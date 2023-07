Nashville ‘Shine 2023 Roster

‘Shine’s incoming class includes the 2023 men’s Callahan winner, and that group will need to be up to the task of getting Nashville back to Nationals.

Here’s their 2023 roster.



Team captains in bold.

Aaron Wilder

Adam Carr

Avi Gitterman

Chris Calhoun

Collin Dabbieri

David Evans

Doug Richardson

Elena Rubino

Eli Motycka

George Gunter

Grace Castro

Grace Robinson

Jack Spiva

Jesse Shofner

Jordan Hill

Justin Burnett

Katharine Gilbert

Leah Shorb

Margie Quinn

Matt Ractliffe

Meaghan Creamer

Mia Letterie

Morgan Butts

Noel Holmes

Phillip Dougherty

Rachel Barr

Rachel Kramer

Rebecca Henley

Sydney Neal

Tori Taylor

Trip Adams

Victori Pria

Coaches: Chris Peek, Garrett Wilson

Additions

Departures

Chris Peek (Coaching)

Grace Robinson

Jake Wright

Jeffrey Burris

Kayla Ferguson

Mariana Rodríguez

Mikeie Reiland

Philip Throckmorton