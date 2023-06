San Francisco Fury 2023 Roster

One of the most dominant programs in all of ultimate is back and looking to summit the mountain in 2023.

Here’s their 2023 roster.



Captains in bold.

Allie Tsuji

Amel Awadelkarim

Anna Nazarov

Anna Thompson

Calise Cardenas

Carolyn Finney

Cree Howard

Dena Elimelech

Han Chen

Irene Scazzieri

Jessie O’Connor

Julianna Werffeli

Kanari Imanishi

Kristin Johnson

Lisa Couper

Lorraine Guerin

Maggie Ruden

Magon Liu

Marisa Mead

Nancy Sun

Octavia Payne

Rachel Chang

Sarah Griffith

Sharon Lin

Shayla Harris

Practice Players

Anika Quon

Sam Loop

Additions

Allie Tsuji

Dena Elimelech (returning)

Irene Scazzieri

Kanari Imanishi

Rachel Chang

Departures

Claire Desmond

Claire Toth

Donnya Adjari

Marika Austin

Michelle McGhee