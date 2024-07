Seattle Sockeye 2024 Roster

After missing out on the Club Championships in 2023, Sockeye will have to battle through the tough Northwest to return to Nationals.

Here’s their 2024 roster.



Asher Lantz

Brice Dixon

Cedar Hines

Daniel Chen

Declan Miller

Dongyang Chen

Eli Diamond

Garrett Martin

Grant Harris

Jack Brown

Jasper Dean

Lucas Chen

Manny Eckert

Max Gade

Max Ramstad

Mitch Kulczack

Ocean Hines

Parker Howard

Phil Murray

Ryan Shigley

Shane Worthington

Spencer Lofink

Stan Birdsong

Trent Dillon

Tucker Kalmus

Xander Cuizon Tice

Coaches: Zack Smith, Ben Wiggins, Craig Harkey

Departures

Christian Foster

David Zhou

Henry Phan

Mikey Sylvester

Ryoma Katsuta

Tony Goss

Zeppelin Raunig

Practice Players

Alexander Belfiore

Alex Nelson

Assaf Golan

Axel Olson

Ben Bolan (Development)

Carter Bayer (Development)

Fin Furhmann

Jak Lin

Leo Kruse

Lucas Terzic (Development)

Marcus Beidler

Noah Malla (Development)

Nobi Lorenz (Development)

Thomas Simms (Development)

Zoli Ishikawa-Szabo