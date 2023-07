Seattle BFG 2023 Roster

The standard for BFG is very high, and with some vets with winning experience back in the fold, don’t expect BFG to be easily shaken.

Here’s their 2023 roster.



Team captains in bold.

Alexa Kirkland

Alissa Soo

Anna Maria Pape

Cheryl Hsu

Conor Belfield

Corbin Atack

Crystal Koo

Derek Mourad

Jack Verzuh

Jamie Kauffman

Jason Yun

Jeff Pape

Jennifer Ricaurte

Kaitlynne Roling

Kim Schlesinger

Leah Bar-On Simmons

Linh Hoang

Linnea Soo

Mohammud Tilmo

Reid Koss

Sam Harkness

Sam Pickel

Sam Rodenberg

Sarah Benditt

Tommy Li

Tommy Lin

Additions

Anna Maria Pape (Returning)

Crystal Koo (Returning)

Derek Mourad

Jamie Kauffman

Jeff Pape (Returning)

Sam Harkness

Sam Rodenberg

Departures

Austin Barden

David Zhou

Ellie Moskovitz (Practice player)

Emily Cai

Karen Hill

Mario O’Brien

Martin Le

Practice Players

Brent Lo

Eliana Moskovitz

Gavin Leahy

Lucy Tanner

Megan Louie