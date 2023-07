New York BENT 2023 Roster

For a second straight season, New York BENT’s high profile additions have generated a lot of hype. Step 1 is get past the competitive Northeast.

Here’s their 2023 roster.



Abby Hecko

Akina Younge

Amanda Dobbyn

Ali Hill

Braanah Craig

Caro Turner

Chelsea Leeder

Elizabeth Mosquera

Ella Juengst

Iris Malfetano (Reserve)

Jane Frankel

Joanna Chen (Reserve)

Julie Xia

Kalli Poletto (Reserve)

Kerianne Coulon

Kyla Dayer

Lauren Woods

Lisa Kowalski

Marié Weverka

Nancy Cheng

Renata Pepi

Sophia Wang (Reserve)

Sydney Harris

Tiffany Phan

Tracey Lum

Veronica Kolegue-Spalaris

Wei Gao

Ximena Montaña

Yina Cartagena

Coaches: Jimmy Leppert, Avery Feingold, Amy Zhu

Additions

Departures

Anna Wysen

Jolene Zheng

Kayla Seeger

Margo Cody

Shanye Crawford

Practice Players

Eugenia Chow

Joyce Wang

Katia Krupa

Maia Donald

Rani Shah