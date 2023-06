Seattle Riot 2023 Roster

The two-time WFDF World Champions and preeminent women’s team out of Seattle are back again!

Here’s Riot’s 2023 roster.



Captains in bold

Abbie Abramovich

Alexa Yadama

Alyssa Kelly

Aria Kischner

Carly Campana

Cat Chung

Chloe Hakimi

Greta Eisenbrey

Ikran Elmi

Jessi Crowley

Josie Gillett

Julia Snyder

Karen Hill

Kate Lanier

Lani Nguyen

Lauren Goddu

Lauren Holzman

Lauren Meyer

Nicole Cramer

Rachel Bradshaw

Sharon Tsao

Shira Stern

Sophia Palmer

Stephanie Phillips

Taylor Hartman

Val Pinillos

Coaches

Casey Ikeda

Jean Russell

Practice Players

Ada Wright

Amber Lee

Anna Cauchy

Brogan Jones

Claire Dunn

Ella Widmyer

Laura To

Lilli Werner

Rayna Wachs

Yeh-sun Lee

Additions

Aria Kischner

Carly Campana

Chloe Hakimi

Greta Eisenbrey

Josie Gillett

Karen Hill

Kate Lanier

Lauren Holzman

Lauren Meyer

Nicole Cramer

Taylor Hartman

Departures



Abby Hecko

Claire Dunn

Crystal (Lok) Koo

Jamie Eriksson

Jean Russell

Jessica Spaulding

Kristin (Charlie) Eide

Maddy Grassy

Margo Urheim

Samantha Rodenberg

Stephanie Lim

Tiffany Phan