0.55 1.33 0.00 1.33 123 74 Rousseau MTL v TOR Seth Gudeman - IND IND CHI 3 4 11 -3 35 32 0 1 0 2 0 0 0 0 0 3 3 0.47 0.39 0.93 1.33 0 73 Gudeman IND v CHI Adam Turcotte - TOR TOR MTL 3 3 15 19 42 61 1 1 1 2 1 0 0 0 1 4 3 0.55 0.22 1.10 1.31 31 83 Turcotte TOR v MTL Joshua Zdrodowski - ATX ATX ATL 3 2 10 65 20 85 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 2 0.58 0.74 0.58 1.31 76 83 Zdrodowski ATX v ATL Genichi Nakano - POR POR LA 3 3 12 12 16 28 0 1 0 2 0 0 0 0 0 3 3 0.47 0.37 0.94 1.31 43 80 Nakano POR v LA William Wettengel - IND IND CHI 3 2 10 12 16 28 0 1 0 2 0 0 0 0 0 3 3 0.47 0.37 0.93 1.3 43 83 Wettengel IND v CHI Eric Brodbeck - ATX ATX CAR 3 6 7 24 50 74 0 1 1 2 1 0 0 0 1 3 2 0.6 0.07 1.20 1.27 32 54 Brodbeck ATX v CAR Brendan Adams - HTX HTX DAL 3 4 23 159 102 261 2 3 1 0 3 0 0 0 3 3 2 0.45 1.26 0.00 1.26 61 85 Adams HTX v DAL Alexander Wilcox - CAR CAR ATX 3 2 13 207 -7 200 3 0 0 0 2 0 0 1 1 2 1 0.6 1.25 0.00 1.25 104 87 Wilcox CAR v ATX Eric Brodbeck - ATX ATX ATL 3 2 6 96 6 102 0 0 2 1 0 0 0 0 0 3 1 0.58 0.66 0.58 1.24 94 75 Brodbeck ATX v ATL Ben Jagt - NY NY DC 3 7 17 93 165 258 4 0 1 1 3 0 0 0 3 3 2 0.6 0.61 0.60 1.21 36 71 Jagt NY v DC Gavin May - OAK OAK SLC 3 11 12 51 76 127 0 2 1 0 0 0 0 0 0 3 2 0.54 1.2 0.00 1.2 40 52 May OAK v SLC Joshua Zdrodowski - ATX ATX CAR 3 1 9 45 18 63 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 2 0.6 0.59 0.60 1.19 71 90 Zdrodowski ATX v CAR Chris Mazur - LA LA POR 3 2 10 113 83 196 2 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0.47 1.17 0.00 1.17 58 83 Mazur LA v POR Eugene L'Heureux - SLC SLC OAK 3 2 24 83 65 148 1 0 1 2 2 0 0 0 2 2 1 0.54 0.06 1.08 1.15 56 92 L'Heureux SLC v OAK Keith McRae - TOR TOR MTL 3 4 15 71 49 120 1 1 2 1 0 0 1 0 1 4 2 0.55 0.6 0.55 1.15 59 79 McRae TOR v MTL Jakeem Polk - ATL ATL ATX 3 1 13 -8 127 119 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0.58 1.14 0.00 1.14 0 93 Polk ATL v ATX William Coffin - CAR CAR ATX 3 8 11 22 160 182 1 2 0 0 1 0 0 0 1 2 2 0.6 1.14 0.00 1.14 12 58 Coffin CAR v ATX Desmond Staples - MTL MTL TOR 3 2 16 112 33 145 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0.55 0.58 0.55 1.13 77 89 Staples MTL v TOR Andrew Thompson - PIT PIT DET 3 0 14 107 50 157 2 1 1 0 1 0 0 0 1 3 2 0.45 1.12 0.00 1.12 68 100 Thompson PIT v DET Nathan Ploeger - DET DET PIT 3 8 10 160 23 183 2 0 1 1 2 0 0 0 2 2 1 0.45 0.66 0.45 1.11 87 56 Ploeger DET v PIT Ethan Fortin - NY NY DC 3 4 9 40 6 46 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 2 0.6 0.48 0.60 1.09 87 69 Fortin NY v DC Axel Agami - CHI CHI IND 3 5 12 97 12 109 2 0 0 1 1 0 0 0 1 2 2 0.47 0.61 0.47 1.08 89 71 Agami CHI v IND Phil Turner - TOR TOR MTL 3 4 20 14 37 51 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 2 0.55 0.52 0.55 1.07 27 83 Turner TOR v MTL Alex Thomas - PIT PIT DET 3 0 20 11 67 78 3 0 1 0 0 0 0 0 0 4 3 0.45 1.06 0.00 1.06 14 100 Thomas PIT v DET Nick Hutton - IND IND CHI 3 2 16 171 -21 150 3 0 1 2 2 0 1 0 3 3 2 0.47 0.13 0.93 1.06 114 89 Hutton IND v CHI Kelvin Huang - TOR TOR MTL 3 3 14 6 68 74 1 2 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0.55 1.03 0.00 1.03 8 82 Huang TOR v MTL Josh Moore - POR POR SD 3 3 17 38 33 71 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0.55 0.46 0.55 1.01 54 85 Moore POR v SD Jonny Hoffman - SLC SLC OAK 3 0 24 8 34 42 0 1 0 2 1 0 0 0 1 2 2 0.54 -0.08 1.08 1 19 100 Hoffman, J SLC v OAK Oliver Fay - ATX ATX ATL 3 4 15 11 113 124 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0.58 0.99 0.00 0.99 9 79 Fay ATX v ATL Joey Wylie - ATX ATX CAR 3 7 18 40 55 95 0 2 1 0 0 0 0 0 0 3 2 0.6 0.99 0.00 0.99 42 72 Wylie ATX v CAR Mitchell Steiner - LA LA POR 3 2 17 104 90 194 1 0 0 1 2 0 0 0 2 0 0 0.47 0.5 0.47 0.98 54 89 Steiner LA v POR Mark Baldauf - HTX HTX DAL 3 3 19 55 39 94 1 1 1 0 0 0 0 0 0 3 2 0.45 0.98 0.00 0.98 59 86 Baldauf HTX v DAL Morgan Sommer - OAK OAK SLC 3 6 8 44 78 122 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0.54 0.98 0.00 0.98 36 57 Sommer OAK v SLC Brandon Li - SEA SEA COL 3 2 10 8 51 59 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0.59 0.38 0.59 0.97 14 83 Li SEA v COL Ben Snell - CAR CAR ATX 3 8 9 123 33 156 1 2 0 0 1 0 0 0 1 2 2 0.6 0.97 0.00 0.97 79 53 Snell CAR v ATX Raekwon Adkins - OAK OAK SLC 3 0 15 8 26 34 0 1 1 1 0 0 0 0 0 3 2 0.54 0.41 0.54 0.95 24 100 Adkins OAK v SLC Devon Terry - SLC SLC OAK 3 1 16 46 71 117 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.54 0.95 0.00 0.95 39 94 Terry SLC v OAK Rui Carvalho - TOR TOR MTL 3 4 16 19 11 30 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 2 0.55 0.38 0.55 0.93 63 80 Carvalho TOR v MTL Justin Keller - PHI PHI BOS 3 5 9 66 48 114 1 0 3 0 0 0 0 0 0 4 1 0.42 0.93 0.00 0.93 58 64 Keller PHI v BOS Matt Reynolds - PIT PIT DET 3 1 14 -41 98 57 1 2 1 0 0 0 0 0 0 4 3 0.45 0.92 0.00 0.92 0 93 Reynolds PIT v DET Chris Bartoli - BOS BOS PHI 3 1 12 16 59 75 0 0 0 2 1 0 0 0 1 1 1 0.42 0.07 0.84 0.91 21 92 Bartoli BOS v PHI Joe Merrill - DC DC NY 3 1 10 25 86 111 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.6 0.91 0.00 0.91 23 91 Merrill DC v NY Milan Rivas - CHI CHI IND 3 2 8 30 81 111 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.47 0.91 0.00 0.91 27 80 Rivas CHI v IND Rocco Linehan - BOS BOS PHI 3 3 11 38 44 82 0 2 1 2 2 0 0 0 2 3 2 0.42 0.06 0.84 0.9 46 79 Linehan BOS v PHI Alec Wilson Holliday - DAL DAL HTX 3 10 15 16 92 108 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0.45 0.89 0.00 0.89 15 60 Wilson Holliday DAL v HTX Nicholas Snuszka - COL COL SEA 3 0 14 0 14 14 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 2 0.59 0.28 0.59 0.86 50 100 Snuszka COL v SEA Luke Rehfuss - DC DC NY 3 1 10 -11 50 39 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0.6 0.25 0.60 0.86 0 91 Rehfuss DC v NY Kevin Jay - TOR TOR MTL 3 3 15 66 37 103 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0.55 0.85 0.00 0.85 64 83 Jay TOR v MTL Jason Vallee - LA LA POR 3 2 6 42 61 103 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.47 0.85 0.00 0.85 41 75 Vallee LA v POR Logan Call - PIT PIT DET 3 0 13 13 18 31 0 1 1 1 0 0 0 0 0 3 2 0.45 0.39 0.45 0.84 42 100 Call PIT v DET Wyatt Berreman - OAK OAK SLC 3 1 21 -10 24 14 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 2 0.54 0.28 0.54 0.82 0 95 Berreman OAK v SLC Kai Marshall - COL COL SEA 3 1 13 50 47 97 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0.59 0.82 0.00 0.82 52 93 Marshall COL v SEA Dane Bossert - HTX HTX DAL 3 0 14 1 24 25 0 1 1 1 0 0 0 0 0 3 2 0.45 0.35 0.45 0.8 4 100 Bossert HTX v DAL Jack Wooldridge - DAL DAL HTX 3 2 9 20 5 25 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 2 0.45 0.35 0.45 0.8 80 82 Wooldridge DAL v HTX Bradley Seuntjens - ATL ATL ATX 3 1 15 1 27 28 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0.58 0.18 0.58 0.76 4 94 Seuntjens ATL v ATX Saeed Semrin - COL COL SEA 3 1 14 55 61 116 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0.59 0.17 0.59 0.76 47 93 Semrin COL v SEA Ian Lawson - POR POR LA 3 2 11 -1 15 14 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 2 0.47 0.28 0.47 0.75 0 85 Lawson POR v LA AJ Merriman - DC DC NY 3 1 14 54 32 86 1 0 1 1 1 0 0 0 1 2 1 0.6 0.14 0.60 0.74 63 93 Merriman DC v NY Steven Kelly - HTX HTX DAL 3 1 11 -2 59 57 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0.45 0.74 0.00 0.74 0 92 Kelly HTX v DAL Matt Tucker - CAR CAR ATX 3 1 16 22 34 56 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0.6 0.73 0.00 0.73 39 94 Tucker CAR v ATX Nathan Huff - SLC SLC OAK 3 0 15 40 43 83 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.54 0.72 0.00 0.72 48 100 Huff SLC v OAK Dylan Nice - OAK OAK SLC 3 0 16 4 50 54 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0.54 0.72 0.00 0.72 7 100 Nice OAK v SLC Aaron Peterschmidt - POR POR SD 3 1 13 33 19 52 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0.55 0.71 0.00 0.71 63 93 Peterschmidt POR v SD Jackson Potts - ATX ATX CAR 3 1 12 32 48 80 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.6 0.71 0.00 0.71 40 92 Potts ATX v CAR David Cranston - DC DC NY 3 2 15 18 -1 17 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0.6 0.11 0.60 0.71 106 88 Cranston DC v NY Justin Burnett - ATL ATL ATX 3 1 13 9 42 51 0 2 1 1 1 0 0 0 1 3 2 0.58 0.12 0.58 0.7 18 93 Burnett ATL v ATX Scott Radlauer - POR POR SD 3 3 19 12 66 78 1 0 1 1 1 0 0 0 1 2 1 0.55 0.15 0.55 0.69 15 86 Radlauer POR v SD Paul Owens - PHI PHI BOS 3 6 9 40 80 120 2 2 0 0 1 0 1 0 2 2 2 0.42 0.68 0.00 0.68 33 60 Owens PHI v BOS Owen Robinson - TOR TOR MTL 3 0 12 15 60 75 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.55 0.67 0.00 0.67 20 100 Robinson TOR v MTL Rafael Castro - OAK OAK SLC 3 6 11 49 -4 45 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0.54 0.66 0.00 0.66 109 65 Castro OAK v SLC Ray Mendoza - OAK OAK SLC 3 1 18 16 0 16 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0.54 0.1 0.54 0.65 100 95 Mendoza OAK v SLC Scott Kaltenecker - SLC SLC OAK 3 1 13 10 32 42 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0.54 0.64 0.00 0.64 24 93 Kaltenecker SLC v OAK Sam Good - IND IND CHI 3 2 10 7 20 27 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0.47 0.18 0.47 0.64 26 83 Good IND v CHI Antoine Davis - NY NY DC 3 4 13 8 60 68 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.6 0.63 0.00 0.63 12 76 Davis NY v DC Nathanial Dick - BOS BOS PHI 3 1 12 111 -8 103 1 1 1 0 1 0 0 0 1 2 1 0.42 0.62 0.00 0.62 108 92 Dick BOS v PHI Jonathan Lee - POR POR SD 3 3 16 36 31 67 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0.55 0.62 0.00 0.62 54 84 Lee POR v SD Milan Ravenell - LA LA POR 3 3 14 57 54 111 0 2 1 0 0 0 1 0 1 2 1 0.47 0.62 0.00 0.62 51 82 Ravenell, Milan LA v POR Caden Sigerud - SD SD POR 3 1 11 -5 15 10 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0.55 0.07 0.55 0.61 0 92 Sigerud SD v POR Luke Brennan - CHI CHI IND 3 3 11 104 33 137 1 0 0 1 1 0 1 0 2 0 0 0.47 0.14 0.47 0.61 76 79 Brennan CHI v IND Justin Abel - COL COL SEA 3 1 14 10 25 35 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0.59 0.6 0.00 0.6 29 93 Abel COL v SEA Dex Dremann - CHI CHI IND 3 1 11 94 -4 90 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0.47 0.59 0.00 0.59 104 92 Dremann CHI v IND Sam Warrick - MTL MTL TOR 3 0 8 -14 15 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0.55 0.01 0.55 0.56 1 100 Warrick MTL v TOR Ty Naquin - CAR CAR ATX 3 1 13 17 12 29 1 1 1 0 0 0 0 0 0 3 2 0.6 0.56 0.00 0.56 59 93 Naquin CAR v ATX Rowan McDonnell - DC DC NY 3 5 16 134 43 177 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 -1 0.6 0.55 0.00 0.55 76 76 McDonnell DC v NY Patrick Buermeyer - POR POR SD 3 2 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0.55 0 0.55 0.55 50 71 Buermeyer, P POR v SD Suraj Madiraju - CAR CAR ATX 3 10 10 10 46 56 0 1 2 1 1 0 0 0 1 3 1 0.6 -0.05 0.60 0.55 18 50 Madiraju, Suraj CAR v ATX Rodrigo Gould Rodriguez - COL COL SEA 3 0 13 -1 118 117 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0.59 0.54 0.00 0.54 0 100 Gould Rodriguez COL v SEA Zac Schakner - LA LA POR 3 1 9 0 52 52 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0.47 0.52 0.00 0.52 50 90 Schakner LA v POR Connor Russell - CAR CAR ATX 3 2 15 -4 83 79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.6 0.51 0.00 0.51 0 88 Russell CAR v ATX Conner Henderson - IND IND CHI 3 3 11 -16 66 50 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.47 0.51 0.00 0.51 0 79 Henderson IND v CHI Matt Gouchoe-Hanas - CAR CAR ATX 3 9 9 166 -26 140 0 1 4 0 1 0 0 0 1 4 0 0.6 0.5 0.00 0.5 119 50 Gouchoe-Hanas CAR v ATX Reese Bowman - ATX ATX ATL 3 4 14 9 36 45 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.58 0.48 0.00 0.48 20 78 Bowman ATX v ATL Nate Knutson - POR POR LA 3 2 10 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0.47 0 0.47 0.47 50 83 Knutson POR v LA Cade White - HTX HTX DAL 3 1 13 -9 10 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0.45 0.01 0.45 0.46 1 93 White HTX v DAL Bradley Fleming - ATL ATL ATX 3 1 7 23 18 41 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.58 0.45 0.00 0.45 56 88 Fleming ATL v ATX Zach Slayton - ATX ATX ATL 3 5 10 22 46 68 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0.58 0.44 0.00 0.44 32 67 Slayton ATX v ATL David Bloodgood - DC DC NY 3 2 13 28 9 37 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.6 0.43 0.00 0.43 76 87 Bloodgood DC v NY Mark Henke - ATX ATX CAR 3 4 13 21 16 37 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.6 0.43 0.00 0.43 57 76 Henke, M ATX v CAR Gabe Colton - BOS BOS PHI 3 0 13 -6 79 73 1 1 1 1 2 0 0 0 2 2 1 0.42 0 0.42 0.42 0 100 Colton BOS v PHI Tyler Nguyen - COL COL SEA 3 0 14 1 60 61 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0.59 -0.19 0.59 0.4 2 100 Nguyen COL v SEA Matt LaBar - NY NY DC 3 0 9 0 33 33 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.6 0.4 0.00 0.4 50 100 LaBar NY v DC Lucas Coniaris - IND IND CHI 3 4 11 46 86 132 0 0 0 0 2 0 0 1 1 -1 -2 0.47 0.39 0.00 0.39 35 73 Coniaris IND v CHI Nick Pappas - CHI CHI IND 3 2 12 -6 36 30 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0.47 -0.09 0.47 0.38 0 86 Pappas CHI v IND Ben Close - IND IND CHI 3 2 11 16 43 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.47 0.38 0.00 0.38 27 85 Close, B IND v CHI Ryan Buckingham - DAL DAL HTX 3 6 11 18 81 99 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0.45 0.37 0.00 0.37 18 65 Buckingham DAL v HTX Cy Toriello - LA LA POR 3 1 7 17 10 27 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.47 0.36 0.00 0.36 63 88 Toriello LA v POR Collin Gall - SD SD POR 3 0 17 39 15 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.55 0.35 0.00 0.35 72 100 Gall SD v POR Ben Levinsky - SD SD POR 3 0 12 52 2 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.55 0.35 0.00 0.35 96 100 Levinsky SD v POR Curtis Campbell - TOR TOR MTL 3 2 10 0 24 24 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0.55 -0.21 0.55 0.34 50 83 Campbell TOR v MTL Blake Krapfl - DET DET PIT 3 11 12 37 15 52 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0.45 0.34 0.00 0.34 71 52 Krapfl DET v PIT Tyler Randall - ATL ATL ATX 3 2 19 33 17 50 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0.58 0.33 0.00 0.33 66 90 Randall ATL v ATX Martin Cruz - HTX HTX DAL 3 1 7 -2 25 23 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.45 0.33 0.00 0.33 0 88 Cruz HTX v DAL Andrew McKelvey - CAR CAR ATX 3 1 14 -15 36 21 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.6 0.32 0.00 0.32 0 93 McKelvey CAR v ATX Jason Kempe - IND IND CHI 3 0 9 0 20 20 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.47 0.31 0.00 0.31 50 100 Kempe IND v CHI Braden Eberhard - SLC SLC OAK 3 6 14 89 69 158 0 2 1 0 2 0 0 0 2 1 0 0.54 0.31 0.00 0.31 56 70 Eberhard SLC v OAK Matt Miller - LA LA POR 3 2 13 36 10 46 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0.47 0.3 0.00 0.3 78 87 Miller LA v POR Mike Campanella - PHI PHI BOS 3 4 9 34 49 83 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0.42 0.3 0.00 0.3 41 69 Campanella PHI v BOS Kyle Hancock - POR POR LA 3 2 9 49 -5 44 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0.47 -0.18 0.47 0.29 111 82 Hancock POR v LA Shane Worthington - ATX ATX ATL 3 2 5 21 -4 17 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.58 0.29 0.00 0.29 124 71 Worthington ATX v ATL Eric Nardelli - PHI PHI BOS 3 4 9 25 -11 14 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.42 0.28 0.00 0.28 179 69 Nardelli PHI v BOS Jamie Kauffman - SEA SEA COL 3 6 12 21 82 103 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0.59 0.27 0.00 0.27 20 67 Kauffman SEA v COL Kainoa Chun-Moy - PHI PHI BOS 3 0 6 -16 28 12 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0.42 -0.16 0.42 0.26 0 100 Chun-Moy PHI v BOS Malachi Neil - DET DET PIT 3 3 8 31 8 39 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0.45 -0.2 0.45 0.25 79 73 Neil DET v PIT Thomas Hansen - PIT PIT DET 3 0 13 11 26 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.45 0.24 0.00 0.24 30 100 Hansen PIT v DET Colin McLaughlin - DC DC NY 3 1 6 0 8 8 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.6 0.24 0.00 0.24 50 86 McLaughlin DC v NY Jacob Fella - IND IND CHI 3 3 15 -22 102 80 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0.47 0.24 0.00 0.24 0 83 Fella IND v CHI Kushal Khangaonkar - OAK OAK SLC 3 7 11 -12 76 64 1 1 1 0 1 0 0 0 1 2 1 0.54 0.24 0.00 0.24 0 61 Khangaonkar OAK v SLC Charlie Furse - CHI CHI IND 3 0 9 5 30 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.47 0.23 0.00 0.23 14 100 Furse CHI v IND Julien Bernat - MTL MTL TOR 3 2 15 -13 48 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.55 0.23 0.00 0.23 0 88 Bernat MTL v TOR Jonathan Lee - POR POR LA 3 3 12 69 9 78 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0.47 0.22 0.00 0.22 88 80 Lee POR v LA Aaron Coble - SD SD POR 3 3 3 29 5 34 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0.55 -0.33 0.55 0.22 85 50 Coble SD v POR Eddie Finley - LA LA POR 3 1 10 1 32 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.47 0.21 0.00 0.21 3 91 Finley LA v POR Daniel Welkener - DAL DAL HTX 3 0 10 11 19 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.45 0.2 0.00 0.2 37 100 Welkener, D DAL v HTX Emmet Shipway - SEA SEA COL 3 3 10 0 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.59 0.2 0.00 0.2 50 77 Shipway SEA v COL Matt Stevens - NY NY DC 3 0 8 20 7 27 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0.6 0.18 0.00 0.18 74 100 Stevens NY v DC Jake Floyd - DAL DAL HTX 3 2 12 43 -16 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.45 0.18 0.00 0.18 159 86 Floyd DAL v HTX Oliver Fay - ATX ATX CAR 3 3 16 18 74 92 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0.6 0.18 0.00 0.18 20 84 Fay ATX v CAR Maxwell Hume - SD SD POR 3 4 15 13 71 84 0 1 2 0 1 0 0 0 1 2 0 0.55 0.18 0.00 0.18 15 79 Hume SD v POR Jasper Tom - DC DC NY 3 1 12 9 15 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.6 0.16 0.00 0.16 38 92 Tom DC v NY Joel Willison - DET DET PIT 3 1 9 52 13 65 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0.45 0.16 0.00 0.16 80 90 Willison DET v PIT Nate Little - PHI PHI BOS 3 3 9 14 11 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.42 0.16 0.00 0.16 56 75 Little PHI v BOS Genichi Nakano - POR POR SD 3 2 16 19 4 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.55 0.15 0.00 0.15 83 89 Nakano POR v SD Colin Beauregard - DET DET PIT 3 3 11 10 13 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.45 0.15 0.00 0.15 43 79 Beauregard DET v PIT Rhys Bergeron - DC DC NY 3 1 9 16 6 22 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 -1 0.6 0.14 0.00 0.14 73 90 Bergeron DC v NY Isaac Tan - SEA SEA COL 3 1 9 30 -9 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.59 0.14 0.00 0.14 143 90 Tan SEA v COL Aaron Peterschmidt - POR POR LA 3 1 6 -6 27 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.47 0.14 0.00 0.14 0 86 Peterschmidt POR v LA Kevin Nicholl - PIT PIT DET 3 0 15 34 54 88 0 0 0 0 0 1 0 0 1 -1 -1 0.45 0.12 0.00 0.12 39 100 Nicholl PIT v DET Matt Hanna - PHI PHI BOS 3 0 6 7 12 19 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0.42 0.12 0.00 0.12 37 100 Hanna PHI v BOS Joe Anderson - COL COL SEA 3 0 14 11 8 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.59 0.12 0.00 0.12 58 100 Anderson COL v SEA Caleb Enright - DAL DAL HTX 3 1 10 10 9 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.45 0.12 0.00 0.12 53 91 Enright DAL v HTX Mick Walter - ATX ATX ATL 3 2 10 3 15 18 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0.58 0.12 0.00 0.12 17 83 Walter ATX v ATL Jace Bruner - CHI CHI IND 3 3 12 6 13 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.47 0.12 0.00 0.12 32 80 Bruner CHI v IND Ben Price - DAL DAL HTX 3 6 9 69 19 88 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 -1 0.45 0.12 0.00 0.12 78 60 Price DAL v HTX Connor Tipping - PIT PIT DET 3 0 13 32 -15 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.45 0.11 0.00 0.11 188 100 Tipping PIT v DET Chris Ellis - DET DET PIT 3 10 15 -15 29 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.45 0.09 0.00 0.09 0 60 Ellis DET v PIT Theodore Watkins - COL COL SEA 3 0 14 81 21 102 0 0 0 0 1 0 0 0 1 -1 -1 0.59 0.08 0.00 0.08 79 100 Watkins COL v SEA Jacob Sames - ATX ATX ATL 3 0 6 16 -3 13 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0.58 0.08 0.00 0.08 123 100 Sames ATX v ATL John Jones - CHI CHI IND 3 0 8 0 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.47 0.08 0.00 0.08 50 100 Jones CHI v IND Logan Clarke - SLC SLC OAK 3 0 11 2 9 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.54 0.07 0.00 0.07 18 100 Clarke SLC v OAK Rees McDevitt - DET DET PIT 3 3 9 9 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.45 0.06 0.00 0.06 100 75 McDevitt DET v PIT Charlie McCutcheon - DC DC NY 3 1 13 -7 15 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.6 0.05 0.00 0.05 0 93 McCutcheon DC v NY Eric Witmer - PHI PHI BOS 3 2 15 -1 9 8 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0.42 -0.37 0.42 0.05 0 88 Witmer PHI v BOS Max Charles - PHI PHI BOS 3 4 5 17 25 42 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0.42 0.04 0.00 0.04 40 56 Charles PHI v BOS Eric Carter - ATX ATX CAR 3 1 8 2 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.6 0.03 0.00 0.03 40 89 Carter ATX v CAR Travis Puckrin - TOR TOR MTL 3 0 10 0 3 3 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0.55 -0.53 0.55 0.02 50 100 Puckrin TOR v MTL Chris Chan - TOR TOR MTL 3 0 11 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.55 0.02 0.00 0.02 100 100 Chan TOR v MTL Jeff Holm - NY NY DC 3 0 8 7 -6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.6 0.01 0.00 0.01 700 100 Holm NY v DC Tyler Gunasekera - MTL MTL TOR 3 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.55 0 0.00 0 50 100 Gunasekera MTL v TOR Paul Hooley - MTL MTL TOR 3 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.55 0 0.00 0 50 100 Hooley MTL v TOR Jamie Millage - TOR TOR MTL 3 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.55 0 0.00 0 50 100 Millage TOR v MTL Jared Morrow - TOR TOR MTL 3 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.55 0 0.00 0 50 100 Morrow TOR v MTL Wilson Matthews - CAR CAR ATX 3 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.6 0 0.00 0 50 100 Matthews, Wilson CAR v ATX Jon DeAmicis - DAL DAL HTX 3 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.45 0 0.00 0 50 100 DeAmicis DAL v HTX Ryan Holmes - NY NY DC 3 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.6 0 0.00 0 50 100 Holmes NY v DC Noriaki To - NY NY DC 3 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.6 0 0.00 0 50 100 To NY v DC Scott Xu - NY NY DC 3 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.6 0 0.00 0 50 100 Xu NY v DC Patrick Xu - OAK OAK SLC 3 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.54 0 0.00 0 50 100 Xu OAK v SLC Joel Caswell - POR POR SD 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.55 0 0.00 0 50 100 Caswell POR v SD Myles Cooper - DAL DAL HTX 3 1 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.45 0 0.00 0 50 94 Cooper DAL v HTX Trenton Spinks - ATL ATL ATX 3 1 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.58 0 0.00 0 50 91 Spinks ATL v ATX Colin Ringwood - IND IND CHI 3 1 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.47 0 0.00 0 50 91 Ringwood IND v CHI Patrick Buermeyer - POR POR LA 3 1 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.47 0 0.00 0 50 90 Buermeyer, P POR v LA Mark Henke - ATX ATX ATL 3 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.58 0 0.00 0 50 89 Henke, M ATX v ATL Antoine Dubé - MTL MTL TOR 3 2 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.55 0 0.00 0 50 88 Dubé MTL v TOR Moussa Dia - DC DC NY 3 2 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.6 0 0.00 0 50 88 Dia DC v NY Shane Worthington - ATX ATX CAR 3 2 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.6 0 0.00 0 50 82 Worthington ATX v CAR Bretton Tan - NY NY DC 3 4 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.6 0 0.00 0 50 76 Tan NY v DC Joel Caswell - POR POR LA 3 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.47 0 0.00 0 50 71 Caswell POR v LA Nate Knutson - POR POR SD 3 4 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.55 0 0.00 0 50 69 Knutson POR v SD Louie Bertoncin - SEA SEA COL 3 2 11 -1 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.59 -0.01 0.00 -0.01 -1 85 Bertoncin SEA v COL Clark Wang - SD SD POR 3 0 13 11 -15 -4 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0.55 -0.57 0.55 -0.03 -275 100 Wang SD v POR Phillipe Le Bourdais - MTL MTL TOR 3 0 9 6 -14 -8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.55 -0.05 0.00 -0.05 -75 100 Le Bourdais MTL v TOR Ben Ashton - SLC SLC OAK 3 1 12 9 65 74 0 0 0 0 1 0 0 0 1 -1 -1 0.54 -0.06 0.00 -0.06 12 92 Ashton SLC v OAK Ivan Tran - BOS BOS PHI 3 1 11 9 19 28 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0.42 -0.06 0.00 -0.06 32 92 Tran BOS v PHI Mitchell Sayasene - OAK OAK SLC 3 4 10 47 -6 41 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0.54 -0.09 0.00 -0.09 115 71 Sayasene OAK v SLC Nick Longo - CHI CHI IND 3 3 4 5 25 30 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0.47 -0.09 0.00 -0.09 17 57 Longo CHI v IND Turner Allen - BOS BOS PHI 3 2 15 24 62 86 1 0 0 1 2 0 1 0 3 -1 -1 0.42 -0.52 0.42 -0.1 28 88 Allen BOS v PHI Marc Sands - PHI PHI BOS 3 0 6 4 -22 -18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.42 -0.12 0.00 -0.12 -22 100 Sands PHI v BOS Elliott Moore - ATX ATX CAR 3 4 13 14 26 40 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0.6 -0.16 0.00 -0.16 35 76 Moore ATX v CAR Scott Radlauer - POR POR LA 3 3 11 16 31 47 0 0 0 0 1 0 0 0 1 -1 -1 0.47 -0.17 0.00 -0.17 34 79 Radlauer POR v LA Joseph Welkener - DAL DAL HTX 3 4 8 0 14 14 1 0 0 1 1 0 1 0 2 0 0 0.45 -0.63 0.45 -0.18 50 67 Welkener, J DAL v HTX Jan Szmanda - SD SD