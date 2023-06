Montana MOONDOG 2023 Roster

Can MOONDOG get back to San Diego again in the stacked Northwest?

MOONDOG is hoping they can return to Northwest prominence and the Club Championships with a strong season.

Here’s their 2023 roster.

Captains in bold.

Abbey Hustis

Addie Thompson

Albany Jessop

Ashley Ludack

Becca Holdhusen

Ben Perkel

Bri Rick

Caleb Stanek

Carolyn Lober

Chaz Harris

Cian McGinn

Davis Mossman

Drew Shanafelt

Ethan Yourd

Genesea Meha

Hallie Widner

Jacob Ralston

Jay Kinzel

Jesse Hannifin

John Hofacre

Kari Shelkey

Kevin Ryder

Kyla Crisp

Lisa Keller

Liz Grimes

Sam Hines

Sarah Megyesi

Scott Glickman

Talon Johnson

Tara Santi

Willie Stewart

Zach Baumann

Departures

Catie Carson

Demri Horton

Emily Grimes

Matt Konen

Noah Fisher

Tyler Albrethsen

Tyler Honsinger

Victoria Easton