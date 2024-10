Montana MOONDOG 2024 Roster

MOONDOG returns to Nationals for the second time in five seasons, but don’t expect them to show up to California looking star-struck.

Here’s their 2024 roster.



Abbey Hustis

Addie Thompson

Andrew Shanafelt

Artie Battaglin

Beeman Rabut

Ben Perkel

Brianna Rick

Caldwell Armstrong

Caleb Stanek

Carolyn Lober

Chaz Harris

Cooper Hubbard

Davis Mossman

Emily Grimes

Ethan Yourd

Jack Lokowich

Jake Ralston

Kari Shelkey

Kristin Obresley

Kyla Crisp

Kwai Philpott

Lewis Faller

Lisa Keller

Sam Hines

William Stewart

Zach Baumann

Additions

Departures

Ashley Ludack

Becca Holdhusen

Genesa Meha

Hallie Widner

Kevin Ryder

Jay Kinzel

John Hofacre

Liz Grimes

Talon Johnson

Tara Santi

Practice Players

Albany Jessop

Chaz Harris

Clarissa Orton

Cooper Hubbard

Jane Armstrong

Kwai Philpott

Talon Johnson