POR 3 1 17 39 -15 24 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0.55 -0.21 0.00 -0.21 163 94 Szmanda SD v POR Chris Cogswell - LA LA POR 3 1 10 6 25 31 0 0 0 0 0 0 1 0 1 -1 -1 0.47 -0.27 0.00 -0.27 19 91 Cogswell LA v POR Nate Ransom - LA LA POR 3 2 7 51 -23 28 0 0 0 0 1 0 0 0 1 -1 -1 0.47 -0.29 0.00 -0.29 182 78 Ransom LA v POR Reese Bowman - ATX ATX CAR 3 5 14 8 38 46 0 0 0 0 1 0 0 0 1 -1 -1 0.6 -0.3 0.00 -0.3 17 74 Bowman ATX v CAR Charles Guay - MTL MTL TOR 3 1 11 -5 41 36 0 0 0 0 0 0 1 0 1 -1 -1 0.55 -0.31 0.00 -0.31 0 92 Guay MTL v TOR Jeremiah Branson - IND IND CHI 3 3 10 75 -8 67 1 0 0 0 2 0 0 0 2 -1 -1 0.47 -0.31 0.00 -0.31 112 77 Branson IND v CHI Kennith Taylor - ATL ATL ATX 3 5 13 -12 51 39 0 0 0 0 1 0 0 0 1 -1 -1 0.58 -0.32 0.00 -0.32 0 72 Taylor, K ATL v ATX Colin Smith - DAL DAL HTX 3 1 9 -10 26 16 0 0 0 0 1 0 0 0 1 -1 -1 0.45 -0.35 0.00 -0.35 0 90 Smith DAL v HTX Spencer Latarski - POR POR SD 3 0 11 25 4 29 0 0 0 0 1 0 0 0 1 -1 -1 0.55 -0.36 0.00 -0.36 86 100 Latarski POR v SD Felix Leonard - MTL MTL TOR 3 1 9 17 6 23 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 -1 0.55 -0.4 0.00 -0.4 74 90 Leonard MTL v TOR Reggie Sung - SD SD POR 3 0 11 7 12 19 0 0 0 0 1 0 0 0 1 -1 -1 0.55 -0.42 0.00 -0.42 37 100 Sung SD v POR Spencer Latarski - POR POR LA 3 2 11 8 -1 7 0 0 0 0 1 0 0 0 1 -1 -1 0.47 -0.43 0.00 -0.43 114 85 Latarski POR v LA Eric Carter - ATX ATX ATL 3 1 7 2 17 19 0 0 0 0 1 0 0 0 1 -1 -1 0.58 -0.45 0.00 -0.45 11 88 Carter ATX v ATL Tommy Lin - SEA SEA COL 3 3 9 12 6 18 0 0 0 0 1 0 0 0 1 -1 -1 0.59 -0.47 0.00 -0.47 67 75 Lin SEA v COL Daniel Emmons - DAL DAL HTX 3 7 8 6 60 66 0 0 0 1 3 0 0 0 3 -2 -2 0.45 -0.93 0.45 -0.48 9 53 Emmons DAL v HTX Conor Bauman - OAK OAK SLC 3 1 19 40 22 62 1 0 1 0 2 0 0 0 2 0 -1 0.54 -0.5 0.00 -0.5 65 95 Bauman OAK v SLC Jacob Sames - ATX ATX CAR 3 1 6 9 6 15 0 0 0 0 1 0 0 0 1 -1 -1 0.6 -0.5 0.00 -0.5 60 86 Sames ATX v CAR Ian Lawson - POR POR SD 3 3 14 0 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 -1 -1 0.55 -0.53 0.00 -0.53 50 82 Lawson POR v SD Dominic Jacobs - SEA SEA COL 3 4 14 0 9 9 0 0 0 0 1 0 0 0 1 -1 -1 0.59 -0.53 0.00 -0.53 50 78 Jacobs SEA v COL Daniel White - SLC SLC OAK 3 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 -1 -1 0.54 -0.54 0.00 -0.54 50 100 White SLC v OAK Peter Lenz - SEA SEA COL 3 2 6 0 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 -1 -1 0.59 -0.58 0.00 -0.58 50 75 Lenz SEA v COL Anthony Prato - PHI PHI BOS 3 5 6 8 -1 7 0 0 0 0 1 0 1 0 2 -2 -2 0.42 -0.8 0.00 -0.8 114 55 Prato PHI v BOS Nate Kirchhofer - LA LA POR 3 1 9 16 2 18 0 0 0 0 2 0 0 0 2 -2 -2 0.47 -0.83 0.00 -0.83 89 90 Kirchhofer LA v POR Kyle Hancock - POR POR SD 3 3 6 2 31 33 0 0 0 0 2 0 0 0 2 -2 -2 0.55 -0.88 0.00 -0.88 6 67 Hancock POR v SD Connor Bryant - HTX HTX DAL 3 4 23 72 -3 69 0 0 4 2 5 0 0 0 5 1 -3 0.45 -1.82 0.91 -0.91 104 85 Bryant HTX v DAL Chris Roach - SEA SEA COL 3 2 12 -1 39 38 0 0 0 0 1 1 0 0 2 -2 -2 0.59 -0.93 0.00 -0.93 0 86 Roach SEA v COL David Innis - DET DET PIT 3 10 12 23 83 106 0 0 1 0 3 1 0 0 4 -3 -4 0.45 -1.12 0.00 -1.12 22 55 Innis DET v PIT Raphael Salvas - MTL MTL TOR 3 2 12 23 23 46 0 0 0 0 4 0 0 0 4 -4 -4 0.55 -1.9 0.00 -1.9 50 86 Salvas MTL v TOR Kevin Land - HTX HTX DAL 3 9 8 104 205 309 1 4 1 0 0 0 1 0 1 5 4 0.45 2.48 0.00 2.48 34 47 Land HTX v DAL Dylan Hall - DET DET PIT 3 10 9 2 1 3 0 0 1 0 2 0 2 0 4 -3 -4 0.45 -1.79 0.00 -1.79 67 47 Hall DET v PIT Brandon Lin - HTX HTX DAL 3 7 6 57 148 205 1 2 0 0 1 0 0 0 1 2 2 0.45 1.43 0.00 1.43 28 46 Lin HTX v DAL Trevor Polisuk-Balfour - DET DET PIT 3 7 6 114 40 154 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0.45 1.37 0.00 1.37 74 46 Polisuk-Balfour DET v PIT Dean Ramsey - ATL ATL ATX 3 10 8 30 319 349 1 4 0 1 0 0 0 0 0 6 6 0.58 3.19 0.58 3.77 9 44 Ramsey ATL v ATX Caleb Stanish - DET DET PIT 3 9 7 60 39 99 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0.45 0.83 0.00 0.83 61 44 Stanish DET v PIT Kota Sugahara - SEA SEA COL 3 5 4 40 -7 33 0 0 0 0 0 0 1 0 1 -1 -1 0.59 -0.37 0.00 -0.37 121 44 Sugahara SEA v COL Brett Hulsmeyer - ATL ATL ATX 3 13 10 69 191 260 1 3 0 1 1 0 0 0 1 4 4 0.58 1.85 0.58 2.43 27 43 Hulsmeyer ATL v ATX Conner Stillwell - POR POR LA 3 8 6 37 105 142 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0.47 1.29 0.00 1.29 26 43 Stillwell POR v LA Christophe Tremblay-Joncas - MTL MTL TOR 3 19 12 241 298 539 3 4 2 1 3 0 0 0 3 7 5 0.55 3.15 0.55 3.7 45 39 Tremblay-Joncas MTL v TOR Ben Lewis - HTX HTX DAL 3 15 9 37 480 517 2 6 3 2 3 0 2 0 5 8 5 0.45 2.57 0.91 3.48 7 38 Lewis HTX v DAL Caelan McSweeney - BOS BOS PHI 3 8 5 152 57 209 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0.42 1.54 0.00 1.54 73 38 McSweeney BOS v PHI Connor DeLuna - DAL DAL HTX 3 8 5 12 48 60 0 0 0 0 2 0 0 0 2 -2 -2 0.45 -0.52 0.00 -0.52 20 38 DeLuna DAL v HTX Elijah Long - CAR CAR ATX 3 14 8 137 76 213 2 0 3 1 0 0 0 0 0 6 3 0.6 1.76 0.60 2.36 64 36 Long CAR v ATX Trevor Lynch - CAR CAR ATX 3 13 7 182 112 294 4 1 1 1 1 0 0 0 1 6 5 0.6 2.24 0.60 2.84 62 35 Lynch CAR v ATX John Shelley - HTX HTX DAL 3 16 8 243 150 393 3 1 3 0 0 0 0 0 0 7 4 0.45 3.3 0.00 3.3 62 33 Shelley HTX v DAL Sean McDougall - LA LA POR 3 14 7 110 141 251 2 2 2 0 0 0 0 0 0 6 4 0.47 2.37 0.00 2.37 44 33 McDougall LA v POR Liam Haberfield - ATL ATL ATX 3 4 2 80 63 143 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0.58 1.3 0.00 1.3 56 33 Haberfield ATL v ATX Josh Moore - POR POR LA 3 10 5 12 153 165 0 2 1 0 1 0 0 0 1 2 1 0.47 0.97 0.00 0.97 7 33 Moore POR v LA Dante Lopez-Escarez - SEA SEA COL 3 10 5 68 52 120 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.59 0.97 0.00 0.97 57 33 Lopez-Escarez SEA v COL Anders Juengst - CAR CAR ATX 3 12 6 39 69 108 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0.6 0.29 0.60 0.89 36 33 Juengst CAR v ATX Malik Auger-Semmar - MTL MTL TOR 3 23 11 145 365 510 5 4 2 2 2 0 0 0 2 11 9 0.55 3.88 1.10 4.98 28 32 Auger-Semmar MTL v TOR Jacob Fairfax - CAR CAR ATX 3 13 6 112 231 343 3 3 1 1 1 0 0 0 1 7 6 0.6 2.74 0.60 3.34 33 32 Fairfax CAR v ATX Max Sheppard - PIT PIT DET 3 15 7 84 283 367 2 2 3 1 0 0 1 0 1 7 4 0.45 2.67 0.45 3.13 23 32 Sheppard PIT v DET Christian Boxley - DC DC NY 3 14 6 68 311 379 4 2 4 0 1 0 0 0 1 9 5 0.6 2.97 0.00 2.97 18 30 Boxley DC v NY Caleb Dixon - HTX HTX DAL 3 7 3 159 84 243 3 0 0 1 0 0 0 0 0 4 4 0.45 2.13 0.45 2.59 65 30 Dixon HTX v DAL Conner Stillwell - POR POR SD 3 7 3 19 75 94 0 2 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0.55 0.43 0.00 0.43 20 30 Stillwell POR v SD Mischa Freystaetter - ATL ATL ATX 3 15 6 102 215 317 1 0 4 1 1 0 0 0 1 5 1 0.58 1.67 0.58 2.25 32 29 Freystaetter ATL v ATX Nate Wipfler - SEA SEA COL 3 12 5 66 59 125 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0.59 1.18 0.00 1.18 53 29 Wipfler SEA v COL Kevin Pignone - CAR CAR ATX 3 13 5 163 151 314 0 4 3 0 1 0 0 0 1 6 3 0.6 2.18 0.00 2.18 52 28 Pignone CAR v ATX Simon Carapella - BOS BOS PHI 3 13 5 15 92 107 0 1 0 0 2 0 0 0 2 -1 -1 0.42 0.04 0.00 0.04 14 28 Carapella BOS v PHI Jimmy Zuraw - HTX HTX DAL 3 16 6 385 53 438 4 0 2 1 3 0 0 0 3 4 2 0.45 2.22 0.45 2.68 88 27 Zuraw HTX v DAL Ross Barker - CHI CHI IND 3 16 6 104 163 267 2 3 1 0 1 0 1 0 2 4 3 0.47 1.73 0.00 1.73 39 27 Barker CHI v IND Francisco Gomez - HTX HTX DAL 3 8 3 36 67 103 1 1 0 1 1 0 0 1 0 3 2 0.45 1.04 0.45 1.49 35 27 Gomez, Francisco HTX v DAL Matt Lyle - HTX HTX DAL 3 8 3 -14 70 56 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0.45 0.36 0.00 0.36 0 27 Lyle HTX v DAL Liam Searles Bohs - CAR CAR ATX 3 14 5 298 202 500 3 2 3 0 0 0 0 0 0 8 5 0.6 4.18 0.00 4.18 60 26 Searles Bohs CAR v ATX Everest Shapiro - LA LA POR 3 14 5 91 192 283 1 2 2 1 1 0 1 0 2 4 2 0.47 1.45 0.47 1.92 32 26 Shapiro LA v POR Quinn Finer - COL COL SEA 3 15 5 263 296 559 5 2 7 0 0 0 0 0 0 14 7 0.59 4.93 0.00 4.93 47 25 Finer COL v SEA Andrew Sjogren - CHI CHI IND 3 12 4 69 122 191 2 2 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0.47 1.98 0.00 1.98 36 25 Sjogren CHI v IND Thomas Edmonds - DC DC NY 3 15 5 111 122 233 1 1 3 0 0 0 0 0 0 5 2 0.6 1.89 0.00 1.89 48 25 Edmonds DC v NY Matt Bennett - HTX HTX DAL 3 16 5 325 -36 289 3 0 5 3 0 0 0 0 0 11 6 0.45 2.43 1.36 3.8 112 24 Bennett HTX v DAL McKay Yorgason - SLC SLC OAK 3 16 5 236 108 344 2 2 5 0 0 0 0 0 0 9 4 0.54 2.98 0.00 2.98 69 24 Yorgason, M SLC v OAK Jeff Wodatch - DC DC NY 3 13 4 104 173 277 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.6 1.99 0.00 1.99 38 24 Wodatch DC v NY Nate Goff - CHI CHI IND 3 17 5 40 219 259 1 3 0 1 0 0 1 0 1 4 4 0.47 1.96 0.47 2.42 15 23 Goff CHI v IND Austin Kelly - POR POR LA 3 10 3 197 108 305 2 0 1 0 0 0 0 0 0 3 2 0.47 2.35 0.00 2.35 65 23 Kelly POR v LA Anson Reppermund - PIT PIT DET 3 14 4 6 290 296 0 3 3 0 1 1 0 0 2 4 1 0.45 1.58 0.00 1.58 2 22 Reppermund PIT v DET Michael Tran - SD SD POR 3 18 5 186 -4 182 1 0 4 1 2 0 0 0 2 4 0 0.55 0.28 0.55 0.82 102 22 Tran SD v POR Mike Mackenzie - TOR TOR MTL 3 22 6 244 203 447 4 4 3 0 0 0 0 0 0 11 8 0.55 4.38 0.00 4.38 55 21 Mackenzie TOR v MTL Clint McSherry - PIT PIT DET 3 15 4 406 32 438 5 2 4 1 1 0 0 0 1 11 7 0.45 3.69 0.45 4.14 93 21 McSherry PIT v DET Jeff Babbitt - NY NY DC 3 19 5 13 284 297 0 7 1 3 2 0 0 0 2 9 8 0.6 2.02 1.81 3.83 4 21 Babbitt NY v DC Noah Celuch - PIT PIT DET 3 15 4 258 41 299 2 2 0 1 0 0 0 0 0 5 5 0.45 2.68 0.45 3.14 86 21 Celuch PIT v DET Kyle Henke - ATX ATX ATL 3 22 6 167 310 477 2 4 0 1 3 0 0 0 3 4 4 0.58 2.48 0.58 3.06 35 21 Henke, K ATX v ATL Travis Carpenter - IND IND CHI 3 15 4 214 66 280 5 1 1 0 0 0 0 0 0 7 6 0.47 2.93 0.00 2.93 76 21 Carpenter IND v CHI Jimmy Towle - PIT PIT DET 3 15 4 94 255 349 1 2 3 0 0 0 0 0 0 6 3 0.45 2.82 0.00 2.82 27 21 Towle PIT v DET Jacob Anthuvan - PIT PIT DET 3 15 4 -3 302 299 2 3 0 0 1 0 0 0 1 4 4 0.45 2.42 0.00 2.42 0 21 Anthuvan PIT v DET Jeremy Keusch - IND IND CHI 3 15 4 84 158 242 0 2 1 1 1 0 1 0 2 2 1 0.47 1.01 0.47 1.48 35 21 Keusch IND v CHI Christian Johnson - CHI CHI IND 3 15 4 68 117 185 1 0 1 0 2 0 0 0 2 0 -1 0.47 0.46 0.00 0.46 37 21 Johnson, C CHI v IND Xavier Payne - IND IND CHI 3 16 4 258 150 408 0 5 2 0 1 0 0 0 1 6 4 0.47 3.11 0.00 3.11 63 20 Payne IND v CHI Cole Jurek - DC DC NY 3 16 4 160 213 373 1 2 2 0 0 0 2 0 2 3 1 0.6 1.77 0.00 1.77 43 20 Jurek DC v NY Casey Wu - SD SD POR 3 12 3 53 99 152 0 3 3 0 0 0 0 0 0 6 3 0.55 1.54 0.00 1.54 35 20 Wu SD v POR Jeremy Knopf - DC DC NY 3 12 3 102 74 176 1 0 0 1 2 0 0 0 2 0 0 0.6 0.12 0.60 0.73 58 20 Knopf DC v NY Travis Dunn - SD SD POR 3 21 5 363 287 650 8 2 2 0 0 0 0 0 0 12 10 0.55 6.07 0.00 6.07 56 19 Dunn SD v POR Bryce Lozinski - SD SD POR 3 17 4 91 87 178 3 2 0 1 0 0 0 0 0 6 6 0.55 2.08 0.55 2.63 51 19 Lozinski SD v POR Sean Mott - PHI PHI BOS 3 13 3 75 -36 39 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0.42 -0.17 0.42 0.25 192 19 Mott PHI v BOS Brandon Van Deusen - LA LA POR 3 14 3 403 199 602 2 2 2 0 0 0 0 0 0 6 4 0.47 4.66 0.00 4.66 67 18 Van Deusen LA v POR Pawel Janas - LA LA POR 3 14 3 307 160 467 6 1 2 1 3 0 0 0 3 7 5 0.47 2.92 0.47 3.39 66 18 Janas LA v POR Marcel Osborne - LA LA POR 3 14 3 186 291 477 2 2 3 0 1 0 0 0 1 6 3 0.47 3.37 0.00 3.37 39 18 Osborne LA v POR Max Gibson - SD SD POR 3 18 4 154 418 572 4 2 2 0 3 0 0 0 3 5 3 0.55 3.19 0.00 3.19 27 18 Gibson SD v POR Daniel Brunker - LA LA POR 3 14 3 149 177 326 2 4 2 0 1 0 0 0 1 7 5 0.47 2.76 0.00 2.76 46 18 Brunker LA v POR Sam Cook - LA LA POR 3 14 3 55 142 197 0 2 2 0 0 0 0 0 0 4 2 0.47 1.65 0.00 1.65 28 18 Cook LA v POR Raphy Hayes - POR POR SD 3 24 5 441 377 818 3 3 6 3 3 0 0 2 1 14 6 0.55 5.88 1.64 7.52 54 17 Hayes POR v SD Evan Swiatek - ATX ATX ATL 3 20 4 242 327 569 0 3 3 2 1 0 0 0 1 7 4 0.58 3.68 1.15 4.83 43 17 Swiatek ATX v ATL Jonathan Mast - PIT PIT DET 3 15 3 491 128 619 4 2 4 0 1 0 0 0 1 9 5 0.45 4.68 0.00 4.68 79 17 Mast PIT v DET Steven Milardovich - SD SD POR 3 19 4 188 243 431 2 4 1 0 1 0 0 0 1 6 5 0.55 3.36 0.00 3.36 44 17 Milardovich SD v POR Levi Jacobs - IND IND CHI 3 15 3 109 221 330 0 1 3 0 0 0 0 0 0 4 1 0.47 2.33 0.00 2.33 33 17 Jacobs IND v CHI Rick Gross - IND IND CHI 3 15 3 97 249 346 2 0 1 0 1 0 0 0 1 2 1 0.47 2.15 0.00 2.15 28 17 Gross IND v CHI Jay Clark - BOS BOS PHI 3 10 2 55 103 158 1 1 0 1 0 0 0 0 0 3 3 0.42 1.4 0.42 1.82 35 17 Clark BOS v PHI Ben Landry - IND IND CHI 3 15 3 177 182 359 1 2 1 0 3 0 0 0 3 1 0 0.47 1.49 0.00 1.49 49 17 Landry IND v CHI Daniel Robinson - DET DET PIT 3 10 2 81 55 136 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0.45 1.07 0.00 1.07 60 17 Robinson DET v PIT Matt Jackson - COL COL SEA 3 15 3 112 75 187 2 0 2 0 1 0 0 0 1 3 1 0.59 1 0.00 1 60 17 Jackson COL v SEA Orion Cable - BOS BOS PHI 3 16 3 -6 165 159 0 3 0 1 1 0 0 0 1 3 3 0.42 1.17 0.42 1.59 0 16 Cable BOS v PHI Ray Tetreault - BOS BOS PHI 3 16 3 54 73 127 1 1 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0.42 0.35 0.00 0.35 43 16 Tetreault BOS v PHI Jonny Malks - DC DC NY 3 17 3 427 215 642 1 4 2 0 2 0 0 0 2 5 3 0.6 3.89 0.00 3.89 67 15 Malks DC v NY Matt Smith - ATL ATL ATX 3 11 2 21 163 184 1 2 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0.58 1.75 0.00 1.75 11 15 Smith ATL v ATX Mason Wuensch - DAL DAL HTX 3 23 4 146 164 310 0 3 2 1 3 0 0 0 3 3 1 0.45 1.21 0.45 1.66 47 15 Wuensch DAL v HTX Keegan North - IND IND CHI 3 17 3 179 155 334 4 1 4 0 3 0 2 1 4 5 0 0.47 1.23 0.00 1.23 54 15 North IND v CHI Keenan Laurence - OAK OAK SLC 3 25 4 86 319 405 2 5 0 1 0 0 0 0 0 8 8 0.54 3.93 0.54 4.47 21 14 Laurence OAK v SLC Melvyn Brichet - MTL MTL TOR 3 19 3 56 323 379 2 3 1 1 0 0 0 0 0 7 6 0.55 3.39 0.55 3.94 15 14 Brichet MTL v TOR Will Selfridge - SLC SLC OAK 3 25 4 162 360 522 5 3 4 0 2 0 0 0 2 10 6 0.54 3.79 0.00 3.79 31 14 Selfridge SLC v OAK Max Williams - OAK OAK SLC 3 25 4 79 266 345 4 1 4 1 0 0 0 0 0 10 6 0.54 3.17 0.54 3.71 23 14 Williams OAK v SLC Jack Williams - NY NY DC 3 19 3 379 145 524 2 0 3 0 2 0 0 0 2 3 0 0.6 2.57 0.00 2.57 72 14 Williams NY v DC Alex Thorne - PHI PHI BOS 3 12 2 183 213 396 4 0 1 0 2 0 0 0 2 3 2 0.42 2.47 0.00 2.47 46 14 Thorne PHI v BOS Jack Shanahan - CHI CHI IND 3 18 3 187 166 353 3 0 3 2 3 0 0 0 3 5 2 0.47 1.45 0.93 2.38 53 14 Shanahan CHI v IND Kyle Henke - ATX ATX CAR 3 24 4 192 205 397 5 0 1 0 2 0 0 0 2 4 3 0.6 2.31 0.00 2.31 48 14 Henke, K ATX v CAR Quinn Buermeyer - POR POR SD 3 19 3 -25 186 161 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0.55 1.6 0.00 1.6 0 14 Buermeyer, Q POR v SD Tanner Halkyard - BOS BOS PHI 3 12 2 40 151 191 0 4 1 0 1 0 0 0 1 4 3 0.42 1.56 0.00 1.56 21 14 Halkyard BOS v PHI Griffin McKee - TOR TOR MTL 3 19 3 64 126 190 0 1 2 1 1 0 0 0 1 3 1 0.55 0.87 0.55 1.42 34 14 McKee TOR v MTL Tyler Monroe - DC DC NY 3 18 3 240 127 367 2 2 3 0 3 0 0 0 3 4 1 0.6 1.32 0.00 1.32 65 14 Monroe DC v NY Brandon Pastor - PHI PHI BOS 3 6 1 65 71 136 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0.42 1.07 0.00 1.07 48 14 Pastor PHI v BOS Tavis Leighton - CHI CHI IND 3 12 2 79 53 132 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0.47 0.86 0.00 0.86 60 14 Leighton CHI v IND Greg Martin - PHI PHI BOS 3 12 2 23 50 73 0 2 0 1 1 0 0 0 1 2 2 0.42 0.42 0.42 0.84 32 14 Martin PHI v BOS Jordan Rhyne - PHI PHI BOS 3 12 2 26 1 27 0 0 1 0 6 0 0 0 6 -5 -6 0.42 -2.35 0.00 -2.35 96 14 Rhyne PHI v BOS Jacob Miller - SLC SLC OAK 3 27 4 420 333 753 4 2 3 0 1 0 0 0 1 8 5 0.54 5.47 0.00 5.47 56 13 Miller SLC v OAK Raphy Hayes - POR POR LA 3 21 3 344 412 756 5 3 0 0 2 0 1 0 3 5 5 0.47 4.98 0.00 4.98 46 13 Hayes POR v LA Jordan Kerr - SLC SLC OAK 3 27 4 268 297 565 2 5 4 2 3 0 0 0 3 10 6 0.54 3.34 1.08 4.43 47 13 Kerr SLC v OAK Sam Franer - POR POR SD 3 21 3 162 236 398 3 2 3 0 2 0 0 0 2 6 3 0.55 2.42 0.00 2.42 41 13 Franer POR v SD Liam McKeown - MTL MTL TOR 3 21 3 275 229 504 2 1 2 0 3 0 0 0 3 2 0 0.55 2.19 0.00 2.19 55 13 McKeown MTL v TOR James Pollard - PHI PHI BOS 3 14 2 120 92 212 1 2 2 1 1 0 0 0 1 5 3 0.42 1.51 0.42 1.93 57 13 Pollard PHI v BOS Kayle Campbell - MTL MTL TOR 3 20 3 253 41 294 0 2 3 0 2 0 0 0 2 3 0 0.55 1.18 0.00 1.18 86 13 Campbell MTL v TOR Evan Magsig - OAK OAK SLC 3 21 3 260 100 360 2 0 2 0 3 0 0 0 3 1 -1 0.54 1.09 0.00 1.09 72 13 Magsig OAK v SLC Elliot Warner - SD SD POR 3 20 3 259 72 331 1 1 3 0 4 0 0 1 3 2 -2 0.55 0.88 0.00 0.88 78 13 Warner SD v POR Calvin Trisolini - PHI PHI BOS 3 13 2 -11 89 78 1 0 0 0 3 0 1 0 4 -3 -3 0.42 -0.99 0.00 -0.99 0 13 Trisolini PHI v BOS James Lewis - TOR TOR MTL 3 22 3 141 297 438 3 4 1 2 2 0 0 0 2 8 7 0.55 3.04 1.10 4.14 32 12 Lewis, J TOR v MTL Ty Barbieri - TOR TOR MTL 3 22 3 55 317 372 3 4 0 0 2 0 0 0 2 5 5 0.55 2.61 0.00 2.61 15 12 Barbieri TOR v MTL Andrew Roy - DC DC NY 3 15 2 296 -32 264 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0.6 2.09 0.00 2.09 112 12 Roy DC v NY Leandro Marx - POR POR SD 3 23 3 101 376 477 6 3 2 0 5 0 0 0 5 6 4 0.55 2.03 0.00 2.03 21 12 Marx POR v SD Jay Froude - COL COL SEA 3 15 2 34 184 218 1 2 1 0 0 0 0 0 0 4 3 0.59 1.97 0.00 1.97 16 12 Froude COL v SEA Chris Lung - OAK OAK SLC 3 23 3 285 87 372 3 0 3 1 3 0 0 0 3 4 1 0.54 1.35 0.54 1.89 77 12 Lung OAK v SLC Michael Matthis - ATX ATX ATL 3 15 2 -22 88 66 1 1 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0.58 -0.35 0.00 -0.35 0 12 Matthis ATX v ATL Evan Swiatek - ATX ATX CAR 3 24 3 204 338 542 4 4 4 0 1 0 0 0 1 11 7 0.6 4.4 0.00 4.4 38 11 Swiatek ATX v CAR Kevin Quinlan - MTL MTL TOR 3 24 3 201 268 469 5 4 2 1 2 0 0 0 2 10 8 0.55 3.61 0.55 4.16 43 11 Quinlan MTL v TOR Benjamin Oort - DC DC NY 3 16 2 8 315 323 2 4 1 0 1 0 0 1 0 7 5 0.6 3.21 0.00 3.21 2 11 Oort DC v NY Walker Frankenberg - OAK OAK SLC 3 25 3 180 297 477 3 6 4 0 3 0 0 0 3 10 6 0.54 3.14 0.00 3.14 38 11 Frankenberg OAK v SLC Oliver Chartock - NY NY DC 3 16 2 206 165 371 2 3 1 0 1 0 0 0 1 5 4 0.6 2.73 0.00 2.73 56 11 Chartock, O NY v DC Dexter Clyburn - OAK OAK SLC 3 24 3 226 379 605 2 3 2 0 4 0 0 0 4 3 1 0.54 2.69 0.00 2.69 37 11 Clyburn OAK v SLC Benjamin Sadok - BOS BOS PHI 3 17 2 288 94 382 5 0 2 1 3 0 0 0 3 5 3 0.42 2.14 0.42 2.56 75 11 Sadok BOS v PHI Austin Taylor - ATL ATL ATX 3 17 2 365 100 465 2 0 3 0 3 0 0 0 3 2 -1 0.58 1.67 0.00 1.67 78 11 Taylor, A ATL v ATX Duncan Fitzgerald - ATX ATX CAR 3 24 3 288 95 383 0 2 2 1 3 0 0 0 3 2 0 0.6 1.06 0.60 1.66 75 11 Fitzgerald ATX v CAR Bobby Ley - ATL ATL ATX 3 17 2 371 92 463 3 0 4 0 4 0 0 0 4 3 -1 0.58 1.26 0.00 1.26 80 11 Ley ATL v ATX Cole Davis-Brand - BOS BOS PHI 3 16 2 107 127 234 3 0 2 0 2 0 0 0 2 3 1 0.42 1.23 0.00 1.23 46 11 Davis-Brand BOS v PHI Thomas Konogeris - SD SD POR 3 8 1 17 15 32 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0.55 0.58 0.00 0.58 53 11 Konogeris SD v POR Noah Chambers - ATX ATX ATL 3 17 2 8 85 93 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0.58 0.21 0.00 0.21 9 11 Chambers, N ATX v ATL Ryan Osgar - NY NY DC 3 19 2 252 198 450 6 2 4 1 0 0 0 0 0 13 9 0.6 4.4 0.60 5.01 56 10 Osgar NY v DC Mac Hecht - OAK OAK SLC 3 27 3 621 101 722 1 0 3 2 6 0 0 0 6 0 -3 0.54 1.63 1.08 2.72 86 10 Hecht OAK v SLC Charles Weinberg - NY NY DC 3 18 2 133 137 270 1 1 4 0 0 0 0 0 0 6 2 0.6 2.13 0.00 2.13 49 10 Weinberg NY v DC Solomon Rueschemeyer-Bailey - NY NY DC 3 19 2 285 75 360 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0.6 1.92 0.00 1.92 79 10 Rueschemeyer-Bailey NY v DC Jon Snyder - POR POR LA 3 18 2 319 175 494 1 2 2 0 3 0 1 0 4 1 -1 0.47 1.88 0.00 1.88 65 10 Snyder POR v LA Brian Stout - POR POR LA 3 18 2 -1 134 133 0 2 0 3 1 0 1 0 2 3 3 0.47 0.29 1.41 1.71 0 10 Stout POR v LA John Lithio - NY NY DC 3 19 2 16 260 276 2 1 0 0 2 0 0 0 2 1 1 0.6 1.14 0.00 1.14 6 10 Lithio NY v DC Colin Sunde - BOS BOS PHI 3 9 1 105 -11 94 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 -1 0.42 0.19 0.00 0.19 112 10 Sunde BOS v PHI Quinn Buermeyer - POR POR LA 3 19 2 8 106 114 1 0 1 0 0 0 2 0 2 0 -1 0.47 -0.02 0.00 -0.02 7 10 Buermeyer, Q POR v LA Duncan Fitzgerald - ATX ATX ATL 3 21 2 459 53 512 5 0 3 0 1 0 0 0 1 7 4 0.58 3.68 0.00 3.68 90 9 Fitzgerald ATX v ATL Jake Johnson - POR POR LA 3 21 2 436 53 489 2 1 2 0 1 0 0 0 1 4 2 0.47 3.26 0.00 3.26 89 9 Johnson POR v LA Mark Evans - ATX ATX ATL 3 21 2 300 295 595 2 1 2 0 2 1 0 0 3 2 0 0.58 2.7 0.00 2.7 50 9 Evans ATX v ATL Luc Comire - TOR TOR MTL 3 21 2 278 71 349 4 1 1 0 1 0 0 0 1 5 4 0.55 2.64 0.00 2.64 80 9 Comire TOR v MTL Oren Binnun - TOR TOR MTL 3 21 2 296 149 445 2 1 4 1 2 0 1 0 3 5 1 0.55 1.8 0.55 2.35 67 9 Binnun TOR v MTL Simon Walker - MTL MTL TOR 3 21 2 178 112 290 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0.55 2.26 0.00 2.26 61 9 Walker MTL v TOR Ryan Poloz - TOR TOR MTL 3 21 2 315 151 466 2 2 6 0 3 0 0 0 3 7 1 0.55 2.12 0.00 2.12 68 9 Poloz TOR v MTL Jake Radack - ATX ATX ATL 3 21 2 232 102 334 0 1 3 0 2 0 0 1 1 3 -1 0.58 1.78 0.00 1.78 69 9 Radack ATX v ATL Sam Franer - POR POR LA 3 21 2 117 278 395 0 0 4 1 4 0 1 0 5 0 -4 0.47 0.21 0.47 0.69 30 9 Franer POR v LA Paul Arters - CHI CHI IND 3 20 2 224 58 282 2 1 2 1 5 0 1 1 5 1 -2 0.47 0.06 0.47 0.52 79 9 Arters CHI v IND Jon Snyder - POR POR SD 3 22 2 394 78 472 2 1 4 0 0 0 0 0 0 7 3 0.55 3.63 0.00 3.63 83 8 Snyder POR v SD Jake Johnson - POR POR SD 3 22 2 194 69 263 1 2 0 1 1 0 0 0 1 3 3 0.55 1.72 0.55 2.26 74 8 Johnson POR v SD Austin Kelly - POR POR SD 3 24 2 206 74 280 2 1 1 0 4 0 0 1 3 1 -1 0.55 0.74 0.00 0.74 74 8 Kelly POR v SD Luke Yorgason - SLC SLC OAK 3 25 2 560 104 664 2 0 1 1 1 0 0 0 1 3 2 0.54 4.15 0.54 4.69 84 7 Yorgason, L SLC v OAK Jason Hustad - DAL DAL HTX 3 28 2 622 274 896 4 0 4 0 6 0 0 0 6 2 -2 0.45 3.84 0.00 3.84 69 7 Hustad DAL v HTX Sean Connole - SLC SLC OAK 3 25 2 215 361 576 2 4 4 0 3 0 0 0 3 7 3 0.54 3.23 0.00 3.23 37 7 Connole SLC v OAK Elijah Jaime - SLC SLC OAK 3 14 1 131 174 305 0 1 1 1 0 0 0 0 0 3 2 0.54 2.17 0.54 2.71 43 7 Jaime SLC v OAK Jace Duennebeil - SLC SLC OAK 3 25 2 57 313 370 3 2 0 0 3 0 0 0 3 2 2 0.54 1.71 0.00 1.71 15 7 Duennebeil SLC v OAK Wyatt Mekler - CHI CHI IND 3 13 1 79 27 106 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0.47 0.41 0.47 0.87 75 7 Mekler CHI v IND Jack Brown - SEA SEA COL 3 13 1 81 157 238 0 2 1 0 1 0 1 0 2 1 0 0.59 0.74 0.00 0.74 34 7 Brown SEA v COL Nico Lake - CHI CHI IND 3 14 1 151 56 207 0 0 1 0 2 0 0 0 2 -1 -2 0.47 0.41 0.00 0.41 73 7 Lake CHI v IND Jonathan Nethercutt - COL COL SEA 3 15 1 437 65 502 6 1 3 0 2 0 0 0 2 8 5 0.59 3.38 0.00 3.38 87 6 Nethercutt COL v SEA Mathieu Agee - COL COL SEA 3 15 1 21 298 319 1 6 0 1 1 0 0 0 1 7 7 0.59 2.78 0.59 3.37 7 6 Agee COL v SEA Christian Olsen - ATL ATL ATX 3 15 1 254 76 330 2 1 3 0 0 0 0 0 0 6 3 0.58 2.7 0.00 2.7 77 6 Olsen ATL v ATX Thomas Brewster - COL COL SEA 3 15 1 35 173 208 1 4 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0.59 2.28 0.00 2.28 17 6 Brewster COL v SEA Max Thorne - ATL ATL ATX 3 15 1 90 127 217 2 1 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0.58 1.97 0.00 1.97 41 6 Thorne ATL v ATX Michael Matthis - ATX ATX CAR 3 16 1 13 138 151 1 3 1 0 0 0 0 0 0 5 4 0.6 1.72 0.00 1.72 9 6 Matthis ATX v CAR Sam Goldstein - COL COL SEA 3 15 1 266 11 277 2 0 2 0 1 0 0 0 1 3 1 0.59 1.58 0.00 1.58 96 6 Goldstein COL v SEA Bryan Walsh - DET DET PIT 3 15 1 46 76 122 0 0 0 0 4 1 0 0 5 -5 -5 0.45 -1.46 0.00 -1.46 38 6 Walsh, B DET v PIT Noah Chambers - ATX ATX CAR 3 19 1 104 148 252 2 3 1 0 0 0 0 0 0 6 5 0.6 2.56 0.00 2.56 41 5 Chambers, N ATX v CAR Dylan Lacombe-Burgoyne - MTL MTL TOR 3 20 1 263 157 420 1 0 5 0 1 0 0 0 1 5 0 0.55 2.37 0.00 2.37 63 5 Lacombe-Burgoyne MTL v TOR Brooks Wallace - DAL DAL HTX 3 23 1 270 298 568 5 3 1 1 1 0 0 0 1 9 8 0.45 4.72 0.45 5.17 48 4 Wallace DAL v HTX Nicholas DiGiorgio - DAL DAL HTX 3 23 1 126 295 421 2 4 0 3 4 0 0 0 4 5 5 0.45 2.03 1.36 3.39 30 4 DiGiorgio DAL v HTX Jake Radack - ATX ATX CAR 3 24 1 361 175 536 1 0 4 0 1 0 1 0 2 3 -1 0.6 2.47 0.00 2.47 67 4 Radack ATX v CAR Samuel Roberts - DAL DAL HTX 3 24 1 276 158 434 1 1 3 2 4 0 1 0 5 2 -1 0.45 0.92 0.91 1.83 64 4 Roberts, S DAL v HTX Mark Evans - ATX ATX CAR 3 27 1 254 270 524 1 2 3 0 3 2 0 1 4 2 -2 0.6 1.56 0.00 1.56 48 4 Evans ATX v CAR Emmanuel Bilolo - DAL DAL HTX 3 23 1 29 231 260 2 2 1 0 2 0 0 0 2 3 2 0.45 1.52 0.00 1.52 11 4 Bilolo DAL v HTX Jake Kenniv - DET DET PIT 3 22 1 211 123 334 2 1 1 1 4 0 0 0 4 1 0 0.45 0.92 0.45 1.37 63 4 Kenniv DET v PIT Joseph Cubitt - DET DET PIT 3 22 1 78 67 145 0 0 1 0 2 0 0 0 2 -1 -2 0.45 0.04 0.00 0.04 54 4 Cubitt DET v PIT Marc Munoz - SEA SEA COL 3 26 0 422 377 799 4 1 3 0 3 0 0 0 3 5 2 0.59 4.36 0.00 4.36 53 0 Munoz SEA v COL Tony Goss - SEA SEA COL 3 24 0 407 68 475 0 1 5 0 2 0 0 1 1 5 -1 0.59 2.69 0.00 2.69 86 0 Goss SEA v COL Garrett Martin - SEA SEA COL 3 24 0 221 200 421 4 1 1 0 2 0 0 0 2 4 3 0.59 2.49 0.00 2.49 52 0 Martin SEA v COL Zeppelin Raunig - SEA SEA COL 3 22 0 110 303 413 3 2 1 0 1 0 1 0 2 4 3 0.59 2.43 0.00 2.43 27 0 Raunig SEA v COL Griffin Miller - DAL DAL HTX 3 27 0 266 152 418 2 1 1 0 2 0 0 0 2 2 1 0.45 2.36 0.00 2.36 64 0 Miller DAL v HTX Robbie Davenport - DET DET PIT 3 21 0 91 128 219 1 0 2 1 1 0 0 0 1 3 1 0.45 1.16 0.45 1.61 42 0 Davenport DET v PIT Peter Geertz-Larson - SEA SEA COL 3 14 0 44 96 140 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0.59 1.46 0.00 1.46 31 0 Geertz-Larson SEA v COL Jacob Shoyer - SEA SEA COL 3 15 0 43 137 180 0 2 1 0 0 0 1 0 1 2 1 0.59 0.95 0.00 0.95 24 0 Shoyer SEA v COL Carson Chamberlain - DET DET PIT 3 21 0 87 60 147 2 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0.45 0.87 0.00 0.87 59 0 Chamberlain DET v PIT Nicholas Betsch - DET DET PIT 3 20 0 159 37 196 0 0 2 0 1 0 0 0 1 1 -1 0.45 0.82 0.00 0.82 81 0 Betsch DET v PIT Dmitry Suvorov - PHI PHI BOS 3 7 0 97 -5 92 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0.42 0.78 0.00 0.78 105 0 Suvorov PHI v BOS Jack Havey - DET DET PIT 3 12 0 65 107 172 0 0 0 0 1 0 0 0 1 -1 -1 0.45 0.67 0.00 0.67 38 0 Havey DET v PIT Kamal Raslan - SEA SEA COL 3 12 0 41 -11 30 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0.59 0.2 0.00 0.2 137 0 Raslan SEA v COL Justin Wollin - DET DET PIT 3 6 0 -23 1 -22 0 0 0 0 1 0 0 0 1 -1 -1 0.45 -0.59 0.00 -0.59 0 0 Wollin DET v PIT Justin Wollin - DET DET CAR 3 6 0 -23 1 -22 0 0 0 0 1 0 0 0 1 -1 -1 0.6 -0.74 0.00 -0.74 0 0 Wollin DET v CAR

