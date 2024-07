Huntsville Space Force 2024 Roster

After being unceremoniously upset in the Southeast semifinals last year, Space Force is hoping to get back to Nationals this season.

Here’s their 2024 roster.



Abigail Waldron

Callahan Diercks

Emily Branson

Elijah Jaime

Eric Sjostrom

Ethan Shattuck

Grace Marshall

Isaiah Mason

Jacob Miller

Jakeem Polk

Jamie Ferrie

Jeremiah Branson

Kevin Tran

Lauren Klinzak

Luke Hudgin

Mac McClellan

Madison Oakman

Mallory Schmidt

Mattea Swegles

Matthew Radcliffe

Melanie Thomas

Mia Griner

Michael Poe

Michael Volz

Natalie Wilson

Riley Mog

Sara Mog

Tori Radcliffe

William Bianca

Coaches: Andy Sieja, Chris Brackbill, Beau Waldron

Additions

Abigail Waldron (Returning)

Emily Branson

Isaiah Mason

Jakeem Polk

Jamie Ferrie

Jeremiah Branson

Kevin Tran

Luke Hudgin

Madison Oakman

Mia Griner

Michael Poe

Michael Volz (Returning)

Natalie Wilson

Riley Mog (Returning)

Tori Radcliffe

Departures

Alex Guerrero

Amy Guiles

Anh Spinks

Bradley Fleming

Christopher Youngblood

Dayne Meyers

Gracie Liverett

Johnathan Sillivant

Leah Gauldin

Meredith Dawson

Molly Robins

Stephen Brandon

Sylvia Brown

Tom Radcliffe

Tori Ellingson

Trenton Spinks