Atlanta Chain Lightning 2023 Roster

There’s a hefty amount of turnover for Atlanta, but the resulting roster features players from diverse playing backgrounds.

Here is their 2023 roster.

Captains in bold.

Adam Burgess

Adam Grossberg

Adam Miller

Alex Liu

Brandon Beers

Brett Hulsmeyeer

Christian Gaeta

Cole Chandler

Coleman Tappero

Dean Ramsey

Franky Fernandez

Hayden Austin-Knab

Hunter Taylor

Jake Powell

Jakeem Polk

Jan Schmidt

Jeremy Langdon

John Stubbs

Jon Fey

Kenni Taylor

Liam Haberfield

Lukas McClamrock

Max Thorne

Michael Fairley

Mike Kobyra

Nicky Spiva

Parker Bray

Patrick Earles

Sam Kilgore

Scott Whitley

Tanner Robinson

Tannon Hedges

Trenton Spinks

Tyler Randall

Walter Ellard

Coaches: Miranda Knowles, Will Arnold

Additions

Departures

Aidan Downey

Bobby Ley

Brett Hulsmeyer

Christian Olsen

Collin Hill

Jake Reinhardt

Karl Ekwurtzel

Tom Tulett

Trip Crowley