Full Season Stats

Name Team G OPP DPP POS BlkOpp Cmp TY RY Y AST GLS HA BLK T S D QInc TRNS Net AH+/- CP+ GmSE EDGE-O EDGE-B EDGE EO100 EB100 E100 CHS ODS Name-Team Cam Copeland - IND IND 1 0 9 1 9 1 67 2 69 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 84.6 0.69 0.7 0 0.7 68.3 0 68.3 97 100 Cam Copeland - IND Kelsen Alexander - MAD MAD 1 2 10 6 12 8 81 50 131 2 0 1 1 0 0 0 0 0 4 3 87.9 0.56 1.3 0.56 1.9 22 4.6 26.6 62 83 Kelsen Alexander - MAD Liam Searles Bohs - CAR CAR 1 16 3 19 10 26 298 202 500 3 2 3 0 0 0 0 0 0 8 5 92.5 0.6 4.5 0 4.5 23.7 0 23.7 60 16 Liam Searles Bohs - CAR Brandon Van Deusen - LA LA 1 17 0 23 8 49 403 199 602 2 2 2 0 0 0 0 0 0 6 4 94.7 0.47 5.0 0 5.0 21.8 0 21.8 67 0 Brandon Van Deusen - LA Karl Ekwurtzel - ATL ATL 2 28 1 33 11 24 73 377 450 0 5 2 2 1 0 0 0 1 8 6 90.9 0.6 3.6 1.2 4.8 10.8 10.9 21.6 16 3 Karl Ekwurtzel - ATL Noah Celuch - PIT PIT 2 37 1 47 17 72 587 173 760 6 2 3 2 0 0 0 0 0 13 10 96.0 0.5 6.9 1.01 7.9 14.7 5.9 20.6 77 3 Noah Celuch - PIT Josh Klane - MIN MIN 1 22 0 24 7 40 452 100 552 5 0 3 0 1 0 0 1 0 7 4 93.8 0.69 4.9 0 4.9 20.3 0 20.3 82 0 Josh Klane - MIN Brett Hulsmeyer - ATL ATL 3 44 32 67 57 56 414 719 1133 6 6 2 8 3 0 1 0 4 19 16 91.2 0.59 8.0 4.72 12.7 11.9 8.3 20.2 37 42 Brett Hulsmeyer - ATL Jack Galle - IND IND 1 0 7 1 8 2 6 11 17 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 85.2 0.61 0.1 0.61 0.7 11.9 7.6 19.5 35 100 Jack Galle - IND Colin Berry - MIN MIN 1 15 0 15 3 12 155 255 410 3 4 1 0 1 0 1 0 2 7 5 86.0 0.69 2.9 0 2.9 19.3 0 19.3 38 0 Colin Berry - MIN Ryan Osgar - NY NY 3 46 0 61 26 73 452 669 1121 12 9 7 1 3 0 0 0 3 26 19 93.6 0.47 10.6 0.47 11.1 17.4 1.8 19.2 40 0 Ryan Osgar - NY Billy O'Bryan - ATL ATL 2 1 29 18 36 19 385 49 434 5 0 2 0 1 0 0 0 1 6 4 88.9 0.58 3.5 0 3.5 19.2 0 19.2 89 97 Billy O'Bryan - ATL Carter Rae - IND IND 2 16 12 24 23 47 346 -23 323 5 1 1 2 0 0 0 0 0 9 8 94.5 0.54 3.5 1.07 4.5 14.4 4.7 19.1 100 43 Carter Rae - IND Raphy Hayes - POR POR 3 72 6 94 57 103 925 1138 2063 9 8 10 4 8 0 1 2 7 23 12 92.3 0.54 14.1 2.15 16.2 15 3.8 18.7 45 8 Raphy Hayes - POR Jordan Kerr - SLC SLC 4 92 9 109 51 97 734 1016 1750 14 10 12 5 5 0 0 0 5 36 24 93.4 0.56 14.2 2.81 17.1 13.1 5.5 18.6 42 9 Jordan Kerr - SLC Marco Dregni - MIN MIN 1 22 0 24 7 18 -11 445 434 2 5 2 0 0 0 0 0 0 9 7 91.7 0.69 4.4 0 4.4 18.5 0 18.5 1 0 Marco Dregni - MIN Daniel Garlock - MAD MAD 1 3 5 4 6 8 88 17 105 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 87.9 0.56 0.7 0 0.7 18.4 0 18.4 84 63 Daniel Garlock - MAD Melvyn Brichet - MTL MTL 1 21 1 26 13 21 56 323 379 2 3 1 1 0 0 0 0 0 7 6 91.8 0.55 3.7 0.55 4.2 14.1 4.2 18.3 15 5 Melvyn Brichet - MTL Henry Goldenberg - MAD MAD 1 16 2 22 13 48 270 234 504 4 2 1 1 4 0 0 1 3 4 3 91.0 0.56 3.1 0.56 3.6 13.9 4.3 18.2 54 11 Henry Goldenberg - MAD Benjamin Oort - DC DC 1 18 0 19 8 21 8 315 323 2 4 1 0 1 0 0 1 0 6 5 92.0 0.6 3.5 0 3.5 18.2 0 18.2 2 0 Benjamin Oort - DC CJ Colicchio - PHI PHI 1 9 0 13 9 13 80 244 324 1 1 1 0 1 0 0 0 1 2 1 87.5 0.36 2.3 0 2.3 17.8 0 17.8 25 0 CJ Colicchio - PHI Dean Ramsey - ATL ATL 3 28 28 47 46 10 83 529 612 3 8 0 3 0 0 0 0 0 14 14 90.7 0.59 6.5 1.77 8.3 13.8 3.9 17.6 14 50 Dean Ramsey - ATL Tyler Reinhardt - ATX ATX 1 0 12 7 13 4 22 55 77 1 1 2 1 0 0 0 0 0 5 3 86.7 0.52 0.9 0.52 1.5 13.4 4 17.4 29 100 Tyler Reinhardt - ATX Malik Auger-Semmar - MTL MTL 1 26 8 34 24 28 145 365 510 5 4 2 2 2 0 0 0 2 11 9 89.8 0.55 4.3 1.1 5.4 12.6 4.6 17.1 28 24 Malik Auger-Semmar - MTL Kevin Quinlan - MTL MTL 1 27 0 31 13 26 201 268 469 5 4 2 1 2 0 0 0 2 10 8 89.5 0.55 4.0 0.55 4.5 12.9 4.2 17.1 43 0 Kevin Quinlan - MTL Max Sheppard - PIT PIT 2 38 7 54 28 49 268 581 849 7 7 3 2 1 0 2 0 3 18 13 91.7 0.5 7.2 1.01 8.2 13.4 3.6 17 32 16 Max Sheppard - PIT Bret Bergmeier - MIN MIN 1 2 15 10 20 6 119 66 185 0 2 1 0 0 0 0 0 0 3 2 87.9 0.69 1.7 0 1.7 17 0 17 64 88 Bret Bergmeier - MIN Matt Smith - ATL ATL 3 43 0 51 15 33 148 654 802 4 11 2 0 0 0 0 0 0 17 15 94.2 0.59 8.6 0 8.6 16.9 0 16.9 18 0 Matt Smith - ATL Christophe Tremblay-Joncas - MtL MtL 1 20 11 25 20 23 241 298 539 3 4 2 1 3 0 0 0 3 7 5 87.3 0.55 3.5 0.55 4.1 14.1 2.7 16.9 45 35 Christophe Tremblay-Joncas - MtL Jacob Fairfax - CAR CAR 3 56 9 70 40 55 327 948 1275 9 6 4 1 2 0 0 0 2 18 14 93.2 0.57 10.8 0.57 11.4 15.4 1.4 16.8 26 14 Jacob Fairfax - CAR Alex Davis - CAR CAR 2 20 2 28 17 15 112 265 377 1 3 2 2 0 0 1 0 1 8 5 88.6 0.56 2.9 1.11 4.0 10.3 6.5 16.8 30 9 Alex Davis - CAR Todd Wolma - COL COL 1 0 14 10 18 5 59 48 107 1 2 2 1 0 0 0 0 0 6 4 87.5 0.59 1.4 0.59 1.9 13.5 3.3 16.8 55 100 Todd Wolma - COL Grant Lindsley - SLC SLC 3 62 1 71 26 79 649 616 1265 9 4 5 1 2 0 0 0 2 17 12 94.5 0.57 10.3 0.57 10.9 14.5 2.2 16.7 51 2 Grant Lindsley - SLC Jonathan Nethercutt - COL COL 3 57 0 76 36 135 1496 234 1730 21 1 4 1 10 0 0 0 10 17 13 91.8 0.49 11.6 0.49 12.1 15.2 1.4 16.6 86 0 Jonathan Nethercutt - COL Noah Coolman - COL COL 3 2 41 29 52 22 138 270 408 0 4 1 6 1 0 0 0 1 10 9 90.4 0.49 3.2 2.95 6.1 10.9 5.7 16.6 34 95 Noah Coolman - COL Sean Connole - SLC SLC 4 85 1 102 41 121 1121 1298 2419 14 8 8 0 7 0 1 0 8 23 14 92.6 0.56 16.8 0 16.8 16.5 0 16.5 46 1 Sean Connole - SLC Charlie Vukovic - PIT PIT 2 1 27 19 34 10 112 146 258 1 0 1 4 0 0 0 0 0 6 5 88.6 0.5 2.0 2.01 4.0 10.6 5.9 16.5 43 96 Charlie Vukovic - PIT Kai DeLorenzo - MAD MAD 1 13 7 19 16 21 100 219 319 3 1 2 1 1 0 0 0 1 6 4 89.6 0.56 2.5 0.56 3.0 13 3.5 16.5 31 35 Kai DeLorenzo - MAD Jeff Babbitt - NY NY 3 46 5 64 32 52 61 715 776 1 10 5 4 2 0 0 0 2 18 13 93.3 0.47 6.7 1.87 8.6 10.5 5.9 16.3 8 10 Jeff Babbitt - NY Elijah Jaime - SLC SLC 3 46 7 53 25 21 233 519 752 1 7 3 2 1 0 0 0 1 12 9 90.7 0.55 6.3 1.11 7.4 11.9 4.4 16.3 31 13 Elijah Jaime - SLC Clint McSherry - PIT PIT 2 37 2 47 18 86 750 90 840 7 3 8 1 3 0 0 0 3 16 8 94.0 0.5 6.4 0.5 6.9 13.6 2.8 16.3 89 5 Clint McSherry - PIT Milan Rivas - CHI CHI 1 2 8 6 10 17 30 81 111 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 90.5 0.47 1.0 0 1.0 16.3 0 16.3 27 80 Milan Rivas - CHI Liam Haberfield - ATL ATL 3 41 1 49 17 79 511 450 961 7 5 3 0 2 0 0 0 2 13 10 94.6 0.59 8.0 0 8.0 16.2 0 16.2 53 2 Liam Haberfield - ATL Luke Yorgason - SLC SLC 4 88 1 105 41 184 2188 314 2502 6 2 8 2 7 0 2 0 9 11 1 94.1 0.56 14.1 1.12 15.2 13.4 2.7 16.1 87 1 Luke Yorgason - SLC Max Trifillis - PHI PHI 3 12 42 50 69 28 154 444 598 7 4 3 5 0 0 0 0 0 19 16 93.0 0.43 6.4 2.16 8.6 12.8 3.1 15.9 26 78 Max Trifillis - PHI Aaron Peterschmidt - POR POR 3 0 34 12 38 11 103 59 162 1 2 0 1 0 0 0 0 0 4 4 89.5 0.54 1.7 0.54 2.3 14.5 1.4 15.9 64 100 Aaron Peterschmidt - POR Zeppelin Raunig - SEA SEA 4 87 2 109 62 63 521 1282 1803 10 14 4 2 2 0 2 0 4 28 22 92.5 0.56 15.2 1.11 16.3 13.9 1.8 15.7 29 2 Zeppelin Raunig - SEA William Brandt - MIN MIN 1 19 1 21 7 41 340 13 353 4 0 4 0 0 0 0 0 0 8 4 93.9 0.69 3.3 0 3.3 15.6 0 15.6 96 5 William Brandt - MIN Travis Dunn - SD SD 2 49 3 66 37 78 532 694 1226 12 4 5 0 3 0 0 0 3 18 13 93.6 0.52 10.2 0 10.2 15.5 0 15.5 43 6 Travis Dunn - SD Christian Boxley - DC DC 3 58 3 71 36 77 124 867 991 8 7 13 2 2 0 0 0 2 28 15 94.6 0.55 8.8 1.1 9.9 12.5 3 15.5 13 5 Christian Boxley - DC Elliot Sakach - HTX HTX 2 12 12 25 24 14 130 144 274 2 3 0 2 0 0 0 0 0 7 7 90.5 0.46 2.9 0.93 3.8 11.7 3.9 15.5 47 50 Elliot Sakach - HTX John Randolph - NY NY 3 0 44 31 57 32 282 216 498 5 1 3 4 2 0 0 0 2 11 8 90.0 0.47 3.8 1.87 5.6 12.1 3.3 15.4 57 100 John Randolph - NY Carl Johnson - PIT PIT 2 3 28 21 35 5 58 115 173 1 6 1 2 0 0 0 0 0 10 9 88.9 0.5 2.6 1.01 3.6 12.4 2.9 15.3 34 90 Carl Johnson - PIT Jason Tschida - MIN MIN 1 18 0 20 5 44 323 29 352 0 3 1 0 0 0 0 0 0 4 3 94.4 0.69 3.1 0 3.1 15.3 0 15.3 92 0 Jason Tschida - MIN Francisco Gomez - HTX HTX 2 14 6 22 13 4 33 110 143 1 3 0 2 1 0 0 1 0 5 5 87.5 0.46 1.8 0.93 2.7 8.2 7.1 15.3 23 30 Francisco Gomez - HTX Keenan Laurence - OAK OAK 2 52 5 70 38 36 268 677 945 5 8 1 2 1 0 0 0 1 15 14 92.9 0.53 8.7 1.06 9.8 12.4 2.8 15.2 28 9 Keenan Laurence - OAK Thomas Lalonde-Landry - MTL MTL 1 2 16 10 24 11 17 106 123 0 1 0 2 0 0 0 0 0 3 3 89.2 0.55 1.1 1.1 2.2 10.6 4.6 15.2 14 89 Thomas Lalonde-Landry - MTL Evan Swiatek - ATX ATX 4 86 13 116 68 82 711 1235 1946 10 12 12 3 5 0 1 0 6 32 19 92.0 0.54 14.8 1.62 16.4 12.7 2.4 15.1 37 13 Evan Swiatek - ATX Jack Williams - NY NY 3 43 6 59 31 98 679 442 1121 7 5 4 0 3 0 0 0 3 13 9 94.7 0.47 8.8 0 8.8 15 0 15 61 12 Jack Williams - NY Kevin Land - HTX HTX 1 9 8 18 16 12 104 205 309 1 4 1 0 0 0 1 0 1 6 4 88.1 0.45 2.7 0 2.7 15 0 15 34 47 Kevin Land - HTX Jordan Taylor - MIN MIN 1 17 3 21 10 17 135 148 283 1 1 2 1 1 0 0 0 1 4 2 88.6 0.69 1.7 0.69 2.4 8.1 6.9 14.9 48 15 Jordan Taylor - MIN Jacob Miller - SLC SLC 4 91 6 108 47 146 1019 855 1874 10 10 10 0 1 0 1 0 2 29 18 96.7 0.56 16.0 0 16.0 14.8 0 14.8 54 6 Jacob Miller - SLC Chris Lung - OAK OAK 2 49 3 64 33 77 645 259 904 5 6 7 3 5 0 0 1 4 16 9 92.9 0.53 6.4 1.6 8.0 10 4.8 14.8 71 6 Chris Lung - OAK Mike Mackenzie - TOR TOR 1 23 5 32 20 16 244 203 447 4 4 3 0 0 0 0 0 0 11 8 91.1 0.55 4.7 0 4.7 14.8 0 14.8 55 18 Mike Mackenzie - TOR Caleb Dixon - HTX HTX 2 14 10 28 25 24 249 127 376 5 0 1 1 0 0 0 0 0 7 6 91.8 0.46 3.6 0.46 4.1 13 1.9 14.8 66 42 Caleb Dixon - HTX Jonathan Mast - PIT PIT 2 37 0 47 16 97 738 206 944 7 2 7 0 3 0 0 0 3 13 6 94.5 0.5 6.9 0 6.9 14.7 0 14.7 78 0 Jonathan Mast - PIT Jeremy Langdon - ATL ATL 2 10 24 22 30 12 93 196 289 4 2 1 0 0 0 0 0 0 7 6 89.7 0.59 3.2 0 3.2 14.7 0 14.7 32 71 Jeremy Langdon - ATL Joe Merrill - DC DC 2 5 20 19 27 3 40 151 191 0 3 1 2 0 0 0 0 0 6 5 87.1 0.56 1.9 1.12 3.1 10.2 4.2 14.4 21 80 Joe Merrill - DC Matt LaBar - NY NY 1 0 9 3 9 0 0 33 33 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 84.6 0.6 0.4 0 0.4 14.4 0 14.4 50 100 Matt LaBar - NY Trevor Lynch - CAR CAR 3 58 10 72 41 57 753 379 1132 10 3 5 2 4 0 0 0 4 16 11 91.0 0.57 8.2 1.14 9.4 11.4 2.8 14.2 67 15 Trevor Lynch - CAR Khalif El-Salaam - SEA SEA 3 36 49 66 87 67 531 370 901 9 1 7 5 1 0 1 0 2 21 13 93.7 0.55 7.2 2.73 9.9 10.9 3.1 14.1 59 58 Khalif El-Salaam - SEA Christian Olsen - ATL ATL 3 49 2 61 22 109 729 177 906 4 5 11 1 2 0 0 0 2 19 8 95.7 0.59 7.0 0.59 7.6 11.4 2.7 14.1 80 4 Christian Olsen - ATL Jonny Malks - DC DC 3 59 0 71 34 121 791 557 1348 6 7 3 2 7 0 1 0 8 11 7 92.5 0.55 7.7 1.1 8.8 10.8 3.2 14 59 0 Jonny Malks - DC Brendan McCann - BOS BOS 2 0 37 36 55 40 332 102 434 6 2 2 3 1 0 0 0 1 12 10 92.6 0.43 4.2 1.3 5.5 11.7 2.4 14 76 100 Brendan McCann - BOS Maxwell Hume - SD SD 2 9 29 23 38 22 155 238 393 2 3 2 0 1 0 0 0 1 6 4 90.2 0.52 3.2 0 3.2 14 0 14 39 76 Maxwell Hume - SD Benjamin Sadok - BOS BOS 2 37 0 54 27 72 712 259 971 8 0 5 2 6 0 0 0 6 9 4 90.3 0.43 5.8 0.86 6.7 10.7 3.2 13.9 73 0 Benjamin Sadok - BOS Charles Weinberg - NY NY 3 43 0 58 24 54 129 532 661 4 3 5 3 2 0 1 0 3 13 7 91.8 0.47 4.6 1.41 6.0 8 5.9 13.8 20 0 Charles Weinberg - NY Mac Hecht - OAK OAK 2 55 1 73 34 120 1198 225 1423 10 0 5 2 7 1 0 0 8 10 5 92.2 0.53 7.7 1.06 8.8 10.6 3.1 13.7 84 2 Mac Hecht - OAK Stefan Samu - SD SD 2 15 28 35 44 20 198 365 563 3 5 4 2 2 0 1 0 3 12 7 86.8 0.52 4.0 1.05 5.0 11.3 2.4 13.7 35 65 Stefan Samu - SD Sterling Knoche - MAD MAD 1 4 15 9 18 4 22 56 78 1 1 0 1 0 0 0 0 0 3 3 86.7 0.56 1.0 0.56 1.5 10.5 3.1 13.6 28 79 Sterling Knoche - MAD Jake Steslicki - CHI CHI 1 2 17 13 23 24 59 68 127 0 3 4 1 0 0 0 0 0 8 4 92.3 0.47 1.5 0.47 2.0 11.5 2 13.5 46 89 Jake Steslicki - CHI Dylan DeClerck - MIN MIN 1 2 21 13 26 2 -7 80 73 0 1 0 3 0 0 0 0 0 4 4 85.7 0.69 0.7 2.06 2.8 5.5 7.9 13.4 1 91 Dylan DeClerck - MIN Hayden Austin-Knab - ATL ATL 1 4 13 12 16 5 14 35 49 0 2 0 2 0 0 0 0 0 4 4 87.5 0.58 0.7 1.15 1.9 6.2 7.2 13.4 29 76 Hayden Austin-Knab - ATL Mathieu Agee - COL COL 3 52 2 71 36 22 73 774 847 1 12 7 3 3 0 1 0 4 20 12 87.3 0.49 6.6 1.48 8.0 9.2 4.1 13.3 9 4 Mathieu Agee - COL Kevin Pignone - CAR CAR 1 15 3 18 9 23 163 151 314 0 4 3 0 1 0 0 0 1 6 3 90.6 0.6 2.4 0 2.4 13.3 0 13.3 52 17 Kevin Pignone - CAR Levi Jacobs - IND IND 3 58 0 68 36 41 308 724 1032 5 4 3 1 3 0 0 1 2 10 7 91.7 0.59 7.9 0.59 8.4 11.5 1.6 13.2 30 0 Levi Jacobs - IND Max Gibson - SD SD 1 21 1 27 13 16 154 418 572 4 2 2 0 3 0 0 0 3 5 3 84.8 0.55 3.6 0 3.6 13.2 0 13.2 27 5 Max Gibson - SD Ian Sweeney - POR POR 1 23 4 28 18 54 616 -9 607 6 0 2 0 3 0 0 0 3 5 3 91.5 0.59 3.7 0 3.7 13.1 0 13.1 100 15 Ian Sweeney - POR Steven Milardovich - SD SD 1 21 2 28 13 26 188 243 431 2 4 1 0 1 0 0 0 1 6 5 91.1 0.55 3.7 0 3.7 13.1 0 13.1 44 9 Steven Milardovich - SD Rick Gross - IND IND 3 50 8 62 36 83 484 743 1227 5 1 6 0 3 0 0 0 3 9 3 93.8 0.59 8.0 0 8.0 12.9 0 12.9 39 14 Rick Gross - IND Chris Bartoli - BOS BOS 2 0 30 26 45 11 30 177 207 2 1 0 7 1 0 0 0 1 9 9 86.8 0.43 1.6 3.03 4.6 6.2 6.7 12.9 14 100 Chris Bartoli - BOS Mischa Freystaetter - ATL ATL 1 17 4 21 14 15 102 215 317 1 0 4 1 1 0 0 0 1 5 1 87.8 0.58 1.8 0.58 2.4 8.8 4.1 12.9 32 19 Mischa Freystaetter - ATL Sam Good - IND IND 2 4 20 11 24 8 47 90 137 0 1 1 1 0 0 0 0 0 3 2 88.2 0.58 1.2 0.58 1.7 10.5 2.4 12.9 34 83 Sam Good - IND Pawel Janas - LA LA 2 40 1 55 28 141 844 250 1094 10 2 5 1 8 0 1 0 9 10 4 92.7 0.43 6.2 0.43 6.6 11.3 1.5 12.8 77 2 Pawel Janas - LA Max Thorne - ATL ATL 2 30 0 35 9 39 205 263 468 3 3 1 0 0 0 0 0 0 7 6 94.0 0.59 4.5 0 4.5 12.8 0 12.8 44 0 Max Thorne - ATL Bradley Fleming - ATL ATL 2 0 21 9 25 4 30 18 48 1 1 0 2 0 0 0 0 0 4 4 86.7 0.58 0.7 1.16 1.9 8.2 4.7 12.8 63 100 Bradley Fleming - ATL Myles Armstrong - DAL DAL 1 9 6 13 15 16 24 186 210 1 0 2 0 0 0 0 0 0 3 1 90.2 0.52 1.7 0 1.7 12.8 0 12.8 11 40 Myles Armstrong - DAL Ben Jagt - NY NY 3 5 56 48 78 30 235 533 768 6 6 3 4 6 0 0 0 6 13 10 85.1 0.47 5.0 1.87 6.8 10.3 2.4 12.7 31 92 Ben Jagt - NY Joshua Zdrodowski - ATX ATX 4 4 49 30 60 8 166 102 268 3 4 0 4 1 0 0 0 1 10 10 86.8 0.54 2.7 2.16 4.9 9.1 3.6 12.7 62 92 Joshua Zdrodowski - ATX Zachary Cotter - HTX HTX 1 7 14 24 26 14 68 167 235 1 2 2 3 1 0 0 0 1 7 5 88.1 0.45 1.8 1.36 3.2 7.5 5.2 12.7 29 67 Zachary Cotter - HTX Jay Clark - BOS BOS 1 12 0 17 11 5 55 103 158 1 1 0 1 0 0 0 0 0 3 3 87.1 0.42 1.5 0.42 1.9 8.9 3.8 12.7 35 0 Jay Clark - BOS Daniel Brunker - LA LA 2 30 2 41 19 38 306 328 634 4 4 3 0 2 0 0 0 2 9 6 91.3 0.43 5.2 0 5.2 12.6 0 12.6 48 6 Daniel Brunker - LA Andrew Sjogren - CHI CHI 1 12 4 17 13 12 69 122 191 2 2 0 0 0 0 0 0 0 4 4 89.7 0.47 2.1 0 2.1 12.6 0 12.6 36 25 Andrew Sjogren - CHI Jace Duennebeil - SLC SLC 4 79 1 95 36 39 186 1100 1286 4 14 7 1 3 0 1 0 4 23 15 90.2 0.56 10.4 0.56 10.9 10.9 1.6 12.5 14 1 Jace Duennebeil - SLC Everett Saunders - SLC SLC 4 1 56 55 84 42 438 172 610 7 4 3 7 3 0 1 0 4 18 14 89.3 0.56 4.2 3.93 8.2 7.7 4.7 12.4 72 98 Everett Saunders - SLC Ben Katz - NY NY 3 0 44 27 54 36 306 28 334 5 0 3 4 2 0 0 0 2 10 7 90.5 0.47 2.4 1.87 4.3 8.9 3.5 12.4 92 100 Ben Katz - NY Dylan Hawkins - CAR CAR 2 9 22 23 32 17 58 175 233 1 3 3 1 0 0 0 0 0 8 5 91.1 0.56 2.4 0.56 3.0 10.6 1.8 12.3 25 71 Dylan Hawkins - CAR Jesse Johnson - CHI CHI 1 3 12 12 18 12 21 133 154 0 2 1 0 0 0 0 0 0 3 2 89.7 0.47 1.5 0 1.5 12.3 0 12.3 14 80 Jesse Johnson - CHI Trevor Polisuk-Balfour - DET DET 1 6 7 12 14 8 114 40 154 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 87.9 0.45 1.5 0 1.5 12.3 0 12.3 74 54 Trevor Polisuk-Balfour - DET Owen Robinson - TOR TOR 2 1 18 9 24 5 39 91 130 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 87.1 0.5 1.1 0 1.1 12.3 0 12.3 30 95 Owen Robinson - TOR Walker Frankenberg - OAK OAK 2 51 2 67 33 76 407 590 997 6 8 7 0 3 0 0 0 3 18 11 93.8 0.53 8.2 0 8.2 12.2 0 12.2 41 4 Walker Frankenberg - OAK AJ Merriman - DC DC 3 1 42 20 50 13 151 69 220 3 1 1 3 1 0 0 0 1 7 6 87.5 0.55 1.8 1.64 3.4 9 3.3 12.2 69 98 AJ Merriman - DC Bryan Vohnoutka - MIN MIN 1 17 7 20 11 23 86 275 361 1 2 4 0 1 0 0 0 1 6 2 90.2 0.69 2.4 0 2.4 12.2 0 12.2 24 29 Bryan Vohnoutka - MIN Paul Lally - SD SD 1 4 0 6 5 7 33 -14 19 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 87.5 0.5 0.1 0.5 0.6 2.2 10 12.2 100 0 Paul Lally - SD Will Selfridge - SLC SLC 4 78 12 97 49 83 327 1048 1375 7 9 10 