Boston Brute Squad 2024 Roster

For a second straight season, international additions bolster Brute Squad, who is looking to get back-to-back titles.

Here’s their 2024 roster.



Amy Zhou

Angela Zhu

Becky Malinowski

Caitlyn Lee

Caroline Tornquist

Colette Pellegrini

Dorothy Dimascio-Donohue

Elise Freedman

Emily Kemp

Floor Keulartz

Gigi Downey

Julia Zwierzynski

Kelly Hyland

Kristýna Tlustá

Laura Ospina Gómez

Leija Helling

Levke Walczak

Lia Schwartz

Liên Hoffmann

Maria Angélica Forero

Megan Lam

Nastasia Tangherlini

Nicole Chan

Samiya Ismail

Sara Mar

Tulsa Douglas

Zoe Hecht

Coaching Staff

Rob Brazile

Lindsey Hack

Additions

Caitlyn Lee

Dorothy Dimascio-Donohue

Emily Kemp

Floor Keulartz

Julia Zwierzynski

Kelly Hyland

Kristýna Tlustá

Lia Schwartz

Nicole Chan

Sara Mar

Departures

Cate Woodhurst Boezi

Jae Cruz

Lilli Trautmann

Megan Wilson

Sarah Hansen

Sophie Knowles

Yuge Xiao