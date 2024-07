Philadelphia Flight 2024 Roster

Injuries hampered Flight’s run at the Mid-Atlantic’s third bid in 2023, but an influx of young talent could bolster their chances in 2024 of the program’s first trip to Nationals.

Here’s their 2024 roster.



Captains in bold

Alice Rieger

Caroline Bach

Casey Gorman

Chaily Derecskey

Charlotte Edelstein

Ciaran Abrams

Diana Huang

Emilie Mohler

Emma Hamilton

Gabby Krajniak

Grace Hodges

Gwen Rauch

Jen JK Kim

Jocelyn Corey

Kalea Dodge

Kelsey Turner

Kristie Kelly

Laine Cravotta

Taylor Kuhn

Nikki Ross

Poppy Wagner

Ruby Ginsburg

Sophia Wang

Zoë Lewis

Coaches: Jackson Dolan, Joel Prushan

Practice Players

Georgie Kausch

Meg Wadlinger

Sofia Dillon

Zora Bergey

Sam Merritt

Matilda Yumi

Additions

Alice Rieger

Caroline Bach

Chaily Derecskey

Ciaran Abrams

Diana Huang

Emilie Mohler

Emma Hamilton

Gabby Krajniak

Laine Cravotta

Taylor Kuhn

Poppy Wagner

Ruby Ginsburg

Sophia Wang

Georgie Kausch (Returning)

Sam Merritt

Matilda Yumi

Departures

Allie Milligan

Alyssa Colella

Caroline Weinberg

Emily Phalon

Emma Soiles

Hannah Short

Kai Inoki

Kelly Wallace

Maia Nguyen

Maria Kazantsev

Nelly Fickett

Tara Peng

Tolu Olubajo

Colleen Morton