1 4 0 0 0 4 23 13 93.4 0.56 10.6 0.56 11.1 10.9 1.1 12.1 24 13 Will Selfridge - SLC Raekwon Adkins - OAK OAK 1 0 15 5 16 2 8 26 34 0 1 1 1 0 0 0 0 0 3 2 85.7 0.54 0.4 0.54 1.0 8.8 3.4 12.1 24 100 Raekwon Adkins - OAK Duncan Fitzgerald - ATX ATX 4 92 5 117 63 170 1436 343 1779 13 4 8 3 9 0 0 0 9 19 11 93.8 0.54 11.0 1.62 12.6 9.4 2.6 12 81 5 Duncan Fitzgerald - ATX Travis Carpenter - IND IND 3 61 1 71 37 118 735 218 953 10 5 2 0 1 0 1 0 2 16 13 96.0 0.59 8.5 0 8.5 12 0 12 77 2 Travis Carpenter - IND Everest Shapiro - LA LA 2 37 3 50 27 21 176 322 498 2 5 3 3 2 0 1 0 3 11 7 87.0 0.43 3.6 1.29 4.9 7.2 4.8 12 35 8 Everest Shapiro - LA William Wettengel - IND IND 3 2 38 22 51 10 93 39 132 0 1 0 6 0 0 0 0 0 7 7 88.9 0.59 1.1 3.52 4.7 5.1 6.9 12 70 95 William Wettengel - IND Tanner Robinson - ATL ATL 1 0 13 6 15 2 9 37 46 0 2 1 0 0 0 0 0 0 3 2 86.2 0.61 0.7 0 0.7 12 0 12 20 100 Tanner Robinson - ATL Jay Froude - COL COL 3 52 4 71 38 42 189 601 790 1 5 5 4 2 0 2 0 4 13 6 89.5 0.49 4.8 1.97 6.7 6.7 5.2 11.9 24 7 Jay Froude - COL Caelan McSweeney - BOS BOS 1 9 4 14 12 14 152 57 209 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 1 90.0 0.42 1.7 0 1.7 11.9 0 11.9 73 31 Caelan McSweeney - BOS Cody Spicer - COL COL 3 1 70 51 94 65 412 140 552 7 2 3 5 2 0 0 0 2 15 12 93.6 0.49 4.7 2.46 7.1 9.2 2.6 11.8 75 99 Cody Spicer - COL Michael Petersen - MIN MIN 1 0 10 2 10 1 5 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 84.6 0.69 0.2 0 0.2 11.8 0 11.8 100 100 Michael Petersen - MIN Jason Hustad - DAL DAL 2 50 9 71 58 89 1004 435 1439 8 1 4 3 13 0 0 2 11 3 -1 88.1 0.49 6.5 1.46 8.0 9.2 2.5 11.7 70 15 Jason Hustad - DAL Jacob Shoyer - SEA SEA 2 25 0 26 14 23 95 281 376 0 5 1 0 0 0 1 0 1 6 4 90.7 0.59 3.0 0 3.0 11.7 0 11.7 25 0 Jacob Shoyer - SEA Quinn Snider - MIN MIN 1 18 1 20 8 11 46 271 317 2 2 1 0 1 0 0 0 1 4 3 87.2 0.69 2.3 0 2.3 11.7 0 11.7 15 5 Quinn Snider - MIN Matthew Knowles - ATL ATL 2 0 21 10 23 9 68 42 110 2 0 1 0 0 0 0 0 0 3 2 88.2 0.6 1.2 0 1.2 11.7 0 11.7 62 100 Matthew Knowles - ATL Austin Taylor - ATL ATL 3 56 2 68 26 125 947 371 1318 7 1 11 0 5 0 0 0 5 14 3 94.2 0.59 7.9 0 7.9 11.6 0 11.6 72 3 Austin Taylor - ATL Cameron Brock - IND IND 2 52 0 57 27 51 229 649 878 3 9 4 0 3 0 0 0 3 13 9 92.0 0.65 6.6 0 6.6 11.6 0 11.6 26 0 Cameron Brock - IND Elliott Chartock - NY NY 2 15 9 29 21 62 509 -56 453 5 2 3 0 3 0 0 0 3 7 4 92.4 0.4 3.4 0 3.4 11.6 0 11.6 100 38 Elliott Chartock - NY Marc Munoz - SEA SEA 4 94 2 118 65 168 1300 994 2294 10 8 11 0 10 0 1 0 11 19 7 92.9 0.56 13.5 0 13.5 11.5 0 11.5 57 2 Marc Munoz - SEA Jordan Queckboerner - SD SD 2 16 29 38 49 29 170 335 505 0 5 2 6 5 0 1 1 5 8 5 85.9 0.52 1.9 3.14 5.1 5 6.4 11.5 34 64 Jordan Queckboerner - SD Jacob Anthuvan - PIT PIT 1 18 1 23 8 20 -3 302 299 2 3 0 0 1 0 0 0 1 4 4 89.8 0.45 2.6 0 2.6 11.5 0 11.5 1 5 Jacob Anthuvan - PIT Jake Floyd - DAL DAL 2 8 17 16 29 20 196 8 204 2 0 2 0 0 0 0 0 0 4 2 91.1 0.49 1.8 0 1.8 11.4 0 11.4 96 68 Jake Floyd - DAL James Lewis - TOR TOR 3 65 1 85 50 54 230 820 1050 5 6 5 3 5 0 0 0 5 14 9 90.0 0.48 7.2 1.44 8.6 8.4 2.9 11.3 22 2 James Lewis - TOR Brendan Adams - HTX HTX 2 20 30 49 58 55 605 234 839 6 4 2 0 6 0 0 1 5 6 4 89.9 0.46 5.6 0 5.6 11.3 0 11.3 72 60 Brendan Adams - HTX Joshua Wilson - MAD MAD 1 4 13 12 18 14 88 75 163 1 1 2 1 1 0 0 0 1 4 2 87.8 0.56 1.0 0.56 1.5 8.2 3.1 11.3 54 76 Joshua Wilson - MAD Andrew Thompson - PIT PIT 1 0 14 11 16 12 107 50 157 2 1 1 0 1 0 0 0 1 3 2 87.2 0.45 1.3 0 1.3 11.3 0 11.3 68 100 Andrew Thompson - PIT Quinn Finer - COL COL 3 55 10 81 48 95 557 663 1220 5 6 10 1 4 0 1 0 5 18 7 93.1 0.49 8.3 0.49 8.8 10.2 1 11.2 46 15 Quinn Finer - COL Kyle Henke - ATX ATX 4 89 20 119 78 82 714 966 1680 11 8 7 3 8 0 1 0 9 21 13 89.5 0.54 10.7 1.62 12.3 9 2.1 11.1 43 18 Kyle Henke - ATX Mark Evans - ATX ATX 4 93 0 114 58 77 788 1063 1851 6 9 9 3 9 4 0 1 12 18 9 87.0 0.54 9.5 1.62 11.1 8.3 2.8 11.1 43 0 Mark Evans - ATX Brooks Wallace - DAL DAL 2 46 9 66 53 32 398 429 827 7 5 1 1 3 0 0 0 3 11 10 89.2 0.49 6.7 0.49 7.2 10.2 0.9 11.1 48 16 Brooks Wallace - DAL Ben Lewis - HTX HTX 2 25 22 51 47 27 29 704 733 2 7 4 3 4 0 2 0 6 12 6 84.6 0.46 4.2 1.39 5.5 8.1 3 11.1 4 47 Ben Lewis - HTX Sean McDougall - LA LA 2 36 6 51 31 35 110 371 481 5 5 3 1 0 0 1 0 1 14 10 92.4 0.43 4.9 0.43 5.4 9.7 1.4 11.1 23 14 Sean McDougall - LA Tobias Brooks - CAR CAR 3 23 28 38 48 25 216 352 568 3 4 3 0 2 0 0 0 2 8 5 89.3 0.57 4.2 0 4.2 11.1 0 11.1 38 55 Tobias Brooks - CAR William Coffin - CAR CAR 3 8 42 26 53 10 88 236 324 3 3 0 0 1 0 0 0 1 5 5 87.2 0.57 2.9 0 2.9 11.1 0 11.1 27 84 William Coffin - CAR Justin Cheung - TOR TOR 1 1 6 5 10 1 5 46 51 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 85.2 0.44 0.6 0 0.6 11.1 0 11.1 10 86 Justin Cheung - TOR Terrence Mitchell - CAR CAR 3 29 25 44 47 25 65 379 444 5 4 1 2 2 0 0 0 2 10 9 89.3 0.57 3.8 1.14 4.9 8.6 2.4 11 15 46 Terrence Mitchell - CAR Alex Tatum - COL COL 3 3 44 35 59 29 213 343 556 3 5 1 1 4 0 0 0 4 6 5 87.3 0.49 3.5 0.49 4.0 10.1 0.8 10.9 38 94 Alex Tatum - COL James Carr-Pries - TOR TOR 1 1 6 5 10 2 15 31 46 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 85.2 0.44 0.3 0.44 0.8 6.4 4.4 10.9 33 86 James Carr-Pries - TOR Alex Heath - HTX HTX 1 6 5 9 10 3 -19 68 49 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 2 86.2 0.47 0.5 0.47 1.0 6 4.7 10.8 1 45 Alex Heath - HTX Victor Luo - MAD MAD 1 19 0 26 13 45 404 145 549 1 2 3 0 3 0 0 0 3 3 0 90.7 0.56 2.8 0 2.8 10.7 0 10.7 74 0 Victor Luo - MAD Cam Albin - HTX HTX 1 7 9 14 18 10 20 136 156 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 2 88.9 0.47 1.5 0 1.5 10.7 0 10.7 13 56 Cam Albin - HTX Xavier Payne - IND IND 3 59 17 73 56 101 843 485 1328 1 9 9 1 6 0 0 0 6 14 5 92.9 0.59 7.0 0.59 7.6 9.5 1 10.6 63 22 Xavier Payne - IND John Shelley - HTX HTX 2 27 19 53 44 51 510 171 681 7 2 3 0 1 0 1 0 2 11 7 92.5 0.46 5.6 0 5.6 10.6 0 10.6 75 41 John Shelley - HTX Moussa Dia - DC DC 3 4 45 28 58 4 26 152 178 1 5 0 2 0 0 0 0 0 8 8 88.2 0.55 2.5 1.1 3.5 8.7 1.9 10.6 15 92 Moussa Dia - DC Jakeem Polk - ATL ATL 3 2 44 27 55 8 14 253 267 2 3 0 0 0 0 0 0 0 5 5 88.9 0.59 2.9 0 2.9 10.6 0 10.6 5 96 Jakeem Polk - ATL Jake Johnson - POR POR 3 69 1 89 46 118 811 187 998 3 4 3 2 2 0 0 0 2 10 7 96.0 0.54 7.3 1.07 8.4 8.2 2.3 10.5 81 1 Jake Johnson - POR Jimmy Zuraw - HTX HTX 2 26 18 50 42 71 520 221 741 4 2 4 3 7 0 0 1 6 6 2 90.4 0.46 3.6 1.39 5.0 7.2 3.3 10.5 70 41 Jimmy Zuraw - HTX Chad Yorgason - SLC SLC 3 1 64 36 80 35 314 101 415 5 1 3 1 1 0 0 0 1 9 6 91.9 0.57 3.5 0.57 4.1 9.8 0.7 10.5 76 98 Chad Yorgason - SLC Peter Geertz-Larson - SEA SEA 4 29 17 39 36 9 101 256 357 0 5 0 1 0 0 0 0 0 6 6 89.7 0.56 3.5 0.56 4.1 9 1.5 10.5 28 37 Peter Geertz-Larson - SEA Jake Radack - ATX ATX 4 89 0 111 55 154 1424 436 1860 7 2 13 0 6 0 1 1 6 16 2 94.7 0.54 11.6 0 11.6 10.4 0 10.4 77 0 Jake Radack - ATX James Pollard - PHI PHI 3 52 5 75 56 40 305 534 839 4 5 3 4 4 0 1 0 5 12 8 88.0 0.43 5.5 1.73 7.2 7.3 3.1 10.4 36 9 James Pollard - PHI Tyler Monroe - DC DC 3 53 0 65 32 68 485 374 859 8 4 8 0 3 0 0 0 3 17 9 93.0 0.55 6.8 0 6.8 10.4 0 10.4 56 0 Tyler Monroe - DC Max Williams - OAK OAK 2 51 4 67 35 38 177 478 655 5 2 7 2 0 0 2 0 2 16 7 91.0 0.53 4.9 1.06 6.0 7.3 3 10.4 27 7 Max Williams - OAK Jacob Wham - MAD MAD 1 3 8 8 12 4 11 79 90 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 86.7 0.56 0.8 0 0.8 10.4 0 10.4 12 73 Jacob Wham - MAD Luc Comire - TOR TOR 3 61 0 81 46 119 1204 45 1249 8 2 3 0 5 0 0 0 5 8 5 94.0 0.48 8.4 0 8.4 10.3 0 10.3 96 0 Luc Comire - TOR Jon Snyder - POR POR 3 60 0 78 42 124 852 398 1250 4 6 8 0 4 0 2 1 5 14 4 94.4 0.54 8.1 0 8.1 10.3 0 10.3 68 0 Jon Snyder - POR Joey Wylie - ATX ATX 4 19 67 67 95 31 196 486 682 4 7 3 4 1 1 1 0 3 17 13 89.4 0.54 5.4 2.16 7.5 8 2.3 10.3 29 78 Joey Wylie - ATX Eugene L'Heureux - SLC SLC 4 1 78 48 101 57 528 257 785 7 2 7 6 7 0 0 0 7 15 8 87.9 0.56 3.4 3.37 6.7 7 3.3 10.3 67 99 Eugene L'Heureux - SLC Jimmy Towle - PIT PIT 2 36 3 47 19 45 186 333 519 2 4 4 0 0 0 0 0 0 10 6 94.6 0.5 4.8 0 4.8 10.3 0 10.3 36 8 Jimmy Towle - PIT Jason Vallee - LA LA 2 22 8 37 29 56 299 278 577 0 3 2 0 2 0 0 0 2 3 1 93.0 0.43 3.8 0 3.8 10.2 0 10.2 52 27 Jason Vallee - LA Munis Thahir - OAK OAK 2 6 20 18 30 12 51 137 188 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 2 89.2 0.53 1.5 0.53 2.1 8.4 1.8 10.2 27 77 Munis Thahir - OAK Orion Cable - BOS BOS 2 34 4 50 29 14 16 501 517 1 9 2 1 3 0 0 0 3 10 8 86.3 0.43 4.3 0.43 4.8 8.6 1.5 10.1 3 11 Orion Cable - BOS Marcel Osborne - LA LA 2 29 0 40 20 36 220 401 621 3 2 4 0 3 0 0 0 3 6 2 89.4 0.43 4.1 0 4.1 10.1 0 10.1 35 0 Marcel Osborne - LA Ted Schewe - MAD MAD 1 18 0 25 13 25 303 130 433 2 1 1 0 2 0 0 0 2 2 1 88.7 0.56 2.5 0 2.5 10.1 0 10.1 70 0 Ted Schewe - MAD Wilkie Lewis - TOR TOR 1 19 0 23 14 9 42 175 217 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 4 89.5 0.44 2.3 0 2.3 10.1 0 10.1 19 0 Wilkie Lewis - TOR Abe Coffin - MIN MIN 1 17 6 20 13 26 125 107 232 1 1 2 0 0 0 0 0 0 4 2 92.3 0.69 2.0 0 2.0 10.1 0 10.1 54 26 Abe Coffin - MIN Saeed Semrin - COL COL 3 0 44 30 56 14 109 183 292 0 2 3 4 1 0 0 0 1 8 5 88.1 0.49 2.0 1.97 3.9 6.5 3.5 10 37 100 Saeed Semrin - COL James Kittlesen - MIN MIN 1 0 16 8 19 1 2 71 73 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 84.6 0.69 0.5 0.69 1.2 6.4 3.6 10 3 100 James Kittlesen - MIN Jack Nelson - MAD MAD 1 4 0 7 4 4 32 39 71 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 1 86.7 0.56 0.7 0 0.7 10 0 10 45 0 Jack Nelson - MAD Ty Barbieri - TOR TOR 3 65 3 88 53 43 275 849 1124 7 10 5 1 6 0 1 0 7 17 11 87.1 0.48 7.9 0.48 8.4 9 0.9 9.9 24 4 Ty Barbieri - TOR Bobby Ley - ATL ATL 3 56 0 64 21 105 838 205 1043 12 1 10 0 6 0 0 0 6 17 7 92.7 0.59 6.4 0 6.4 9.9 0 9.9 80 0 Bobby Ley - ATL Antoine Davis - NY NY 3 0 44 27 51 9 48 177 225 0 3 0 2 0 0 0 0 0 5 5 89.2 0.47 2.2 0.94 3.1 8.1 1.8 9.9 21 100 Antoine Davis - NY Kevin Jay - TOR TOR 3 7 28 24 41 27 228 95 323 2 1 1 0 1 0 0 0 1 3 2 90.7 0.48 2.4 0 2.4 9.9 0 9.9 71 80 Kevin Jay - TOR Jeff Holm - NY NY 3 0 30 32 46 32 211 108 319 2 0 1 3 2 0 0 1 1 4 3 91.4 0.47 2.2 1.41 3.6 6.8 3.1 9.8 66 100 Jeff Holm - NY Jack Shanahan - CHI CHI 1 20 1 31 21 22 187 166 353 3 0 3 2 3 0 0 0 3 5 2 86.0 0.47 1.7 0.93 2.6 5.4 4.4 9.8 53 5 Jack Shanahan - CHI Oren Binnun - TOR TOR 2 35 3 47 28 52 363 288 651 3 1 4 2 4 0 1 0 5 6 1 89.2 0.5 2.9 0.99 3.9 6.1 3.5 9.7 56 8 Oren Binnun - TOR Cliff Ressel - PIT PIT 1 1 13 13 20 1 8 72 80 0 2 0 1 0 0 0 0 0 3 3 85.7 0.45 1.0 0.45 1.4 7.4 2.3 9.6 10 93 Cliff Ressel - PIT Morgan Sommer - OAK OAK 1 5 9 11 14 6 44 78 122 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 1 87.5 0.54 1.1 0 1.1 9.6 0 9.6 36 64 Morgan Sommer - OAK Kyle Weinberg - SLC SLC 4 1 80 49 101 24 83 263 346 2 4 3 8 2 0 0 0 2 15 12 89.1 0.56 2.5 4.49 7.0 5.1 4.5 9.5 24 99 Kyle Weinberg - SLC Eric Brodbeck - ATX ATX 4 31 24 54 48 15 156 291 447 0 6 4 4 3 0 0 0 3 11 7 85.7 0.54 2.7 2.16 4.9 5 4.5 9.5 35 44 Eric Brodbeck - ATX David Bloodgood - DC DC 3 1 48 31 61 42 323 45 368 5 1 3 1 2 0 0 0 2 8 5 91.4 0.55 2.7 0.55 3.2 8.6 0.9 9.5 88 98 David Bloodgood - DC Steve Mogielski - PIT PIT 2 1 27 23 35 15 185 -17 168 1 0 2 4 1 0 0 0 1 6 4 87.8 0.5 0.9 2.01 2.9 3.8 5.8 9.5 100 96 Steve Mogielski - PIT Antoine Rousseau - MTL MTL 1 5 18 15 29 35 250 -46 204 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 93.3 0.55 1.4 0 1.4 9.5 0 9.5 100 78 Antoine Rousseau - MTL Anthony Gutowsky - MAD MAD 1 13 6 21 17 5 17 109 126 1 1 1 1 0 0 0 0 0 4 3 87.1 0.56 1.3 0.56 1.8 6.1 3.3 9.4 13 32 Anthony Gutowsky - MAD Mark Henke - ATX ATX 4 3 54 38 70 10 56 193 249 0 9 2 0 0 0 0 0 0 11 9 90.9 0.54 3.5 0 3.5 9.3 0 9.3 22 95 Mark Henke - ATX Simon Walker - MTL MTL 1 23 0 26 11 16 178 112 290 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 2 90.5 0.55 2.4 0 2.4 9.3 0 9.3 61 0 Simon Walker - MTL Thomas Brewster - COL COL 3 52 0 71 34 29 147 411 558 4 9 1 1 1 0 1 0 2 14 12 90.8 0.49 5.5 0.49 6.0 7.8 1.4 9.2 26 0 Thomas Brewster - COL Solomon Rueschemeyer-Bailey - NY NY 3 46 0 61 26 109 827 -69 758 3 0 3 1 3 0 0 0 3 4 1 94.9 0.47 4.5 0.47 5.0 7.4 1.8 9.2 100 0 Solomon Rueschemeyer-Bailey - NY Nate Goff - CHI CHI 1 19 3 30 23 14 40 219 259 1 3 0 1 0 0 1 0 1 5 4 88.4 0.47 2.2 0.47 2.6 7.2 2 9.2 15 14 Nate Goff - CHI Garrett Martin - SEA SEA 4 94 5 119 67 127 1047 887 1934 19 4 13 1 12 1 2 0 15 25 10 88.9 0.56 9.8 0.56 10.4 8.2 0.8 9.1 54 5 Garrett Martin - SEA Luke Rehfuss - DC DC 3 0 42 24 51 8 -2 148 146 0 2 0 3 0 0 0 0 0 5 5 88.6 0.55 1.4 1.64 3.1 5.9 3.2 9.1 1 100 Luke Rehfuss - DC Conor Tabor - COL COL 2 2 24 22 34 21 111 107 218 2 2 2 2 2 0 0 0 2 6 4 88.0 0.44 1.4 0.89 2.3 6.5 2.6 9.1 51 92 Conor Tabor - COL Phillip Joyce - BOS BOS 2 0 24 18 31 3 30 44 74 1 3 0 3 1 0 0 0 1 6 6 84.4 0.43 0.9 1.3 2.2 4.9 4.2 9.1 41 100 Phillip Joyce - BOS Mikey O'Brien - PIT PIT 2 3 28 26 40 18 86 226 312 2 3 2 2 2 0 1 0 3 7 4 85.7 0.5 1.7 1.01 2.7 6.4 2.5 9 28 90 Mikey O'Brien - PIT Avery Johnson - MAD MAD 1 13 0 20 10 7 -19 190 171 1 2 0 0 0 0 0 0 0 3 3 88.2 0.56 1.8 0 1.8 9 0 9 1 0 Avery Johnson - MAD Jeffrey Silverman - SD SD 2 0 24 14 30 7 54 62 116 1 0 1 1 0 0 0 0 0 3 2 87.5 0.52 1.0 0.52 1.5 7.2 1.7 9 47 100 Jeffrey Silverman - SD Martin Cruz - HTX HTX 1 1 7 4 10 1 -2 25 23 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 85.2 0.45 0.4 0 0.4 9 0 9 1 88 Martin Cruz - HTX Liam McKeown - MTL MTL 1 24 0 28 12 38 275 229 504 2 1 2 0 3 0 0 0 3 2 0 89.6 0.55 2.5 0 2.5 8.9 0 8.9 55 0 Liam McKeown - MTL Daniel Robinson - DET DET 1 11 1 13 11 5 81 55 136 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 86.7 0.45 1.2 0 1.2 8.9 0 8.9 60 8 Daniel Robinson - DET Joey Cari - IND IND 2 8 17 10 20 26 78 20 98 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 1 92.3 0.65 0.9 0 0.9 8.9 0 8.9 80 68 Joey Cari - IND Zachary Armstrong - TOR TOR 1 5 5 8 11 1 5 40 45 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 85.7 0.44 0.7 0 0.7 8.9 0 8.9 11 50 Zachary Armstrong - TOR Elijah Long - CAR CAR 3 58 9 74 41 114 754 268 1022 5 1 10 1 5 0 0 0 5 12 2 93.8 0.57 5.5 0.57 6.1 7.4 1.4 8.8 74 13 Elijah Long - CAR Oliver Fay - ATX ATX 4 13 66 54 89 20 86 336 422 5 4 2 5 3 0 0 0 3 13 11 86.5 0.54 3.1 2.7 5.8 5.8 3 8.8 20 84 Oliver Fay - ATX Keegan North - IND IND 3 61 0 72 38 69 495 607 1102 9 5 8 1 8 0 2 1 9 15 5 88.0 0.59 5.2 0.59 5.8 7.3 1.5 8.8 45 0 Keegan North - IND Leandro Marx - POR POR 2 47 1 57 27 55 194 664 858 8 7 6 0 6 0 1 0 7 15 8 88.3 0.57 5.0 0 5.0 8.8 0 8.8 23 2 Leandro Marx - POR Anson Reppermund - PIT PIT 2 34 5 46 21 38 53 644 697 0 6 5 0 2 1 1 0 4 9 3 89.0 0.5 4.1 0 4.1 8.8 0 8.8 8 13 Anson Reppermund - PIT Tanner Halkyard - BOS BOS 2 28 3 44 26 17 159 353 512 2 6 3 0 2 0 1 0 3 9 5 86.3 0.43 3.9 0 3.9 8.8 0 8.8 31 10 Tanner Halkyard - BOS Braden Eberhard - SLC SLC 2 6 27 26 37 26 166 124 290 2 3 2 1 2 0 0 0 2 6 4 89.3 0.56 1.9 0.56 2.5 7.3 1.5 8.8 57 82 Braden Eberhard - SLC McKay Yorgason - SLC SLC 4 21 52 64 80 84 472 154 626 4 3 6 2 1 0 1 0 2 14 7 94.7 0.56 4.7 1.12 5.8 7.3 1.4 8.7 75 71 McKay Yorgason - SLC Mark Baldauf - HTX HTX 2 10 24 34 43 23 86 272 358 1 4 3 1 2 0 0 0 2 7 4 88.9 0.46 2.6 0.46 3.0 7.6 1.1 8.7 24 71 Mark Baldauf - HTX Cole Moore - BOS BOS 1 2 12 20 21 11 134 85 219 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 1 89.2 0.44 1.7 0 1.7 8.7 0 8.7 61 86 Cole Moore - BOS Ryan Poloz - TOR TOR 3 62 0 82 47 105 806 503 1309 7 4 8 0 8 1 0 0 9 11 3 90.9 0.48 7.1 0 7.1 8.6 0 8.6 62 0 Ryan Poloz - TOR Rocco Linehan - BOS BOS 2 11 20 38 40 23 190 151 341 4 3 2 4 5 0 0 0 5 8 6 83.9 0.43 1.6 1.73 3.4 4.3 4.3 8.6 56 65 Rocco Linehan - BOS Fletcher Hare - IND IND 3 0 40 21 52 10 60 99 159 2 2 1 2 1 0 0 0 1 6 5 86.8 0.59 1.3 1.17 2.5 6.3 2.3 8.6 38 100 Fletcher Hare - IND Alex Thomas - PIT PIT 2 1 34 26 43 18 39 139 178 4 1 1 0 0 0 0 0 0 6 5 90.9 0.5 2.3 0 2.3 8.6 0 8.6 22 97 Alex Thomas - PIT Sam Goldstein - COL COL 3 51 0 70 33 107 744 45 789 7 0 6 0 3 0 0 1 2 10 4 95.5 0.49 5.9 0 5.9 8.5 0 8.5 94 