San Francisco Polar Bears 2023 Roster

When’s the last time we saw a top level club team with this much continuity?

Here’s their 2023 roster.



Team captains in bold.

Aaron Shi

Alireza Mirafzal

Amy Lu

Amanda Meroux

Andrew Ouyang

Anna MacNaughton

Carolyn Drewry

Chuck Cao

Cooper Joy

Devin Drewry

Emily Denio

Jesse Song

Jonah Malenfant

Keenan McKelvey

Krista Takayama

Mac Taylor

Maddy Fisher

Margo Donahue

Margot Stert

Marissa Lerner

Mia Beeman-Weber

Molly Munson

Nicholas Alexander

Olivia Goss

Orion Edwards

Piers MacNaughton

Robert Yeagle

Ryan Hoffmann

Ryan Takayama

Sam Applegate

Sara Nolan

Saul Wildavsky

Tucker Donahue

Vincenzo Vitiello

Will Hartog

Ziyue Chen

Coaches: Manisha Daryani, Andrew Riggs, Daniel Naruo

Additions

Alireza Mirafzal

Emily Denio

Marissa Lerner

Mia Beeman-Weber

Olivia Goss

Tucker Donahue

Departures

Alex Pan