Boston Sprocket 2023 Roster

Sprocket has been a strong club since their inception, but after missing Nationals last year, this group will try to earn their place in 2023.

Here’s their 2023 roster.



Amanda Giles

Andrew Pillsbury

Bretton Tan

Brit DeRoehn

Caitlin Johnson-Go

Clara Stewart

Emma Lowenstein

Felipe Delgado

Ivan Tran

Jean Huang

Kayla Huddell

Leo Blooston

Lily Huang

Liv Player

Makk

Michael Shriver

Montana Roberts

Nicki Chan

Pat Barron

Rocco Linehan

Ryan Flamberg

Tannor Johnson-Go

Tess Johnson

Wilhelmina Graff

Yigit Demiralp

Zach Hahn-Du Point

Zach Singer

Coaches: Anthony Clericuzio, Kate Patterson, Tom Matthews

Additions

Andrew Pillsbury

Brit DeRoehn

Leo Blooston

Lily Huang

Liv Player

Makk

Montana Roberts

Nicki Chan

Rocco Linehan

Tess Johnson

Yigit Demiralp

Departures

Caroline Collis

Cody McInnis

Colette Pellegrini

Hazel Ostrowski

Jerry Wang

Nolan Scheemaker

Olivia Goss

Sara Rudolph

Tahlia Quartin (Practice player)

Zach Hahn-Du Point

Practice Players

Emily Wehrwein

Ethan Lavallee

Hillel Rosenheim

Jack Kwon

Reuben Philip

Tahlia Quartin