0 Sam Goldstein - COL Dexter Clyburn - OAK OAK 1 26 1 36 21 16 226 379 605 2 3 2 0 4 0 0 0 4 3 1 83.3 0.54 3.1 0 3.1 8.5 0 8.5 37 4 Dexter Clyburn - OAK Dylan Lacombe-Burgoyne - MTL MTL 1 21 0 24 10 38 263 157 420 1 0 5 0 1 0 1 0 2 5 -1 90.8 0.55 2.0 0 2.0 8.5 0 8.5 63 0 Dylan Lacombe-Burgoyne - MTL Jason Kempe - IND IND 1 0 9 4 10 0 0 20 20 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 84.6 0.47 0.3 0 0.3 8.5 0 8.5 50 100 Jason Kempe - IND Colin McLaughlin - DC DC 1 0 7 3 9 0 0 8 8 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 84.6 0.6 0.3 0 0.3 8.5 0 8.5 50 100 Colin McLaughlin - DC Evan Magsig - OAK OAK 2 38 3 53 28 65 507 337 844 4 2 5 0 4 0 1 0 5 7 1 90.7 0.53 4.5 0 4.5 8.4 0 8.4 60 7 Evan Magsig - OAK Jeremy Knopf - DC DC 3 38 3 50 26 63 354 164 518 2 1 1 1 2 0 0 0 2 3 2 93.4 0.55 3.1 0.55 3.7 6.3 2.1 8.4 68 7 Jeremy Knopf - DC Josh Moore - POR POR 3 11 40 30 60 13 50 232 282 0 4 2 1 1 0 0 0 1 6 4 88.4 0.54 2.2 0.54 2.8 7.5 0.9 8.4 18 78 Josh Moore - POR Jack Brown - SEA SEA 2 18 11 25 23 9 85 210 295 0 6 3 0 1 0 1 0 2 8 4 85.7 0.59 2.1 0 2.1 8.4 0 8.4 29 38 Jack Brown - SEA Thomas Edmonds - DC DC 3 54 1 66 33 99 432 325 757 4 5 4 0 4 0 0 1 3 9 5 94.7 0.55 5.5 0 5.5 8.3 0 8.3 57 2 Thomas Edmonds - DC Reese Bowman - ATX ATX 4 21 64 61 89 24 185 253 438 5 4 1 2 1 0 0 0 1 11 10 90.7 0.54 4.3 1.08 5.4 7.1 1.2 8.3 42 75 Reese Bowman - ATX Matt Jackson - COL COL 3 17 28 45 46 62 258 66 324 4 1 5 2 1 0 0 0 1 11 6 94.4 0.49 2.8 0.98 3.8 6.2 2.1 8.3 80 62 Matt Jackson - COL Bryce Lozinski - SD SD 2 33 9 48 29 45 208 143 351 4 2 2 1 1 0 0 0 1 8 6 93.2 0.52 3.1 0.52 3.7 6.5 1.8 8.3 59 21 Bryce Lozinski - SD Tarik Akyuz - SEA SEA 3 19 36 40 55 22 113 261 374 0 5 3 2 2 0 0 0 2 8 5 88.9 0.55 2.5 1.09 3.6 6.3 2 8.3 30 65 Tarik Akyuz - SEA Topher Davis - BOS BOS 2 13 17 32 30 11 41 27 68 1 3 0 3 0 0 0 0 0 7 7 89.7 0.43 1.3 1.3 2.6 4 4.3 8.3 60 57 Topher Davis - BOS Brandon Dial - ATX ATX 2 0 28 21 36 13 82 82 164 3 1 1 1 1 0 0 0 1 5 4 87.5 0.49 1.5 0.49 2.0 6.9 1.4 8.3 50 100 Brandon Dial - ATX Mickey Walsh - MIN MIN 1 0 11 3 12 0 0 7 7 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 84.6 0.69 0.3 0 0.3 8.3 0 8.3 50 100 Mickey Walsh - MIN Elliott Moore - ATX ATX 4 8 67 50 87 40 410 205 615 10 1 3 1 5 0 0 0 5 10 7 87.3 0.54 3.8 0.54 4.3 7.6 0.6 8.2 67 89 Elliott Moore - ATX Alec Wilson Holliday - DAL DAL 2 24 27 40 57 9 21 405 426 1 3 2 0 0 1 0 0 1 6 4 86.8 0.49 3.3 0 3.3 8.2 0 8.2 5 53 Alec Wilson Holliday - DAL Nicholas DiGiorgio - DAL DAL 2 47 5 68 46 61 353 395 748 4 6 2 3 7 0 1 0 8 8 5 88.0 0.49 3.4 1.46 4.8 4.9 3.2 8.1 47 10 Nicholas DiGiorgio - DAL Kai Marshall - COL COL 3 36 16 57 44 21 92 416 508 2 5 3 1 1 0 1 0 2 10 6 88.7 0.49 4.0 0.49 4.5 7 1.1 8.1 18 31 Kai Marshall - COL Wyatt Berreman - OAK OAK 2 0 46 24 60 9 17 85 102 1 2 0 3 0 0 0 0 0 6 6 88.9 0.53 1.3 1.6 2.9 5.5 2.7 8.1 17 100 Wyatt Berreman - OAK Garrett Braun - DC DC 1 6 7 14 14 8 91 88 179 2 0 1 0 1 0 0 0 1 2 1 85.3 0.52 1.1 0 1.1 8.1 0 8.1 51 54 Garrett Braun - DC Tony Goss - SEA SEA 4 45 46 71 81 93 739 166 905 2 4 10 3 7 0 0 1 6 12 2 92.2 0.56 4.2 1.67 5.9 5.9 2.1 8 82 51 Tony Goss - SEA Cole Jurek - DC DC 3 55 0 65 31 72 291 615 906 2 6 4 0 2 0 3 0 5 10 3 91.7 0.55 5.2 0 5.2 8 0 8 32 0 Cole Jurek - DC Nicholas Snuszka - COL COL 3 0 37 27 49 6 18 38 56 1 1 0 5 0 0 0 0 0 7 7 87.5 0.49 0.8 2.46 3.3 2.9 5 8 32 100 Nicholas Snuszka - COL Dylan Nice - OAK OAK 2 1 33 18 44 10 43 138 181 2 2 0 2 2 0 0 0 2 4 4 84.6 0.53 1.0 1.06 2.1 5.6 2.4 8 24 97 Dylan Nice - OAK Andrew Meshnick - MAD MAD 1 0 17 9 22 5 25 13 38 0 0 1 2 0 0 0 0 0 3 2 86.7 0.56 0.3 1.11 1.4 3 5.1 8 66 100 Andrew Meshnick - MAD Connor Ughetta - HTX HTX 2 19 31 49 60 57 414 133 547 7 1 3 2 5 0 0 0 5 8 5 89.8 0.46 3.1 0.93 4.0 6.4 1.5 7.9 76 62 Connor Ughetta - HTX Keith McRae - TOR TOR 3 12 36 38 61 13 153 169 322 1 3 2 3 1 0 1 0 2 8 5 86.0 0.48 2.1 1.44 3.5 5.5 2.4 7.9 48 75 Keith McRae - TOR Dex Dremann - CHI CHI 1 0 12 8 16 5 94 -4 90 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 86.7 0.47 0.6 0 0.6 7.9 0 7.9 100 100 Dex Dremann - CHI Greg Martin - PHI PHI 3 45 2 60 45 24 31 339 370 1 8 1 2 2 0 0 0 2 10 9 89.8 0.43 3.5 0.87 4.4 5.9 1.9 7.8 8 4 Greg Martin - PHI John Lithio - NY NY 3 46 2 62 28 39 94 509 603 3 2 3 1 2 0 1 0 3 7 3 89.9 0.47 3.8 0.47 4.3 6.2 1.7 7.8 16 4 John Lithio - NY Brian Stout - POR POR 3 26 26 46 56 13 15 216 231 0 2 0 6 1 0 1 0 2 7 6 85.7 0.54 0.9 3.22 4.2 2.1 5.7 7.8 6 50 Brian Stout - POR Robbie Davenport - DET DET 1 21 0 24 18 18 91 128 219 1 0 2 1 1 0 0 0 1 3 1 88.6 0.45 1.3 0.45 1.7 5.3 2.5 7.8 42 0 Robbie Davenport - DET Desmond Staples - MTL MTL 1 2 16 12 24 13 112 33 145 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 87.2 0.55 0.7 0.55 1.2 5.6 2.3 7.8 77 89 Desmond Staples - MTL Jacob Smith - OAK OAK 1 11 8 14 12 15 76 127 203 0 1 3 0 1 0 0 0 1 3 0 88.1 0.52 1.1 0 1.1 7.8 0 7.8 37 42 Jacob Smith - OAK Sam Franer - POR POR 3 69 1 89 47 81 421 695 1116 6 3 8 1 6 0 1 0 7 12 3 90.5 0.54 5.9 0.54 6.4 6.6 1.1 7.7 38 1 Sam Franer - POR Tyler Chan - BOS BOS 2 6 27 38 47 19 185 187 372 2 3 4 3 3 0 2 1 4 9 3 84.3 0.43 1.9 1.3 3.2 4.9 2.8 7.7 50 82 Tyler Chan - BOS Matt Tucker - CAR CAR 3 2 43 18 51 3 20 34 54 0 2 0 3 0 0 0 0 0 5 5 86.7 0.57 0.8 1.71 2.5 4.3 3.4 7.7 37 96 Matt Tucker - CAR Griffin McKee - TOR TOR 1 21 1 28 13 10 64 126 190 0 1 2 1 1 0 0 0 1 3 1 86.5 0.55 1.0 0.55 1.5 3.5 4.2 7.7 34 5 Griffin McKee - TOR Zach Burnside - SLC SLC 2 0 24 19 31 6 -2 125 123 0 3 1 0 0 0 0 0 0 4 3 88.2 0.59 1.5 0 1.5 7.7 0 7.7 1 100 Zach Burnside - SLC Jeff Wodatch - DC DC 3 43 0 49 21 33 182 316 498 2 2 0 0 1 0 0 0 1 3 3 91.8 0.55 3.7 0 3.7 7.6 0 7.6 37 0 Jeff Wodatch - DC Matt Bennett - HTX HTX 2 26 18 50 42 63 516 -46 470 3 0 6 4 4 0 1 0 5 9 2 90.3 0.46 1.6 1.85 3.4 3.1 4.4 7.6 100 41 Matt Bennett - HTX Devon Terry - SLC SLC 4 1 46 36 63 10 57 178 235 2 3 0 2 1 0 0 0 1 6 6 87.2 0.56 2.1 1.12 3.2 5.8 1.8 7.6 24 98 Devon Terry - SLC Rhys Bergeron - DC DC 3 0 42 27 54 12 82 76 158 1 1 2 2 1 0 0 1 0 5 3 89.5 0.55 1.5 1.1 2.6 5.6 2 7.6 52 100 Rhys Bergeron - DC Nick Hutton - IND IND 3 0 48 23 61 26 324 -56 268 6 0 1 2 2 0 1 0 3 7 5 87.0 0.59 1.3 1.17 2.5 5.7 1.9 7.6 100 100 Nick Hutton - IND Jonathan Lee - POR POR 3 4 49 24 63 20 163 90 253 3 0 2 0 1 0 0 0 1 4 2 89.1 0.54 1.8 0 1.8 7.6 0 7.6 64 92 Jonathan Lee - POR Austin Kelly - POR POR 3 52 5 67 39 60 519 308 827 5 2 3 0 5 0 0 1 4 5 2 91.2 0.54 5.0 0 5.0 7.5 0 7.5 63 9 Austin Kelly - POR Suraj Madiraju - CAR CAR 3 53 17 69 48 42 124 571 695 2 7 6 1 3 1 0 0 4 13 7 89.7 0.57 4.4 0.57 5.0 6.4 1.2 7.5 18 24 Suraj Madiraju - CAR Lucas Coniaris - IND IND 2 6 23 22 36 12 116 145 261 2 0 0 0 2 0 0 1 1 0 0 86.8 0.58 1.7 0 1.7 7.5 0 7.5 44 79 Lucas Coniaris - IND Axel Agami - CHI CHI 1 2 15 13 22 19 97 12 109 2 0 0 1 1 0 0 0 1 2 2 88.9 0.47 0.7 0.47 1.2 5.4 2.1 7.5 89 88 Axel Agami - CHI Ty Naquin - CAR CAR 1 1 13 8 15 2 17 12 29 1 1 1 0 0 0 0 0 0 3 2 85.7 0.6 0.6 0 0.6 7.5 0 7.5 59 93 Ty Naquin - CAR Sean Mott - PHI PHI 3 55 2 74 52 69 528 278 806 5 2 3 1 5 0 0 0 5 6 3 91.1 0.43 4.9 0.43 5.3 6.6 0.8 7.4 66 4 Sean Mott - PHI Gavin May - OAK OAK 2 34 16 50 38 16 67 315 382 0 7 1 1 1 0 1 0 2 8 6 88.0 0.53 3.0 0.53 3.5 6 1.4 7.4 18 32 Gavin May - OAK Andrew Padula - LA LA 2 0 33 18 42 10 90 47 137 0 0 1 2 0 0 0 0 0 3 2 88.6 0.43 1.0 0.86 1.8 5.3 2 7.4 66 100 Andrew Padula - LA Andrew Vande Berg - CAR CAR 1 0 4 2 6 1 -7 28 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84.6 0.59 0.2 0 0.2 7.4 0 7.4 1 100 Andrew Vande Berg - CAR Matthew Armour - ATX ATX 3 17 44 47 68 28 223 300 523 6 2 1 1 3 0 1 0 4 7 5 86.4 0.55 3.1 0.55 3.6 6.5 0.8 7.3 43 72 Matthew Armour - ATX Gustav Haflin - BOS BOS 2 0 35 36 55 19 78 181 259 1 1 2 3 1 0 0 0 1 6 4 89.1 0.43 1.8 1.3 3.1 4.9 2.4 7.3 30 100 Gustav Haflin - BOS Jackson Potts - ATX ATX 2 2 32 19 40 9 103 109 212 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 86.1 0.56 1.1 0.56 1.7 5.9 1.4 7.3 49 94 Jackson Potts - ATX Emmanuel Kameri - DAL DAL 1 10 8 18 19 14 119 39 158 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 89.7 0.52 1.3 0 1.3 7.3 0 7.3 75 44 Emmanuel Kameri - DAL Oliver Chartock - NY NY 3 27 13 54 37 50 324 325 649 2 4 3 0 3 0 1 0 4 6 2 90.4 0.47 3.9 0 3.9 7.2 0 7.2 50 33 Oliver Chartock - NY Mick Walter - ATX ATX 3 3 44 25 53 8 65 73 138 0 3 1 1 0 0 0 0 0 5 4 88.9 0.52 1.6 0.52 2.1 6.3 1 7.2 47 94 Mick Walter - ATX Nathan Ploeger - DET DET 1 9 9 16 19 6 160 23 183 2 0 1 1 2 0 0 0 2 2 1 81.8 0.45 0.8 0.45 1.2 4.9 2.4 7.2 87 50 Nathan Ploeger - DET Lukas Ambrose - LA LA 2 2 34 37 57 9 29 181 210 1 2 1 2 0 0 0 0 0 6 5 88.9 0.43 2.1 0.86 2.9 5.6 1.5 7.1 14 94 Lukas Ambrose - LA Luke Marks - MAD MAD 1 3 16 12 21 6 11 54 65 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 2 87.5 0.56 0.9 0 0.9 7.1 0 7.1 17 84 Luke Marks - MAD Sol Yanuck - CAR CAR 2 43 3 53 29 69 537 164 701 4 4 4 0 5 0 0 0 5 7 3 91.3 0.56 3.7 0 3.7 7 0 7 77 7 Sol Yanuck - CAR Emmet Shipway - SEA SEA 4 22 51 47 76 19 178 153 331 3 3 3 1 1 0 0 0 1 9 6 89.6 0.56 3.0 0.56 3.5 6.3 0.7 7 54 70 Emmet Shipway - SEA Seth Gudeman - IND IND 3 12 30 30 47 15 -33 201 168 0 2 0 3 1 0 0 0 1 4 4 88.4 0.59 1.0 1.76 2.8 3.3 3.7 7 1 71 Seth Gudeman - IND Conner Stillwell - POR POR 2 15 9 28 24 11 56 180 236 1 3 0 0 0 0 1 0 1 4 3 87.5 0.51 1.9 0 1.9 6.9 0 6.9 24 38 Conner Stillwell - POR Ross Barker - CHI CHI 1 18 4 28 21 13 104 163 267 2 3 1 0 1 0 1 0 2 5 3 86.0 0.47 1.9 0 1.9 6.9 0 6.9 39 18 Ross Barker - CHI Kenny Lane III - SEA SEA 3 52 25 75 65 91 668 191 859 4 5 9 0 3 0 2 0 5 15 4 92.9 0.55 5.1 0 5.1 6.8 0 6.8 78 32 Kenny Lane III - SEA Jacob Sames - ATX ATX 4 15 26 38 40 22 166 153 319 2 0 5 2 1 0 1 0 2 8 2 87.8 0.54 1.6 1.08 2.6 4.1 2.7 6.8 52 63 Jacob Sames - ATX Nathan Huff - SLC SLC 4 1 72 40 88 30 177 73 250 2 0 2 2 0 0 0 0 0 6 4 92.7 0.56 2.2 1.12 3.3 5.4 1.3 6.7 71 99 Nathan Huff - SLC Matt Lyle - HTX HTX 2 13 5 20 13 12 30 132 162 1 0 2 0 0 0 0 0 0 3 1 89.2 0.46 1.3 0 1.3 6.7 0 6.7 19 28 Matt Lyle - HTX Ben Levinsky - SD SD 2 1 24 10 30 5 58 9 67 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 86.7 0.52 0.7 0 0.7 6.7 0 6.7 87 96 Ben Levinsky - SD Elliot Warner - SD SD 2 45 0 62 31 77 521 117 638 4 2 3 1 5 0 1 1 5 5 1 91.7 0.52 3.1 0.52 3.6 4.9 1.7 6.6 82 0 Elliot Warner - SD Marques Brownlee - NY NY 3 0 43 27 53 15 60 210 270 0 3 4 1 1 0 1 0 2 7 2 86.7 0.47 1.6 0.47 2.0 5.8 0.9 6.6 22 100 Marques Brownlee - NY Connor Olson - COL COL 3 0 35 25 44 29 122 73 195 4 1 1 1 2 0 0 0 2 5 4 89.5 0.49 1.4 0.49 1.9 5.5 1.1 6.6 63 100 Connor Olson - COL Ryan Kindell - PIT PIT 2 0 23 17 32 16 128 19 147 4 0 0 3 3 0 0 0 3 4 4 84.1 0.5 0.3 1.51 1.8 1.9 4.7 6.6 87 100 Ryan Kindell - PIT Jake Kenniv - DET DET 1 23 0 26 20 13 211 123 334 2 1 1 1 4 0 0 0 4 1 0 81.4 0.45 1.1 0.45 1.6 4.4 2.3 6.6 63 0 Jake Kenniv - DET Andrew Roy - DC DC 3 47 0 55 27 113 672 16 688 2 0 3 0 2 1 0 0 3 3 0 95.0 0.55 3.6 0 3.6 6.5 0 6.5 98 0 Andrew Roy - DC Connor DeLuna - DAL DAL 2 31 12 46 44 8 64 244 308 3 1 0 2 2 0 0 0 2 4 4 83.3 0.49 2.0 0.97 3.0 4.3 2.2 6.5 21 28 Connor DeLuna - DAL Griffin Miller - DAL DAL 1 27 0 40 25 30 266 152 418 2 1 1 0 2 0 0 0 2 2 1 89.7 0.45 2.6 0 2.6 6.5 0 6.5 64 0 Griffin Miller - DAL Mason Wuensch - DAL DAL 1 22 5 31 23 21 146 164 310 0 3 2 1 3 0 0 0 3 3 1 86.5 0.45 1.4 0.45 1.9 4.5 2 6.5 47 19 Mason Wuensch - DAL Jeremiah Branson - IND IND 2 12 14 19 22 36 302 -59 243 3 0 1 0 2 0 0 0 2 2 1 90.5 0.54 1.2 0 1.2 6.5 0 6.5 100 54 Jeremiah Branson - IND Noah Chambers - ATX ATX 3 53 2 67 36 16 145 319 464 2 6 2 0 1 0 0 0 1 9 7 89.6 0.56 4.3 0 4.3 6.4 0 6.4 31 4 Noah Chambers - ATX Ben Landry - IND IND 3 56 2 67 37 86 529 442 971 1 4 6 0 7 0 0 1 6 4 -2 91.7 0.59 4.3 0 4.3 6.4 0 6.4 54 3 Ben Landry - IND Eric Witmer - PHI PHI 3 0 48 37 65 13 91 52 143 1 3 1 4 1 0 0 0 1 8 7 88.1 0.43 1.4 1.73 3.1 3.7 2.7 6.4 64 100 Eric Witmer - PHI Dax Miller - TOR TOR 2 40 2 54 37 40 324 91 415 2 1 2 2 3 0 0 0 3 4 2 89.9 0.44 2.2 0.89 3.1 4 2.4 6.4 78 5 Dax Miller - TOR Jasper Tom - DC DC 3 0 41 21 51 12 29 106 135 1 2 1 4 2 0 0 0 2 6 5 85.4 0.55 0.5 2.19 2.6 2.1 4.3 6.4 21 100 Jasper Tom - DC Ethan Bloodworth - CAR CAR 3 15 43 40 62 34 167 358 525 3 0 2 0 3 0 0 0 3 2 0 88.7 0.57 2.6 0 2.6 6.4 0 6.4 32 74 Ethan Bloodworth - CAR Tyler Nguyen - COL COL 3 0 35 30 49 8 26 188 214 0 3 2 1 1 0 0 0 1 5 3 86.5 0.49 1.6 0.49 2.1 5.4 1 6.4 12 100 Tyler Nguyen - COL Joe White - CAR CAR 1 10 5 14 14 13 125 92 217 0 2 1 0 2 0 0 0 2 1 0 85.7 0.52 0.9 0 0.9 6.3 0 6.3 58 33 Joe White - CAR Rodrigo Gould Rodriguez - COL COL 1 0 13 10 17 4 -1 118 117 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 83.9 0.59 0.6 0 0.6 6.3 0 6.3 1 100 Rodrigo Gould Rodriguez - COL Ryan Woodhouse - BOS BOS 1 0 6 2 7 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 84.0 0.44 0.0 0.44 0.4 0 6.3 6.3 50 100 Ryan Woodhouse - BOS Alex Thorne - PHI PHI 3 52 0 70 50 95 569 277 846 4 1 2 0 6 0 0 0 6 1 -1 92.1 0.43 4.3 0 4.3 6.2 0 6.2 67 0 Alex Thorne - PHI Alexander Wilcox - CAR CAR 2 10 18 21 29 26 268 14 282 3 0 1 1 3 0 1 1 3 2 0 87.0 0.56 0.9 0.56 1.5 4.2 1.9 6.2 95 64 Alexander Wilcox - CAR Bretton Tan - NY NY 3 0 42 26 52 1 5 74 79 0 4 0 1 0 0 0 0 0 5 5 86.7 0.47 1.4 0.47 1.8 5.2 0.9 6.1 6 100 Bretton Tan - NY Charlie Furse - CHI CHI 1 0 9 4 11 3 5 30 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85.7 0.47 0.3 0 0.3 6.1 0 6.1 14 100 Charlie Furse - CHI Adam Turcotte - TOR TOR 3 10 37 36 63 46 214 37 251 2 2 1 2 2 0 0 0 2 5 4 92.0 0.48 1.6 0.96 2.6 4.4 1.5 6 85 79 Adam Turcotte - TOR Tanner Barcus - MIN MIN 1 2 19 12 24 2 10 43 53 0 0 0 3 0 0 1 0 1 3 2 82.1 0.69 -0.3 2.06 1.8 -2.6 8.6 6 19 90 Tanner Barcus - MIN Max Grove - HTX HTX 1 12 7 22 20 7 53 60 113 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 1 87.5 0.47 0.8 0.47 1.3 3.6 2.4 6 47 37 Max Grove - HTX Jack Kelly - MAD MAD 1 14 0 17 9 8 26 62 88 0 2 1 0 0 0 0 0 0 3 2 88.6 0.56 1.0 0 1.0 6 0 6 30 0 Jack Kelly - MAD Caleb Stanish - DET DET 1 9 7 15 16 6 60 39 99 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 87.1 0.45 0.9 0 0.9 6 0 6 61 44 Caleb Stanish - DET Rafael Castro - OAK OAK 1 4 13 12 20 6 49 -4 45 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 87.1 0.54 0.7 0 0.7 6 0 6 100 76 Rafael Castro - OAK Ben Ashton - SLC SLC 4 1 57 50 83 23 69 321 390 1 4 2 1 2 0 0 0 2 6 4 88.9 0.56 2.6 0.56 3.2 5.2 0.7 5.9 18 98 Ben Ashton - SLC Kennith Taylor - ATL ATL 3 5 44 29 53 11 51 101 152 1 2 2 2 1 0 0 0 1 6 4 87.2 0.59 1.1 1.18 2.3 3.7 2.2 5.9 34 90 Kennith Taylor - ATL Alexandre Fall - DC DC 2 1 30 22 41 1 4 72 76 0 5 0 1 0 0 1 0 1 6 5 84.4 0.52 1.0 0.52 1.5 4.6 1.3 5.9 5 97 Alexandre Fall - DC Jacob Blackman - ATL ATL 2 0 26 13 32 1 14 32 46 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 2 85.2 0.6 0.5 0.6 1.1 4 1.9 5.9 30 100 Jacob Blackman - ATL Logan Call - PIT PIT 1 0 13 12 19 2 13 18 31 0 1 1 1 0 0 0 0 0 3 2 85.7 0.45 0.4 0.45 0.9 3.5 2.4 5.9 42 100 Logan Call - PIT Mitchell Steiner - LA LA 2 20 19 42 44 17 205 246 451 1 2 0 1 4 0 0 0 4 0 0 83.3 0.43 2.0 0.43 2.5 4.9 1 5.8 45 49 Mitchell Steiner - LA Daniel Welkener - DAL DAL 2 4 15 13 23 6 47 22 69 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 87.1 0.49 0.5 0.49 1.0 3.7 2.1 5.8 68 79 Daniel Welkener - DAL Wyatt Mekler - CHI CHI 1 14 0 22 13 23 79 27 106 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 89.8 0.47 0.5 0.47 0.9 2.2 3.6 5.8 75 0 Wyatt Mekler - CHI Sam Berglund - MIN MIN 1 2 12 7 15 12 114 9 123 2 1 0 1 2 0 0 0 2 2 2 85.0 0.69 0.1 0.69 0.8 1.2 4.6 5.8 93 86 Sam Berglund - MIN Rowan McDonnell - DC DC 3 23 43 53 68 73 516 95 611 6 0 3 2 6 0 1 1 6 5 1 90.4 0.55 2.2 1.1 3.3 4.1 1.6 5.7 84 65 Rowan McDonnell - DC David Cranston - DC DC 3 3 51 35 66 25 93 63 156 3 0 3 1 0 0 0 0 0 7 4 92.0 0.55 1.7 0.55 2.2 4.8 0.8 5.7 60 94 David Cranston - DC Justin Abel - COL COL 3 2 42 32 55 21 123 153 276 2 1 2 1 2 0 0 0 2 4 2 87.8 0.49 1.6 0.49 2.0 4.8 0.9 5.7 45 95 Justin Abel - COL Alex Donadio - BOS BOS 1 0 15 12 