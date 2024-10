2025 Under-24 Team USA Tryout Invites Announced

Time to start speculating about which players will be selected!

USA Ultimate have announced the 212 players invited to the Under-24 USA National Team tryouts in September. Three teams will be selected by the respective coaching staffs — led by head coaches Gwen Ambler (women’s division), Patrick Sherlock (mixed division), and Bob Krier (open division) — to represent the United States next summer at the U24 World Championships. The tournament will be held June 21 to June 28 in Logroño, Spain.

Here are the players invited to tryouts, searchable and sortable:

WMPs

Name College Hometown Devin Allard-Neptune Brown New York, NY Carly Atwell Utah Salt Lake City, UT Harper Baer Stanford Carrboro, NC Mia Beeman-Weber Carleton College Northfield, MN Presten Berg Lewis & Clark Minneapolis, MN Erica Birdsong North Carolina Atlanta, GA Laura Blume California-Santa Barbara Chicago, IL Ella Bolan British Columbia Seattle, WA Quincy Booth Georgia Athens, GA Milo Brown Wesleyan Seattle, WA Faye Burdick Colorado Seattle, WA Constanza Capriles Michigan Ann Arbor, MI Anna Carlson Oregon Louisville, CO Rachel Chang California-Santa Cruz Palo Alto, CA Lauren Clayter Vermont Portland, ME Alexa Coca Western Washington Kirkland, WA Marin Cohan Western Washington Madison, WI Nat Collier Western Washington Sammamish, WA Sarah Combs North Carolina Chapel Hill, NC Taylor Conroy Pittsburgh Kutztown, PA Zoe Costanza Bryn Mawr Manlius, NY Grace Craig California-Santa Barbara Carmel, CA Tatum Cubrilovic Vermont Burlington, VT Graham Cunningham Ohio State Washington, DC Calliope Cutchins Michigan Atlanta, GA Elena Dansdill Notre Dame Wheaton, IL Claudia Dare North Carolina Garner, NC Abbie Davis Healing Mountain Massage School Cedar Hills, UT Emily Denio California-Davis El Cerrito, CA Vi Deszily California-Santa Cruz Santa Cruz, CA Tucker Donahue Cal Poly-SLO Piedmont, CA Emma Ellefson-Frank California-San Diego East Lansing, MI Naomi Fina Carleton College Seattle, WA Katie Fradenburg North Carolina Kernersville, NC Elise Freedman Northeastern Lafayette, CO Eugenia Garza Minnesota Eden Prairie, MN Chagall Gelfand Carleton College Seattle, WA ZsaZsa Gelfand Seattle, WA Abbie Gillach Colorado Boulder, CO Lauren Goddu Washington Seattle, WA Leina Goto St Olaf Seattle, WA Tori Gray California-San Diego Seattle, WA Acacia Hahn Oregon Eugene, OR Chloe Hakimi Seattle, WA Elyse Hall Northeastern Austin, TX Sophie Harvey Michigan Juneau, AK Lili Hobday Notre Dame Saint Paul, MN Phoebe Hulbert Haverford Hillsborough, NC Jia Johnson Florida Osprey, FL Lily Johnson American Washington, DC Emily Kemp Tufts Medford, MA Cice Kim Colorado State Fort Collins, CO Aria Kischner Carleton College Minneapolis, MN Jolie Krebs SUNY-Binghamton Valencia, NY Amaya Krutsinger Western Washington Boulder CO Anna Lane Iowa Madison, WI Syris Linkfield Oregon Lake Oswego, OR Anna Fisher Lopez Stanford Takoma Park, MD Dagny Lott Pennsylvania Houston, TX Miko Magnant Oregon Eugene, OR Sydney Mannion Virginia South Orange, NJ Grace Maroon Pennsylvania Philadelphia, PA Delilah Masket Southern California Oakland, CA Sage McGinley-Smith Stanford Hanover, NH Kyliah McRoy Carleton College Seattle, WA Nadine Meister Harvard, Caltech Ellicott City, MD Ella Monaghan Vermont Burlington, VT Liv Napadensky Whitman Waunakee, WI Sydney Neal Duke Kingston Springs, TN Kinsey Neas Trinity San Antonio, TX Brooke Nishida Cal Poly-SLO San Luis Obispo, CA Margot Nissen California-San Diego Washington, DC Goodness Nwakudu California-Santa Cruz Oakland, CA Audrey Parrott Carleton College Gaylord, MN Anna Pettis Washington Seattle, WA Clil Phillips Colorado Boulder, CO Katya Piskun Pittsburgh Sudbury, MA Emily Pozzy Vermont Portland, ME Devin Quinn California-Santa Barbara Falmouth, ME Sanam Rozycki-Shah California-Santa Diego Berkeley, CA Monica OBrien Saez California-Santa Cruz La Jolla, CA Frankie Saraniti Carleton College Santa Cruz, CA Ashley Schlinger Skidmore Montague, MA Kiera Schreiber Colorado State Denver, CO Lia Schwartz Tufts Washington, DC Abbi Shilts California-San Diego San Diego, CA Leah Silverman Vermont Washington, DC Elley Smith Arizona State New Hope, MN Emma Smith Colorado Boulder, CO Liv Steinberg Penn State Wynnewood, PA Caroline Stone Vermont Burlington, VT Jocelyn Sun Chicago Waban, MA Natalie Sweet Wesleyan Forest Hills, NY Emma Talton Appalachian State Cary, NC Ash Talwar Duke Westfield, NJ Kelly Tam Washington Seattle, WA Lucy Tanner Washington Seattle, WA Lily Terpstra Utah Salt Lake City, UT Eva Turner American Arlington, VA Claire Ward Samford Lynn Haven, FL Devy Weir Stanford Long Beach, CA Ezra Weybright Oregon Eugene, OR Ella Widmyer Middlebury Seattle, WA Emma Williamson Colorado Durham, NC Lili-Michal Wilson MIT New York, NY Skylar Yarter Williams Maplewood, NJ

MMPs