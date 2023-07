New York PoNY 2023 Roster

After a semifinal appearance in 2022, New York PoNY has some of the most talked-about additions in all of club ultimate this year. The same guys for their unique roster announcement.

Here is the 2023 roster.

Captains in bold.

Allan Laviolette

Antoine Davis

Ben Jagt

Ben Katz

Ben Spielman

Cameron Wariner

Chris Kocher

Clark Cofer

Conrad Schloer

Evan Padget

Harper Garvey

Jack Williams

Jeff Babbitt

Jeff Holm

Jibran Mieser

Jimmy Mickle

John Randolph

Joshua Stevens-Stein

Marques Brownlee

Mike Drost

Ryan Osgar

Sam Little

Sean Keegan

Sean Mott

Shashank Alladi

Tony Poletto

William Dean

Coaches: Ben Van Heuvelen, Bryan Jones, Cody Mills, Isaac Saul, Justin “Nilla” Pierce

Additions

Allan Laviolette

Cameron Wariner

Jack Williams

Ryan Osgar

Sean Mott

Tony Poletto

Departures

Tyler Haskell

Grant Lindsley (PP)

Danny Meiland (PP)

John Lithio

Solomon Rueschmeyer-Bailey

Mark Lin

Practice Players

Ben Levy

Danny Meiland

Elliott Chartock

Grant Lindsley

Matthias Ling

Vinay Valsaraj

Zach Burpee