21 3 47 22 69 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 85.7 0.44 0.7 0 0.7 5.7 0 5.7 68 100 Alex Donadio - BOS Ryan Wolfe - POR POR 1 0 9 5 12 0 0 12 12 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 84.6 0.59 0.3 0 0.3 5.7 0 5.7 50 100 Ryan Wolfe - POR Bradley Seuntjens - ATL ATL 3 0 51 26 60 8 19 59 78 1 1 0 2 0 0 0 0 0 4 4 88.2 0.59 1.0 1.18 2.1 3.6 2 5.6 24 100 Bradley Seuntjens - ATL Casey Wu - SD SD 2 29 0 38 18 22 87 250 337 0 4 3 0 2 0 0 0 2 5 2 88.7 0.52 2.1 0 2.1 5.6 0 5.6 26 0 Casey Wu - SD Justin Burnett - ATL ATL 2 0 28 16 35 2 18 106 124 0 2 2 3 2 0 0 0 2 5 3 80.6 0.58 0.1 1.75 1.9 0.6 5 5.6 15 100 Justin Burnett - ATL Ryan Drost - NY NY 2 0 23 32 43 11 -10 76 66 0 1 1 5 0 0 1 0 1 7 5 86.8 0.4 0.3 2 2.3 0.8 4.7 5.5 1 100 Ryan Drost - NY John Dowling - ATX ATX 1 0 8 6 10 2 34 13 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85.2 0.47 0.3 0 0.3 5.5 0 5.5 72 100 John Dowling - ATX Colin Sunde - BOS BOS 2 22 0 31 15 33 233 11 244 2 0 3 0 1 0 0 0 1 4 1 91.5 0.43 1.7 0 1.7 5.4 0 5.4 95 0 Colin Sunde - BOS Tyler Bacon - SD SD 1 13 13 22 28 22 142 85 227 0 3 1 0 2 0 0 0 2 2 1 88.5 0.5 1.2 0 1.2 5.4 0 5.4 63 50 Tyler Bacon - SD Jack Havey - DET DET 1 12 0 14 11 8 65 107 172 0 0 0 0 1 0 0 0 1 -1 -1 85.3 0.45 0.8 0 0.8 5.4 0 5.4 38 0 Jack Havey - DET Dante Lopez-Escarez - SEA SEA 4 68 5 89 54 65 373 487 860 3 1 3 2 7 0 0 0 7 2 -1 88.8 0.56 2.9 1.11 4.0 3.3 2.1 5.3 43 7 Dante Lopez-Escarez - SEA Jamie Kauffman - SEA SEA 4 21 62 50 90 14 111 249 360 3 3 1 2 2 0 1 0 3 7 5 84.4 0.56 2.1 1.11 3.2 4.1 1.2 5.3 31 75 Jamie Kauffman - SEA Shane Worthington - ATX ATX 4 2 49 33 60 7 68 60 128 1 3 1 2 1 0 0 0 1 6 5 86.1 0.54 1.2 1.08 2.2 3.5 1.8 5.3 53 96 Shane Worthington - ATX Brandon Lin - HTX HTX 2 13 15 29 31 11 49 187 236 1 3 0 0 2 0 0 0 2 2 2 85.4 0.46 1.5 0 1.5 5.3 0 5.3 21 54 Brandon Lin - HTX Matt Reynolds - PIT PIT 2 0 25 19 35 6 -41 98 57 1 2 1 0 0 0 0 0 0 4 3 87.9 0.5 1.0 0 1.0 5.3 0 5.3 1 100 Matt Reynolds - PIT Jordan Salazar - HTX HTX 2 11 18 32 36 9 35 185 220 1 2 0 0 2 0 0 1 1 1 1 86.5 0.46 1.7 0 1.7 5.2 0 5.2 16 62 Jordan Salazar - HTX Kayle Campbell - MTL MTL 1 23 0 26 10 36 253 41 294 0 2 3 0 2 0 0 0 2 3 0 90.8 0.55 1.4 0 1.4 5.2 0 5.2 86 0 Kayle Campbell - MTL Ben Close - IND IND 3 0 39 21 51 11 11 146 157 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88.9 0.59 1.1 0 1.1 5.2 0 5.2 7 100 Ben Close - IND Samuel Roberts - DAL DAL 2 36 12 59 50 43 469 197 666 2 1 4 2 6 0 1 0 7 3 -2 85.5 0.49 1.9 0.97 2.8 3.2 1.9 5.1 70 25 Samuel Roberts - DAL Paul Owens - PHI PHI 3 11 43 45 66 36 82 160 242 4 4 2 1 2 0 1 0 3 9 6 89.7 0.43 2.0 0.43 2.4 4.4 0.7 5.1 34 80 Paul Owens - PHI Louie Bertoncin - SEA SEA 4 24 28 37 51 29 212 42 254 1 1 0 2 1 0 1 0 2 3 2 89.5 0.56 1.1 1.11 2.2 2.9 2.2 5.1 83 54 Louie Bertoncin - SEA Jensen Wells - SLC SLC 3 1 49 31 61 21 93 117 210 1 1 2 1 1 0 0 0 1 4 2 89.6 0.57 1.3 0.57 1.9 4.2 0.9 5.1 44 98 Jensen Wells - SLC Connor Russell - CAR CAR 3 12 45 30 60 14 170 165 335 2 1 1 1 3 0 0 0 3 2 1 83.7 0.57 1.2 0.57 1.8 4.1 1 5.1 51 79 Connor Russell - CAR Tavis Leighton - CHI CHI 1 14 0 18 11 15 79 53 132 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 90.0 0.47 0.9 0 0.9 5.1 0 5.1 60 0 Tavis Leighton - CHI Sam Warrick - MTL MTL 1 0 8 5 11 1 -14 15 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 84.6 0.55 0.0 0.55 0.6 0.1 5 5.1 1 100 Sam Warrick - MTL Joel Willison - DET DET 1 1 9 4 12 1 52 13 65 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 81.5 0.45 0.2 0 0.2 5.1 0 5.1 80 90 Joel Willison - DET Michael Tran - SD SD 2 42 3 59 33 67 479 23 502 3 0 7 1 4 0 0 0 4 7 0 91.7 0.52 2.0 0.52 2.5 3.4 1.6 5 95 7 Michael Tran - SD Jordan Smith - SEA SEA 1 8 11 10 15 14 55 16 71 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 89.7 0.59 0.5 0 0.5 5 0 5 77 58 Jordan Smith - SEA John McMonigal - PIT PIT 1 1 10 7 15 3 2 19 21 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 86.2 0.56 0.4 0 0.4 5 0 5 10 91 John McMonigal - PIT Cole Davis-Brand - BOS BOS 2 32 1 46 25 45 241 217 458 4 0 5 0 4 0 0 0 4 5 0 89.2 0.43 2.3 0 2.3 4.9 0 4.9 53 3 Cole Davis-Brand - BOS Chris Mazur - LA LA 2 8 24 37 44 34 263 126 389 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 87.3 0.43 1.8 0 1.8 4.9 0 4.9 68 75 Chris Mazur - LA Genichi Nakano - POR POR 3 0 44 19 55 2 31 20 51 0 1 0 2 0 0 0 0 0 3 3 85.7 0.54 0.6 1.07 1.6 2.9 2 4.9 61 100 Genichi Nakano - POR Mike Drost - NY NY 2 0 23 30 42 13 117 -4 113 0 2 2 1 0 0 0 0 0 5 3 90.0 0.4 1.2 0.4 1.6 4 1 4.9 100 100 Mike Drost - NY Nathanial Dick - BOS BOS 2 0 29 31 44 33 283 34 317 2 1 5 0 3 0 0 0 3 5 0 88.7 0.43 1.5 0 1.5 4.9 0 4.9 89 100 Nathanial Dick - BOS Steven Kelly - HTX HTX 2 6 14 22 31 6 -6 102 96 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 87.5 0.46 1.1 0 1.1 4.9 0 4.9 1 70 Steven Kelly - HTX Anders Juengst - CAR CAR 3 54 6 68 37 62 441 190 631 3 3 1 1 4 0 2 0 6 4 1 89.6 0.57 2.2 0.57 2.8 3.2 1.5 4.8 70 10 Anders Juengst - CAR Sam Cook - LA LA 2 37 0 48 21 18 76 263 339 1 3 2 0 2 0 1 1 2 4 1 87.5 0.43 2.3 0 2.3 4.8 0 4.8 22 0 Sam Cook - LA Simon Carapella - BOS BOS 2 25 12 44 34 12 54 230 284 1 6 1 0 2 0 1 0 3 6 4 84.8 0.43 2.1 0 2.1 4.8 0 4.8 19 32 Simon Carapella - BOS Luke Brennan - CHI CHI 1 0 14 9 20 7 104 33 137 1 0 0 1 1 0 1 0 2 1 0 82.4 0.47 0.2 0.47 0.7 2.5 2.3 4.8 76 100 Luke Brennan - CHI Zach Slayton - ATX ATX 1 5 10 10 14 6 22 46 68 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 87.1 0.58 0.5 0 0.5 4.8 0 4.8 32 67 Zach Slayton - ATX Brandon Pastor - PHI PHI 3 27 0 37 27 18 86 133 219 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 1 90.9 0.43 1.7 0 1.7 4.7 0 4.7 39 0 Brandon Pastor - PHI Mike Campanella - PHI PHI 3 7 29 27 42 31 81 65 146 1 1 2 1 0 1 0 0 1 5 3 91.4 0.43 1.0 0.43 1.4 3.7 1 4.7 55 81 Mike Campanella - PHI Zac Schakner - LA LA 2 1 21 16 32 4 14 64 78 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 1 86.7 0.43 0.8 0 0.8 4.7 0 4.7 18 95 Zac Schakner - LA Jonny Hoffman - SLC SLC 4 0 70 45 94 17 82 194 276 2 3 2 3 3 0 0 0 3 7 5 85.4 0.56 1.3 1.69 2.9 2.8 1.8 4.6 30 100 Jonny Hoffman - SLC Parker Howard - SEA SEA 3 42 5 58 39 21 119 319 438 3 2 0 1 4 0 1 1 4 2 1 84.6 0.55 1.9 0.55 2.4 3.2 1.4 4.6 27 11 Parker Howard - SEA Mike Kobyra - ATL ATL 2 0 31 16 38 2 22 33 55 1 0 0 3 1 0 0 0 1 3 3 82.1 0.6 0.0 1.79 1.8 -0.1 4.7 4.6 40 100 Mike Kobyra - ATL JP Burns - ATL ATL 3 6 47 32 60 27 202 117 319 2 3 5 0 3 0 0 0 3 7 2 87.9 0.59 1.5 0 1.5 4.6 0 4.6 63 89 JP Burns - ATL Wilson Matthews - CAR CAR 3 1 35 17 40 0 0 52 52 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 85.2 0.57 0.8 0 0.8 4.5 0 4.5 50 97 Wilson Matthews - CAR Caden Sigerud - SD SD 1 0 12 6 17 1 -5 15 10 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 84.6 0.55 0.1 0.55 0.6 1.2 3.2 4.4 1 100 Caden Sigerud - SD Rui Carvalho - TOR TOR 3 10 39 36 64 14 77 38 115 1 1 1 3 1 0 0 0 1 5 4 87.8 0.48 0.7 1.44 2.2 2 2.2 4.3 67 80 Rui Carvalho - TOR Justin Keller - PHI PHI 3 13 26 40 51 31 160 40 200 2 0 3 1 2 0 0 1 1 4 1 91.2 0.43 1.4 0.43 1.8 3.4 0.8 4.3 80 67 Justin Keller - PHI Jeremy Keusch - IND IND 2 38 1 46 26 23 135 309 444 0 3 2 1 3 0 2 0 5 3 -1 83.9 0.54 1.0 0.54 1.6 2.2 2.1 4.3 30 3 Jeremy Keusch - IND Michael Dillard - PIT PIT 1 18 1 23 10 16 -18 102 84 0 2 1 0 0 0 0 0 0 3 2 90.7 0.56 1.0 0 1.0 4.3 0 4.3 1 5 Michael Dillard - PIT Ivan Tran - BOS BOS 2 0 25 18 35 14 68 44 112 1 0 1 1 1 0 0 0 1 2 1 87.5 0.43 0.6 0.43 1.0 3.1 1.2 4.3 61 100 Ivan Tran - BOS Conner Henderson - IND IND 2 12 16 20 25 11 0 93 93 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 89.2 0.54 0.9 0 0.9 4.3 0 4.3 50 57 Conner Henderson - IND Brandon Li - SEA SEA 3 5 42 26 59 9 11 112 123 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 88.2 0.55 0.9 0.55 1.4 3.3 0.9 4.2 9 89 Brandon Li - SEA Nicholas Betsch - DET DET 1 20 0 22 16 15 159 37 196 0 0 2 0 1 0 0 0 1 1 -1 87.8 0.45 0.9 0 0.9 4.2 0 4.2 81 0 Nicholas Betsch - DET Gordon Larson - MIN MIN 1 0 14 4 15 1 -2 0 -2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 84.6 0.69 0.0 0.69 0.7 -0.4 4.6 4.2 100 100 Gordon Larson - MIN Ryan Holmes - NY NY 2 0 18 14 24 2 1 55 56 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 85.2 0.52 0.6 0 0.6 4.2 0 4.2 2 100 Ryan Holmes - NY Tyler Randall - ATL ATL 3 0 59 29 72 20 98 66 164 0 2 3 1 1 0 0 0 1 5 2 89.6 0.59 1.0 0.59 1.6 3.3 0.8 4.1 60 100 Tyler Randall - ATL Carson Chamberlain - DET DET 1 21 0 24 18 7 87 60 147 2 0 0 0 0 0 1 0 1 2 1 84.8 0.45 1.0 0 1.0 4.1 0 4.1 59 0 Carson Chamberlain - DET Dane Bossert - HTX HTX 2 4 21 17 29 3 -1 32 31 0 1 1 1 0 0 0 0 0 3 2 86.2 0.46 0.4 0.46 0.9 2.5 1.6 4.1 1 84 Dane Bossert - HTX Oscar Kohut - NY NY 1 0 9 16 19 7 61 63 124 1 0 0 1 2 0 0 0 2 0 0 82.4 0.36 0.4 0.36 0.7 2.2 1.9 4.1 49 100 Oscar Kohut - NY Trevor Purdy - SD SD 2 16 27 33 47 6 9 143 152 1 0 1 3 2 0 0 0 2 3 2 81.8 0.52 0.2 1.57 1.8 0.7 3.3 4 6 63 Trevor Purdy - SD Scott Kaltenecker - SLC SLC 2 0 26 22 39 4 2 56 58 0 2 0 2 1 0 0 0 1 3 3 84.4 0.53 0.3 1.07 1.3 1.2 2.7 4 3 100 Scott Kaltenecker - SLC Colin Ringwood - IND IND 3 0 36 12 40 3 15 28 43 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 85.7 0.59 0.3 0.59 0.9 2.5 1.5 4 35 100 Colin Ringwood - IND Thomas Konogeris - SD SD 2 12 2 18 12 2 23 23 46 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 86.2 0.52 0.7 0 0.7 4 0 4 50 14 Thomas Konogeris - SD Walker Matthews - CAR CAR 1 0 6 4 9 3 73 34 107 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 -1 82.8 0.59 0.2 0 0.2 4 0 4 68 100 Walker Matthews - CAR Nate Wipfler - SEA SEA 4 44 11 58 41 12 80 148 228 2 3 0 1 0 1 1 0 2 6 5 85.7 0.56 1.5 0.56 2.0 2.6 1.4 3.9 35 20 Nate Wipfler - SEA Christopher Zaleski - PHI PHI 1 0 5 4 7 1 7 15 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84.6 0.52 0.2 0 0.2 3.9 0 3.9 32 100 Christopher Zaleski - PHI Michael Matthis - ATX ATX 2 34 0 41 22 14 -9 226 217 2 4 1 0 1 1 0 0 2 6 5 86.7 0.59 1.5 0 1.5 3.8 0 3.8 1 0 Michael Matthis - ATX Kainoa Chun-Moy - PHI PHI 3 5 20 23 30 8 36 102 138 0 3 2 2 2 0 1 0 3 5 2 82.1 0.47 0.2 0.94 1.1 0.7 3.1 3.8 26 80 Kainoa Chun-Moy - PHI Jack Wooldridge - DAL DAL 2 5 19 17 29 8 28 -6 22 0 1 2 1 0 0 0 0 0 4 2 88.2 0.49 0.4 0.49 0.8 2.1 1.7 3.8 100 79 Jack Wooldridge - DAL Felix Pronove - COL COL 2 0 21 17 29 7 24 37 61 1 1 0 1 1 0 1 1 1 2 1 85.3 0.44 0.4 0.44 0.8 2.3 1.5 3.8 39 100 Felix Pronove - COL James Dahl - SLC SLC 1 0 15 16 25 8 28 19 47 2 2 0 0 1 0 0 0 1 3 3 86.1 0.53 0.6 0 0.6 3.8 0 3.8 60 100 James Dahl - SLC Charlie McCutcheon - DC DC 3 0 48 27 59 10 19 101 120 0 1 2 2 0 1 0 0 1 5 3 86.5 0.55 0.5 1.1 1.6 1.8 1.9 3.7 16 100 Charlie McCutcheon - DC Dominic Jacobs - SEA SEA 4 9 67 33 89 7 46 173 219 0 3 1 1 2 0 0 0 2 3 2 83.8 0.56 1.0 0.56 1.6 3.1 0.6 3.7 21 88 Dominic Jacobs - SEA Simon Dastrup - SLC SLC 3 1 44 36 62 10 51 87 138 0 3 0 1 1 0 0 0 1 3 3 87.2 0.57 1.0 0.57 1.6 2.8 0.9 3.7 37 98 Simon Dastrup - SLC Matt Gouchoe-Hanas - CAR CAR 1 8 10 16 15 28 166 -26 140 0 1 4 0 1 0 0 0 1 4 0 90.9 0.6 0.6 0 0.6 3.6 0 3.6 100 56 Matt Gouchoe-Hanas - CAR Brandon Fein - OAK OAK 1 2 14 7 18 3 7 0 7 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 1 85.7 0.52 0.1 0.52 0.6 0.7 2.9 3.6 100 88 Brandon Fein - OAK Quinn Buermeyer - POR POR 3 58 4 76 46 32 -11 400 389 2 4 1 1 1 0 3 0 4 7 3 87.7 0.54 1.8 0.54 2.3 2.3 1.2 3.5 1 6 Quinn Buermeyer - POR Ben Snell - CAR CAR 2 14 17 28 32 49 263 1 264 2 2 0 0 3 0 0 0 3 1 1 91.1 0.56 1.0 0 1.0 3.5 0 3.5 100 55 Ben Snell - CAR Thomas Hansen - PIT PIT 2 0 22 15 27 3 11 35 46 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 86.2 0.5 0.5 0 0.5 3.5 0 3.5 24 100 Thomas Hansen - PIT Tommy Lin - SEA SEA 4 28 35 50 65 48 293 106 399 2 1 1 0 3 0 0 0 3 1 0 90.9 0.56 1.7 0 1.7 3.4 0 3.4 73 56 Tommy Lin - SEA Gabe Colton - BOS BOS 2 0 27 22 35 13 -17 152 135 1 1 1 1 2 0 0 0 2 2 1 85.4 0.43 0.5 0.43 0.9 2.2 1.2 3.4 1 100 Gabe Colton - BOS Tom Doi - POR POR 1 15 0 21 12 11 62 179 241 1 3 0 0 3 0 0 0 3 1 1 83.3 0.59 0.7 0 0.7 3.4 0 3.4 26 0 Tom Doi - POR Collin Gall - SD SD 1 0 17 11 22 5 39 15 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86.7 0.55 0.4 0 0.4 3.4 0 3.4 72 100 Collin Gall - SD Ethan Fortin - NY NY 3 5 32 32 46 39 309 -24 285 2 1 2 1 3 1 0 0 4 3 1 88.4 0.47 0.7 0.47 1.2 2.3 1 3.3 100 86 Ethan Fortin - NY Kyle Rubin - SD SD 1 20 0 30 20 13 100 83 183 0 1 1 0 2 0 0 1 1 0 -1 87.5 0.5 1.0 0 1.0 3.3 0 3.3 55 0 Kyle Rubin - SD Cy Toriello - LA LA 1 0 8 12 15 2 17 10 27 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 85.2 0.47 0.4 0 0.4 3.2 0 3.2 63 100 Cy Toriello - LA Troy Holland - DC DC 2 0 31 19 39 19 87 74 161 0 0 3 2 1 1 0 0 2 4 1 87.0 0.52 0.1 1.04 1.1 0.5 2.7 3.1 54 100 Troy Holland - DC Pete Zaccardi - PIT PIT 1 2 13 11 20 7 43 33 76 0 0 0 3 1 0 1 0 2 2 1 82.4 0.56 -0.6 1.67 1.1 -5.3 8.3 3.1 57 87 Pete Zaccardi - PIT Ben Price - DAL DAL 2 25 14 34 38 37 183 146 329 0 1 3 0 2 0 1 0 3 2 -2 89.4 0.49 1.1 0 1.1 3.1 0 3.1 56 36 Ben Price - DAL Paul Arters - CHI CHI 1 22 0 31 20 34 224 58 282 2 1 2 1 5 0 1 1 5 1 -2 86.2 0.47 0.2 0.47 0.7 0.8 2.3 3.1 79 0 Paul Arters - CHI Geoff Bevan - TOR TOR 3 13 39 40 67 37 249 97 346 4 0 0 3 7 0 0 1 6 0 0 85.3 0.48 0.4 1.44 1.8 0.9 2.1 3 72 75 Geoff Bevan - TOR Milan Ravenell - LA LA 2 3 32 37 54 4 58 64 122 0 2 1 1 0 0 1 0 1 4 2 84.4 0.43 0.8 0.43 1.3 2.2 0.8 3 48 91 Milan Ravenell - LA Robin Vickers Batzdorf - OAK OAK 2 1 39 22 51 24 68 64 132 2 2 1 0 1 0 1 0 2 4 2 88.7 0.53 0.7 0 0.7 3 0 3 52 98 Robin Vickers Batzdorf - OAK Lukas McClamrock - ATL ATL 1 12 1 16 6 7 36 31 67 1 2 1 0 1 0 0 0 1 3 2 85.7 0.59 0.5 0 0.5 3 0 3 54 8 Lukas McClamrock - ATL Sam Gabrielson - CAR CAR 1 0 5 3 8 1 -4 17 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84.6 0.59 0.1 0 0.1 3 0 3 1 100 Sam Gabrielson - CAR Jacob Fella - IND IND 3 1 48 25 61 8 -52 209 157 0 4 2 0 2 0 0 0 2 4 2 84.6 0.59 0.7 0 0.7 2.9 0 2.9 1 98 Jacob Fella - IND Isaac Tan - SEA SEA 2 1 28 11 33 7 47 26 73 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 85.3 0.59 0.1 0.59 0.7 1.1 1.8 2.9 64 97 Isaac Tan - SEA Scott Radlauer - POR POR 3 3 55 28 74 9 41 137 178 1 1 1 1 2 0 0 0 2 2 1 83.8 0.54 0.6 0.54 1.1 2 0.7 2.8 23 95 Scott Radlauer - POR Seth Faris - COL COL 2 0 22 18 31 8 -13 91 78 0 2 0 0 1 0 0 0 1 1 1 86.1 0.44 0.5 0 0.5 2.8 0 2.8 1 100 Seth Faris - COL Aaron Coble - SD SD 1 3 3 6 7 4 29 5 34 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 83.3 0.55 -0.3 0.55 0.2 -5.1 7.8 2.7 85 50 Aaron Coble - SD Colin Beauregard - DET DET 1 1 13 6 18 1 10 13 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84.6 0.45 0.2 0 0.2 2.7 0 2.7 43 93 Colin Beauregard - DET Ray Tetreault - BOS BOS 2 29 4 44 30 8 80 123 203 1 2 0 0 2 0 0 0 2 1 1 83.8 0.43 1.2 0 1.2 2.6 0 2.6 39 12 Ray Tetreault - BOS Oscar Stonehouse - TOR TOR 2 31 7 45 37 27 30 413 443 0 1 1 1 5 0 1 0 6 -2 -4 83.1 0.44 0.6 0.44 1.1 1.4 1.2 2.6 7 18 Oscar Stonehouse - TOR Mitchell Sayasene - OAK OAK 2 6 20 15 28 7 61 13 74 0 2 0 0 1 0 0 0 1 1 1 85.7 0.53 0.4 0 0.4 2.6 0 2.6 82 77 Mitchell Sayasene - OAK Ethan Holmgren - PHI PHI 1 2 4 7 7 3 -7 33 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85.7 0.52 0.2 0 0.2 2.6 0 2.6 1 67 Ethan Holmgren - PHI Logan Clarke - SLC SLC 1 0 11 3 14 1 2 9 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84.6 0.54 0.1 0 0.1 2.6 0 2.6 18 100 Logan Clarke - SLC Phil Turner - TOR TOR 3 8 51 36 77 14 22 121 143 1 0 1 5 3 0 0 0 3 4 3 83.3 0.48 -0.2 2.39 2.2 -0.7 3.1 2.5 15 86 Phil Turner - TOR Dmitry Suvorov - PHI PHI 3 23 5 33 27 6 72 38 110 1 1 1 1 1 0 1 0 2 3 1 82.4 0.43 0.3 0.43 0.7 0.9 1.6 2.5 65 18 Dmitry Suvorov - PHI Cade White - HTX HTX 1 1 13 11 19 2 -9 10 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 85.2 0.45 0.0 0.45 0.5 0.1 2.4 2.5 1 93 Cade White - HTX Jeremy Hill - TOR TOR 2 27 10 43 42 21 33 310 343 0 2 2 1 5 0 0 0 5 0 -2 83.0 0.44 0.6 0.44 1.0 1.4 1.1 2.4 10 27 Jeremy Hill - TOR Christian Johnson - CHI CHI 1 16 3 23 20 8 68 117 185 1 0 1 0 2 0 0 0 2 0 -1 82.9 0.47 0.6 0 0.6 2.4 