Quebec Iris 2024 Roster

A strong regular season was nearly left unrewarded at Regionals, but Iris fought through and have some powerful Team Canada athletes to lead the way at Nationals.

Here’s their 2024 roster.



Alessia Vinet

Anne Charpentier

Anouchka Beaudry

Charlotte Christin

Chloé Emond

Emilie Beausoleil

Emma Urness

Florence Dionne

Florence Toews

Jazmin Ulalan

Joy Zhou

Julia Biris

Julia Topart

Justine Dionne

Lilaya Henriquez

Maélys Lechasseur

Marie Levesque

Maude Laniel-Ducharme

Maude Samson

Naomi Peterson

Nina Heloir

Pénélope Robert

Roxanne Goderre

Sophie Lyonnais

Valerie Lyonnais

Virginie Maltais

Additions

Departures



Elsa Chu

Gabrielle Comtois

Julia Bisson

Marie Genest

Marina Beaudoin

Maude Roy

Myriam Vinot

Nyna Prevost

Virginie Côté

Laure Drouin-Jacques

Corine Masse

Marihka Nguyen