Florida Tabby Rosa 2023 Roster

Tabby Rosa is hoping to reclaim their spot at Nationals after missing out in 2022 with a good amount of continuity to their roster.

Here’s their 2023 roster.

Captains in bold.

Andrea Jacoski

Anna Hanson

Ava DuBose

Bowen Xu

Camryn Curvey

Carrie Fisher

Cat Euliano

Danni Cordes

Ellie Thomson

Erin Goding

Erynn Schroeder

Harley Peters

Javive Diaz Este

Jaylynne Hocutt

Jenn Collins

Kate Travaglini

Kaylen Chiang

Kelsea LeBeau

Larissa Ferreira

Lindsi Allman

Michelle Floyd

Natalie Wilson

Sunny Harris

Coach: Dustin Travaglini

Additions

Anna Hanson

Bowen Xu

Carrie Fisher

Cat Euliano

Ellie Thomson

Javive Diaz Este

Kaylen Chiang

Larissa Ferreira

Departures

Alison Stargel

Brielle LeClear

Jenny Gobins

June Cera

Kumi Fioramonti

Lindsey Evans

Lisa Fitton

Reba Havis

Practice Players

Ainsley Dalton

Jemima Tolentino

Jenny Rodriguez

Melanie Morales