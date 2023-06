Denver Molly Brown 2023 Roster

The first look at the reigning women’s club champions, Molly Brown!

Here’s their 2023 roster.



Captains in bold

Kristen Reed

Marlee Akerson

Nhi Nguyen

Mei Hecht

Abbie Gillach

Sam Peletier

Manuela Cardenas

Bailey Shigley

Meg Henderson

Kendra Miller

Alika Johnston

Cassie Swafford

Sara Taggart

Megan Cousins

Emma Capra

Clil Phillips

Rena Kawabata

Alyssa Perez

Lisa Pitcaithley

Saioa Lostra

Jordan Stockdale

Valeria Cardenas

Stacy Gaskill

Claire Chastain

Megan Ives

Ronnie Eder

Coaches

Andy Lovseth

Alexia McCaskill

Practice Players

Katiana Hutchinson

Emma Cortright*

* Injured reserve

Additions

Marlee Akerson

Mei Hecht

Abbie Gillach

Jordan Stockdale

Departures



Ari Nelson

Julia Schmaltz

Liza Minor

Melissa Devlin

Rachel Wilmoth

Robin Fassett-Carman