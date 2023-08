Pittsburgh Temper 2023 Roster

It’ll be a new look Temper squad in 2023, with some big name departures.

Here’s their 2023 roster.



Captains in bold.

Aidan Landis

Anson Reppermund

Carl Johnson

Chris Graber

Connor Newell

Connor Tipping

Dan Nichols

Daniel Friedman-Brown

Dillon Garrett

Harry McNamara

Jacky Chung

Jimmy Towle

Marcel Oliart

Matt Duffy

Matt Viscido

Max Sheppard

Michael Dillard

Noah Celuch

Reid Duncan

Robin Maillard

Sam VanDusen

Scott Heyman

Timothy Chango Gassett

Tristan Yarter

Will Hoffenkamp

Coaches: Hensley Sejour, Christie Lawry, Ben Morgenstern

Additions

Departures

Adam Burgess

Alex Thomas

Ari Weitzman

Casey Mann

Dan Goldstein

Dylan Best

Jake Price

Mark Fedorenko

Owen Watt

Pat Earles

Pat McMullen

Ryan Weaver

Thomas Edmonds

Tristan Yarter

Practice Players

Adam Ricci

Elliot Hare

JJ McMonigal

Maxwell Olesen

Phil Marton

Quinn Lander