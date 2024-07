San Diego Flipside 2024 Roster

A mostly stable roster still sees Flipside get in on an international signing in hopes of finally breaking through to semifinals at Nationals.

Here’s their 2024 roster.



Captains in bold.

Abigail Shilts

Áine Gilheany

Anna Sivinski

Ava Hanna

Avalon Igawa

Avery Jones

Camille Wilson

Charlotte Sue

Denika Hallin

Georgia Cardosa

Hanae Oda

Jasmine Childress

Julia Peden

Kaela Helton

Kaitlyn Weaver

Kelli Iwamoto

Kristen Pojunis

Laura Blume

Maggie O’Connor

Megan Maxfield

Merideth Byl

Monica O’Brien Saez

Rebeca Ellis

Samantha Wool

Tanya Bearson

Tori Gray

Coach: Carlo Mosca

Additions

Áine Gilheany

Hanae Oda

Julia Peden

Monica O’Brien Saez

Tori Gray

Departures

Alex Diaz

Alisha Stoun

Blair Messner

Chip Yen

Dena Slattery

Devy Weir

Jorie Moore

Joy Kang

Lindsey Doyle

Malia Smith

Marti Martinez

Vienna Lee