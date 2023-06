Vancouver Traffic 2023 Roster

Vancouver Traffic return the majority of their 2022 roster that made prequarters at Nationals and made the announcement via cinematic Instagram reel.

Here’s their 2023 roster.



Captains in bold.

Alicia Brolly

Amelia Keenan

Andrea Moir

Brianne Wager

Catherine Menzies

Catie Akune

Daisy Lin

Danie Proby

Denise Su

Helena Tremblay

Jada Lim

Jessica Rockliff

Jessie Tai

Julia Zhang

Kat Ortega

Laurel Jay

Madison Ong

Marie-Eve Beauchemin

Monica Hsu

Nancy Yang

Nicola Parker

Sam Mew

Sarah Norton

Sophia Chan

Steph Siu

Terri Whitehead

Coaching Staff

Matt Doyle

Mike Fung

Mauro Ortiz

Practice Players

Abba Brudney

Alicia Zhang

Anna Goddu

Grace Du

Grace Huang

Juli Ohsada

Kelly Luk

Krista Aitken

Nagisa Fukuoka

Oliana Chan

Selina Liang

Yoshino Shimokawa

Additions

Departures

Cheryl Andre

Emma Best

Karie Holst