Minneapolis Pop 2023 Roster

Will a moderate amount of turnover (and some talented practice players…) affect Pop’s ability to add to their streak of five straight Nationals appearances?

Here’s their 2023 roster.



Alicia Carr

Allegra Johnson McKee

Anik Regan

Anna Mulhern

Biz Cook

Carly Eckstrom

Cecilia Amnuel

Elise Gallup

Elly Fireside-Ostergaard

Grace Milhaupt

Isabel Demo

Layla Lemley

Lisa Qui

Makella Daley

Meg Lake Armstrong

Rachel Gage

Reebs Enders

Rhea Joshi

Sara Helm

Sarah Robinson

Steph Wood

Sylvie Mercil

Coaches: Donnie Wood, Max Longchamp

Additions

Departures

Adrienne Baker

Amelia Zdechlik

Hannah Babcock

Hannah Scott

Kalli Poletto

Kayla Blanek

Lauren Roach

Lisa Hansen

Marin Ryan

Mei Hecht

Piper Bain

Rebekah Swanson

Rose Gruenhagen

Simone Pierotti (Practice player)

Sumaya Mohamed

Zella Sahar

Practice Players

Brie Forster

Claire Thallon

Ellie McDonald

Josie Fenske

Mo Asturias

Molly Schwartz

Sarah Meckstroth

Sasha Driver

Simone Pierotti