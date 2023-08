Boston Siege 2023 Roster

A brand new coaching staff steps in for Siege, hoping to build on the team’s fifth place finish in the Northeast region in 2022.

Here’s their 2023 roster.



Alicia Collins

Alyssa Pelkey

Anne Blasiak

Charlotte Doran

Chelsea Mower

Delaney Reardon

Duschia Bodet

Laura Fradin

Lauren Yamasaki-Liske

Leah Silverman

Lili Wilson

Lilly Yang-Schmidt

Lisa Liu

Marina Godley-Fisher

Mary Zhong

Melissa Ellis

Meredith Bernstein

Naomi Campbell

Rita Narbonne

Ryanne Barrett

Sam Paulsen

Sara Putnam

Thalia Ward

Valerie Willocq

Coaches: Mackeznie Fazekas, Jon Korn, Mike Rozinsky

Additions

Departures

Carolyn Brooks

Chelsea Mower

Dorothy Dimascio-Donohue

Emma Massey

Josephine Coppinger

Katherine Connelly

Kellan Gibboney

Kylie Sterling

Lucy Toppen

Megan Lam

Samantha Gray

Vicky Negus

Practice Players

Diana Swanson

Jo Guarin

Juli Kloza

Megan Mathieu

Megan Morales