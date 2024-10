Atlanta Chain Lightning 2024 Roster

Chain Lightning return their usual suspects along with some fresh new faces, all eager for a shot at the title this October.

Here is the 2024 roster.

Captains in bold.

Adam Miller

Aidan Downey

Andrew Thai

Austin Taylor

Brad Fleming

Brett Hulsmeyer

Chris Youngblood

Cole Tappero

Dean Ramsey

Franky Fernandez

Hayden Austin-Knab

Jeremy Langdon

Kenni Taylor

Lukas McClamrock

Max Thorne

Michael Fairley

Michael-Angelo Humm

Mike Kobyra

Nicky Spiva

Nikos Verlenden

Parker Bray

Pat Earles

Tanner Robinson

Tannon Hedges

Trenton Spinks

Tyler Randall

Coaches

Miranda Knowles

Will Arnold

Additions

Andrew Thai

Brad Fleming

Chris Youngblood

Michael-Angelo Humm

Nikos Verlenden

Departures

Adam Grossberg

Christian Gaeta

Hunter Taylor

Jan Schmidt

John Stubbs

Liam Haberfield

Scott Whitley

Tom Tulett

Practice Players

Cam Copeland

Fletcher Hare

Sam Munnis