0 2.4 37 16 Christian Johnson - CHI Kushal Khangaonkar - OAK OAK 1 5 13 13 20 9 -12 76 64 1 1 1 0 1 0 0 0 1 2 1 86.1 0.54 0.3 0 0.3 2.4 0 2.4 1 72 Kushal Khangaonkar - OAK Emmanuel Bilolo - DAL DAL 2 44 9 65 50 28 31 346 377 2 2 2 0 3 0 1 0 4 3 0 86.4 0.49 1.5 0 1.5 2.3 0 2.3 8 17 Emmanuel Bilolo - DAL Daniel Wong - TOR TOR 2 11 16 25 35 23 149 13 162 0 0 1 1 1 0 1 0 2 1 -1 88.0 0.44 0.3 0.44 0.7 1 1.3 2.3 92 59 Daniel Wong - TOR Joe Anderson - COL COL 3 0 40 29 54 19 87 44 131 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 89.1 0.49 0.6 0 0.6 2.2 0 2.2 66 100 Joe Anderson - COL Blake Krapfl - DET DET 1 9 14 17 26 4 37 15 52 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 86.2 0.45 0.4 0 0.4 2.1 0 2.1 71 61 Blake Krapfl - DET Trenton Spinks - ATL ATL 2 0 22 12 27 3 23 12 35 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 85.7 0.59 0.3 0 0.3 2 0 2 66 100 Trenton Spinks - ATL Julien Bernat - MTL MTL 1 2 15 12 24 6 -13 48 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 87.1 0.55 0.3 0 0.3 2 0 2 1 88 Julien Bernat - MTL Calvin Trisolini - PHI PHI 3 44 0 62 43 79 404 236 640 5 0 3 0 8 1 1 0 10 0 -4 87.7 0.43 1.2 0 1.2 1.9 0 1.9 63 0 Calvin Trisolini - PHI Matt Hanna - PHI PHI 3 7 23 31 42 10 -2 91 89 0 1 3 2 2 0 0 0 2 4 1 84.2 0.43 0.0 0.87 0.8 -0.1 2.1 1.9 1 77 Matt Hanna - PHI Ryan Buckingham - DAL DAL 2 20 16 31 39 5 13 136 149 0 5 0 0 2 0 1 0 3 3 2 81.6 0.49 0.6 0 0.6 1.9 0 1.9 9 44 Ryan Buckingham - DAL Nick Pappas - CHI CHI 1 0 14 8 18 1 -6 36 30 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 82.1 0.47 -0.1 0.47 0.4 -0.7 2.6 1.9 1 100 Nick Pappas - CHI Eddie Finley - LA LA 2 0 19 12 27 2 1 32 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85.2 0.43 0.2 0 0.2 1.9 0 1.9 3 100 Eddie Finley - LA Nate Little - PHI PHI 1 1 11 9 15 2 14 11 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85.2 0.42 0.2 0 0.2 1.9 0 1.9 56 92 Nate Little - PHI Eric Nardelli - PHI PHI 3 5 29 29 46 12 31 48 79 0 2 0 0 1 0 0 0 1 1 1 87.5 0.43 0.5 0 0.5 1.8 0 1.8 39 85 Eric Nardelli - PHI Kamal Raslan - SEA SEA 1 12 0 12 4 6 41 -11 30 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 87.1 0.59 0.2 0 0.2 1.8 0 1.8 100 0 Kamal Raslan - SEA Brian Gfroerer - HTX HTX 1 15 7 25 21 19 66 206 272 0 2 2 0 4 0 0 0 4 0 -2 84.0 0.47 0.4 0 0.4 1.7 0 1.7 24 32 Brian Gfroerer - HTX Eric Carter - ATX ATX 3 0 30 16 35 10 84 33 117 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 -1 86.1 0.55 0.3 0 0.3 1.7 0 1.7 72 100 Eric Carter - ATX Patrick Buermeyer - POR POR 3 0 27 11 33 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 84.0 0.54 0.0 0.54 0.5 0 1.6 1.6 50 100 Patrick Buermeyer - POR Thomas Coolidge - MAD MAD 1 15 0 22 12 16 132 78 210 0 0 1 0 2 0 0 0 2 -1 -2 86.0 0.56 0.4 0 0.4 1.6 0 1.6 63 0 Thomas Coolidge - MAD Tyler Thomegreene - MIN MIN 1 0 15 8 17 4 41 -23 18 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 86.2 0.69 0.1 0 0.1 1.6 0 1.6 100 100 Tyler Thomegreene - MIN Matt Stevens - NY NY 3 0 30 32 46 8 -7 84 77 0 2 1 0 1 0 0 0 1 2 1 86.1 0.47 0.5 0 0.5 1.5 0 1.5 1 100 Matt Stevens - NY Matthew Burke - OAK OAK 1 0 19 14 29 11 62 42 104 0 0 0 0 1 0 0 0 1 -1 -1 86.5 0.52 0.2 0 0.2 1.5 0 1.5 60 100 Matthew Burke - OAK Jan Szmanda - SD SD 2 1 27 13 33 11 54 -9 45 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 86.8 0.52 0.2 0 0.2 1.5 0 1.5 100 96 Jan Szmanda - SD Eric Blais - MAD MAD 1 3 14 11 18 8 35 40 75 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 85.7 0.56 0.2 0 0.2 1.5 0 1.5 47 82 Eric Blais - MAD Nate Knutson - POR POR 2 1 24 15 36 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 84.0 0.51 0.0 0.51 0.5 0 1.4 1.4 50 96 Nate Knutson - POR John Jones - CHI CHI 1 0 8 6 11 0 0 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84.0 0.47 0.1 0 0.1 1.4 0 1.4 50 100 John Jones - CHI David Slade - IND IND 1 1 14 5 15 1 7 3 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84.6 0.69 0.1 0 0.1 1.4 0 1.4 70 93 David Slade - IND Theodore Watkins - COL COL 1 0 14 10 18 9 81 21 102 0 0 0 0 1 0 0 0 1 -1 -1 85.7 0.59 0.1 0 0.1 1.3 0 1.3 79 100 Theodore Watkins - COL Curtis Campbell - TOR TOR 1 2 10 6 13 0 0 24 24 0 1 0 1 0 0 1 0 1 2 1 81.5 0.55 -0.2 0.55 0.4 -3 4.2 1.2 50 83 Curtis Campbell - TOR Kevin Nicholl - PIT PIT 1 0 15 14 22 6 34 54 88 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 84.4 0.45 0.2 0 0.2 1.2 0 1.2 39 100 Kevin Nicholl - PIT Jace Bruner - CHI CHI 1 0 15 11 21 2 6 13 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85.2 0.47 0.1 0 0.1 1.2 0 1.2 32 100 Jace Bruner - CHI Colin Smith - DAL DAL 2 9 19 19 31 4 3 67 70 0 2 1 1 2 0 0 0 2 2 1 81.8 0.49 -0.1 0.49 0.4 -0.4 1.6 1.1 4 68 Colin Smith - DAL Aaron Hom - OAK OAK 1 0 15 12 23 5 4 15 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86.7 0.52 0.1 0 0.1 1.1 0 1.1 21 100 Aaron Hom - OAK Rees McDevitt - DET DET 1 2 10 6 15 1 9 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84.6 0.45 0.1 0 0.1 1.1 0 1.1 100 83 Rees McDevitt - DET Corbin Atack - SEA SEA 1 0 7 2 9 2 -2 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85.2 0.52 0.0 0 0.0 1.1 0 1.1 1 100 Corbin Atack - SEA Nick Loughran - ATX ATX 2 0 26 18 32 12 72 25 97 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 -1 86.8 0.49 0.2 0 0.2 1 0 1 74 100 Nick Loughran - ATX Connor Tipping - PIT PIT 1 0 13 12 19 5 32 -15 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86.7 0.45 0.1 0 0.1 1 0 1 100 100 Connor Tipping - PIT Nate Ransom - LA LA 2 3 13 22 28 12 42 33 75 0 1 0 1 2 0 0 0 2 0 0 85.0 0.43 -0.1 0.43 0.3 -0.6 1.5 0.9 56 81 Nate Ransom - LA Ray Mendoza - OAK OAK 2 0 41 22 54 6 37 16 53 0 1 0 3 2 0 0 0 2 2 2 82.4 0.53 -0.5 1.6 1.1 -2.2 3 0.7 70 100 Ray Mendoza - OAK Max Charles - PHI PHI 1 4 5 13 15 3 17 25 42 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 83.3 0.42 0.1 0 0.1 0.6 0 0.6 40 56 Max Charles - PHI Caleb Enright - DAL DAL 2 8 17 17 29 9 109 70 179 0 0 1 1 2 0 1 0 3 0 -2 81.1 0.49 -0.2 0.49 0.3 -1.2 1.7 0.5 61 68 Caleb Enright - DAL Chris Ellis - DET DET 1 8 17 18 29 14 -15 29 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89.7 0.45 0.1 0 0.1 0.5 0 0.5 1 68 Chris Ellis - DET Jimmy McGuinness - SD SD 1 0 9 3 11 1 -1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84.6 0.5 0.0 0 0.0 0.5 0 0.5 1 100 Jimmy McGuinness - SD Joseph Cubitt - DET DET 1 23 0 26 20 36 78 67 145 0 0 1 0 2 0 0 0 2 -1 -2 90.5 0.45 0.1 0 0.1 0.4 0 0.4 54 0 Joseph Cubitt - DET Sam VanDusen - PIT PIT 1 2 15 14 24 6 106 61 167 0 0 3 0 3 0 0 1 2 0 -3 81.8 0.56 0.1 0 0.1 0.4 0 0.4 63 88 Sam VanDusen - PIT Alex Gravatt - MAD MAD 1 0 11 7 16 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84.0 0.56 0.0 0 0.0 0.4 0 0.4 50 100 Alex Gravatt - MAD Reggie Sung - SD SD 2 0 20 8 25 2 11 19 30 0 0 0 2 1 0 0 0 1 1 1 82.1 0.52 -0.3 1.05 0.7 -3.9 4.2 0.3 37 100 Reggie Sung - SD Malachi Neil - DET DET 1 2 9 7 16 2 31 8 39 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 82.1 0.45 -0.2 0.45 0.3 -2.6 2.8 0.3 79 82 Malachi Neil - DET Chris Roach - SEA SEA 3 20 31 38 55 9 92 189 281 3 1 0 3 7 1 0 1 7 0 0 73.8 0.55 -1.1 1.64 0.6 -2.8 3 0.2 33 61 Chris Roach - SEA Andrew McKelvey - CAR CAR 3 1 35 19 43 2 -15 36 21 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 82.8 0.57 -0.2 0.57 0.4 -1.2 1.3 0.2 1 97 Andrew McKelvey - CAR Nico Lake - CHI CHI 1 15 0 23 18 28 151 56 207 0 0 1 0 2 0 1 0 3 -1 -3 87.5 0.47 0.1 0 0.1 0.2 0 0.2 73 0 Nico Lake - CHI Chris Chan - TOR TOR 2 4 15 10 22 9 28 46 74 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 -1 85.7 0.5 0.0 0 0.0 0.2 0 0.2 38 79 Chris Chan - TOR Timothy Mosher - DAL DAL 1 5 11 13 21 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84.6 0.52 0.0 0 0.0 0.1 0 0.1 50 69 Timothy Mosher - DAL Aaron Weaver - LA LA 1 0 5 6 9 3 -14 14 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85.7 0.39 0.0 0 0.0 0.1 0 0.1 1 100 Aaron Weaver - LA Tristan Van de Moortele - MIN MIN 1 2 20 11 25 12 15 54 69 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 86.8 0.69 0.0 0 0.0 0 0 0 22 91 Tristan Van de Moortele - MIN Antoine Dubé - MTL MTL 1 2 14 11 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84.0 0.55 0.0 0 0.0 0 0 0 50 88 Antoine Dubé - MTL Wyatt Brooks - PIT PIT 1 1 9 8 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84.0 0.56 0.0 0 0.0 0 0 0 50 90 Wyatt Brooks - PIT Thomas Nye - PHI PHI 1 2 6 8 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84.6 0.52 0.0 0 0.0 0 0 0 50 75 Thomas Nye - PHI Patrick Xu - OAK OAK 1 0 17 6 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84.0 0.54 0.0 0 0.0 0 0 0 50 100 Patrick Xu - OAK Albert Yuan - CAR CAR 1 0 10 6 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84.0 0.52 0.0 0 0.0 0 0 0 50 100 Albert Yuan - CAR Jon DeAmicis - DAL DAL 1 0 10 5 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84.0 0.45 0.0 0 0.0 0 0 0 50 100 Jon DeAmicis - DAL Matthew Montera - PIT PIT 1 0 10 5 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84.0 0.56 0.0 0 0.0 0 0 0 50 100 Matthew Montera - PIT Jeffrey Burris - IND IND 1 3 10 4 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84.0 0.69 0.0 0 0.0 0 0 0 50 77 Jeffrey Burris - IND Jamie Millage - TOR TOR 1 0 11 3 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84.0 0.55 0.0 0 0.0 0 0 0 50 100 Jamie Millage - TOR Noriaki To - NY NY 1 0 8 3 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84.0 0.6 0.0 0 0.0 0 0 0 50 100 Noriaki To - NY Cameron Lacy - MIN MIN 1 0 10 2 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84.0 0.69 0.0 0 0.0 0 0 0 50 100 Cameron Lacy - MIN Joel Caswell - POR POR 2 0 9 2 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84.0 0.51 0.0 0 0.0 0 0 0 50 100 Joel Caswell - POR Scott Xu - NY NY 1 0 9 2 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84.0 0.6 0.0 0 0.0 0 0 0 50 100 Scott Xu - NY Shane Sisco - CAR CAR 1 0 7 2 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84.0 0.59 0.0 0 0.0 0 0 0 50 100 Shane Sisco - CAR Paul Hooley - MTL MTL 1 0 5 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84.0 0.55 0.0 0 0.0 0 0 0 50 100 Paul Hooley - MTL Kamron Daftari - CAR CAR 1 0 4 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84.0 0.59 0.0 0 0.0 0 0 0 50 100 Kamron Daftari - CAR Tyler Gunasekera - MTL MTL 1 0 4 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84.0 0.55 0.0 0 0.0 0 0 0 50 100 Tyler Gunasekera - MTL Ian Lawson - POR POR 3 2 41 21 56 3 -1 17 16 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 83.3 0.54 -0.2 0.54 0.3 -1.1 1 -0.1 1 95 Ian Lawson - POR Jordan Rhyne - PHI PHI 3 53 0 70 48 111 539 128 667 3 0 4 1 14 0 0 0 14 -6 -10 88.0 0.43 -0.8 0.43 -0.4 -1.1 0.9 -0.2 81 0 Jordan Rhyne - PHI Conor Bauman - OAK OAK 2 0 38 21 51 20 124 51 175 3 0 2 1 4 0 0 0 4 2 0 83.7 0.53 -0.3 0.53 0.2 -1.4 1 -0.4 71 100 Conor Bauman - OAK Sam Stark - MAD MAD 1 0 4 2 6 1 -9 8 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84.6 0.56 0.0 0 0.0 -0.4 0 -0.4 100 100 Sam Stark - MAD Marc Sands - PHI PHI 3 0 20 15 28 5 20 -29 -9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86.7 0.43 -0.1 0 -0.1 -0.4 0 -0.4 1 100 Marc Sands - PHI Kelvin Huang - TOR TOR 3 5 35 31 56 12 -27 123 96 1 2 1 0 3 0 0 0 3 1 0 83.3 0.48 -0.2 0 -0.2 -0.5 0 -0.5 1 88 Kelvin Huang - TOR Chris Cogswell - LA LA 2 0 19 22 32 3 8 64 72 1 0 0 0 0 0 2 0 2 1 -1 80.0 0.43 -0.2 0 -0.2 -0.7 0 -0.7 11 100 Chris Cogswell - LA Joseph Welkener - DAL DAL 2 13 13 23 30 12 86 56 142 1 1 0 1 3 0 1 0 4 0 -1 81.0 0.49 -0.6 0.49 -0.1 -2.4 1.6 -0.8 61 50 Joseph Welkener - DAL Nick Longo - CHI CHI 1 2 5 7 8 1 5 25 30 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 82.1 0.47 -0.1 0 -0.1 -0.8 0 -0.8 17 71 Nick Longo - CHI Turner Allen - BOS BOS 1 0 17 19 29 6 24 62 86 1 0 0 1 2 0 1 0 3 0 -1 79.4 0.42 -0.5 0.42 0.0 -2.4 1.5 -1 28 100 Turner Allen - BOS Connor Bryant - HTX HTX 2 19 30 49 59 23 153 43 196 1 2 4 2 6 0 1 0 7 3 -2 80.7 0.46 -1.3 0.93 -0.3 -2.6 1.6 -1 78 61 Connor Bryant - HTX Travis Puckrin - TOR TOR 2 3 14 9 20 2 44 19 63 1 0 0 1 1 0 1 0 2 1 0 79.3 0.5 -0.4 0.5 0.1 -3.9 2.5 -1.4 70 82 Travis Puckrin - TOR Phillipe Le Bourdais - MTL MTL 1 0 9 4 13 1 6 -14 -8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84.6 0.55 -0.1 0 -0.1 -1.4 0 -1.4 1 100 Phillipe Le Bourdais - MTL Andres Rodriguez - PHI PHI 1 7 0 11 8 4 16 35 51 0 1 0 0 1 0 1 0 2 0 -1 81.3 0.36 -0.2 0 -0.2 -1.4 0 -1.4 31 0 Andres Rodriguez - PHI Landon Lavoie - POR POR 1 0 17 6 18 3 7 4 11 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 82.8 0.59 -0.3 0.59 0.3 -5.2 3.3 -2 64 100 Landon Lavoie - POR Myles Cooper - DAL DAL 2 4 23 15 34 1 14 8 22 0 0 0 0 1 0 0 0 1 -1 -1 81.5 0.49 -0.3 0 -0.3 -2.2 0 -2.2 64 85 Myles Cooper - DAL Matt Miller - LA LA 2 5 26 24 41 16 65 11 76 0 1 1 0 2 0 1 0 3 0 -2 84.4 0.43 -0.6 0 -0.6 -2.3 0 -2.3 86 84 Matt Miller - LA Peter Lenz - SEA SEA 3 7 24 13 34 8 39 37 76 1 0 0 0 2 0 0 0 2 -1 -1 82.9 0.55 -0.4 0 -0.4 -2.8 0 -2.8 51 77 Peter Lenz - SEA Jared Morrow - TOR TOR 3 4 21 14 31 1 3 5 8 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 -1 81.5 0.48 -0.4 0 -0.4 -3 0 -3 38 84 Jared Morrow - TOR Nate Kirchhofer - LA LA 2 0 19 14 28 11 96 -8 88 0 0 1 1 3 0 0 0 3 -1 -2 82.1 0.43 -0.7 0.43 -0.2 -4.8 1.5 -3.3 100 100 Nate Kirchhofer - LA Kyle Hancock - POR POR 3 2 31 17 41 9 66 20 86 1 0 0 1 3 0 0 0 3 -1 -1 81.1 0.54 -0.8 0.54 -0.3 -4.8 1.3 -3.4 77 94 Kyle Hancock - POR Biz Schlaefer - MAD MAD 1 0 18 8 23 5 7 21 28 0 0 0 0 1 0 0 0 1 -1 -1 83.9 0.56 -0.4 0 -0.4 -4.5 0 -4.5 25 100 Biz Schlaefer - MAD Daniel Winter - DAL DAL 1 5 6 10 12 4 17 35 52 0 1 0 0 0 0 2 0 2 1 -1 81.3 0.52 -0.5 0 -0.5 -4.7 0 -4.7 33 55 Daniel Winter - DAL Charles Guay - MTL MTL 1 1 11 6 16 2 -5 41 36 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 -1 82.1 0.55 -0.3 0 -0.3 -4.9 0 -4.9 1 92 Charles Guay - MTL Daniel Emmons - DAL DAL 1 7 8 12 18 3 6 60 66 0 0 0 1 3 0 0 0 3 -2 -2 77.4 0.45 -0.9 0.45 -0.5 -7.5 2.5 -5 9 53 Daniel Emmons - DAL Anthony Prato - PHI PHI 1 5 5 14 16 10 8 -1 7 0 0 0 0 1 0 1 0 2 -1 -2 83.8 0.42 -0.8 0 -0.8 -5.7 0 -5.7 100 50 Anthony Prato - PHI David Innis - DET DET 1 8 14 18 26 21 23 83 106 0 0 1 0 3 1 0 0 4 -2 -3 84.0 0.45 -1.1 0 -1.1 -5.9 0 -5.9 22 64 David Innis - DET Spencer Latarski - POR POR 2 0 24 12 32 5 33 3 36 0 0 0 0 2 0 0 0 2 -2 -2 81.3 0.51 -0.8 0 -0.8 -6.4 0 -6.4 92 100 Spencer Latarski - POR Felix Leonard - MTL MTL 1 1 9 6 13 5 17 6 23 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 -1 83.9 0.55 -0.4 0 -0.4 -6.5 0 -6.5 74 90 Felix Leonard - MTL Jackson de Campos - OAK OAK 1 2 10 6 13 5 11 7 18 0 0 0 0 1 0 0 0 1 -1 -1 83.9 0.52 -0.4 0 -0.4 -6.6 0 -6.6 61 83 Jackson de Campos - OAK Rhys Gretsch - LA LA 1 1 6 9 14 3 1 13 14 0 0 0 0 2 0 0 0 2 -2 -2 80.0 0.39 -0.7 0 -0.7 -7.5 0 -7.5 7 86 Rhys Gretsch - LA Bryan Walsh - DET DET 1 16 0 18 13 16 46 76 122 0 0 0 0 4 1 0 0 5 -4 -4 80.4 0.45 -1.4 0 -1.4 -7.8 0 -7.8 38 0 Bryan Walsh - DET Kota Sugahara - SEA SEA 2 10 11 13 20 11 62 11 73 0 0 0 0 2 0 1 0 3 -2 -3 82.1 0.56 -1.2 0 -1.2 -8.9 0 -8.9 85 52 Kota Sugahara - SEA Justin Wollin - DET DET 1 6 0 7 6 7 -23 1 -22 0 0 0 0 1 0 0 0 1 -1 -1 84.8 0.53 -0.7 0 -0.7 -9.7 0 -9.7 100 0 Justin Wollin - DET Clark Wang - SD SD 2 0 19 8 22 3 18 -11 7 0 0 0 1 2 0 0 0 2 -1 -1 80.0 0.52 -1.0 0.52 -0.5 -12.5 2.4 -10.1 100 100 Clark Wang - SD Leo Warren - PHI PHI 1 4 7 11 16 10 48 12 60 0 0 0 1 4 0 1 0 5 -3 -4 77.5 0.36 -1.4 0.36 -1.0 -12.4 2.2 -10.2 80 64 Leo Warren - PHI Dylan Hall - DET DET 1 8 11 15 21 2 2 1 3 0 0 1 0 2 0 2 0 4 -1 -4 74.2 0.45 -1.8 0 -1.8 -11.9 0 -11.9 67 58 Dylan Hall - DET Garrett Hable - SD SD 1 0 11 4 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 -1 80.8 0.5 -0.5 0 -0.5 -12.5 0 -12.5 50 100 Garrett Hable - SD Daniel White - SLC SLC 1 0 12 3 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 -1 80.8 0.54 -0.5 0 -0.5 -18.1 0 -18.1 50 100 Daniel White - SLC Raphael Salvas - MTL MTL 1 1 13 9 20 3 23 23 46 0 0 0 0 4 0 0 0 4 -4 -4 75.0 0.55 -1.9 0 -1.9 -20.8 0 -20.8 50 93 Raphael Salvas - MTL

