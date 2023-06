San Diego Flipside 2023 Roster

After an impressive first season, Flipside is back with an expanded roster and even higher expectations.

Here’s their 2023 roster.



Abbi Shilts

Alex Diaz

Alisha Stoun

Anna Sivinski

Ava Hanna

Avalon Igawa

Avery Jones

Blair Messner

Camille Wilson

Charlotte Sue

Chip Yen

Dena Slattery

Denika Hallin

Georgia Cardosa

Jasmine Childress

Marti Martinez

Jorie Moore

Joy Kang

Kaela Helton

Kaitlyn Weaver

Kelli Iwamoto

Kristen Pojunis

Laura Blume

Lindsey Doyle

Maggie O’Connor

Malia Smith

Megan Maxfield

Merideth Byl

Rebecca Ellis

Samantha Wool

Tanya Bearson

Vienna Lee

Devy Weir

Coaches

Carlo Mosca

Mikhail Stal

Additions

Departures

Dena Elimelech

Elsa Winslow

Gina Schumacher

Lauren Hanna

Leanne Go

Pin-Hsuan Chen

Stephanie Pritchard