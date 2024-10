Salt Lake Shrimp 2024 Roster

The young Utah team is perhaps the year’s most surprising Nationals qualifier. What can they do in their first ever time at the big show?

Here is the 2024 roster.

Captains in bold.

Alejandro Palomino

Alex Forsberg

Alex Walker

Alex Yannelli

Benjamin Ashton

Chase Stein

Christian Berger

Cole Stenseth

Derik Knighton

Elijah Watchalotone

Ethan Hilding

Ethan Wimmer

Grayson Rettberg

Hayden McAdoo

Henri De St. German

Jace Duennebeil

Kimball Pew

Kyle Weinberg

Malcolm Starr

Nathan De Morgan

Nathan Huff

Oscar Brown

Patrick Beckett

Porter Oyler

Porter Stobbe

Rainor Alin

Sam Pew

Travis Wright

Will Selfridge

Coach

Karl Staber

Additions

Alejandro Palomino

Benjamin Ashton

Derik Knighton

Ethan Hilding

Hayden McAdoo

Henri De St. Germain

Kimball Pew

Malcolm Starr

Patrick Beckett

Porter Oyler

Porter Stobbe

Rainor Alin

Sam Pew

Departures

Alexander Knock

Cameron Hartman

Dominic Camperchioli

Jack Valentine

Jarom Brandow

Joey Ginsburg

John Mismash

Karl Staber

Kevin Castell

Ryan Hahn