Legend

OPP: Offensive points played

DPP: Defensive points played

POS: Offensive possessions

BlkOpp: Block opportunities, i.e. the number of offensive possessions by the opponent

ThrYds: Throwing yards (net forward – backward yardage)

RecYds: Receiving yards (net forward – backward yardage)

TotYds: Total yards

AST: Assists

GLS: Goals

SCR: Scores (AST+GLS)

HA: Hockey assists

T: Throwaways

S: Stalls

D: Drops

C: Callahans

QEInc: Quarter-Ending INCompletions, which are excluded from statistical calculations.

TRNS: Turnovers (Throwaways, Stalls, Drops)

BLK: Blocks

Cmp: Completions

OEFF: Team scores per possession when player is on the field (min 20 possessions)

MP: Minutes played

AvgGmSE: Average scoring efficiency of all teams in games in which the player has played

EDGE-O: TotYds* 0.007 (Approx) + (AST+GLS)* 0.18 (Approx) – TRNS*GameSE. Measured in Goal Equivalents. Actual coefficients depend on league averages.

EDGE-B: Blocks*GameSE. Measured in Goal Equivalents

EDGE: EDGE-O + EDGE-B. Measured in Goal Equivalents

NS_GE: NetStats in Goal Equivalents. A simple estimate of EDGE when yardage data not available: (hockey assists + conventional plus/minus)/2

EO100: 100*(EDGE-O/Possessions); Offensive Goal Equivalents per 100 possessions

EB100: 100*(EDGE-B/BlockOpp); Block Goal Equivalents per 100 possessions

E100: EO100 + EB100

+/-: Conventional plus/minus metric. Considering renaming AH+/- for Anti-handler +/-.

HI: Handler index (Throwing yards/Total yards)

DLI: D-line index (DPP/total points played)