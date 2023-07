San Francisco Nightlock 2023 Roster

Another year without a large amount of turnover should allow Nightlock to build on last season’s run to try to break through at Nationals.

Here’s their 2023 roster.



Amelia Hawkins

Angela Aie

Anne Marie Gordon

Cassidy Gilmore

Claire Leichter

Diana Zhang

Eliza Chang

Eliza Pugh

Esther Filipek

Jackelyne Nguyen

Jessalyn Siu

Kara Hammer

Katie Swinnerton

Kim Long

Lily Lin

Marlena Luhr

Mei Bruist

Mila Flowerman

Nami Sumida

Nicole Canning

Rio Chuck

Sally Mimms

Xinzhi Zou

Ziyue Chen

Coaches: Wesley Chao, Loryn Kanemaru, Bri Ciccarelli

Additions

Amelia Hawkins

Cassidy Gilmore

Esther Filipek

Marlena Luhr

Sarah Pihl

Xinzhi Zou

Departures

Adrienne Lemberger

Audrey Sheehy

Julianne Bozzini

Julia Ting

Malina Wiebe

Megan Pera

Natasha Won

Rachel Chang

Practice Players

Jillian Du