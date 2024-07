New York BENT 2024 Roster

New York BENT nearly made the national semifinals in 2023. Could some high-profile additions push them into the top four in 2024?

Here’s their 2024 roster.



Captains in bold.

Abby Hecko

Aki Younge

Ali Hill

Amanda Dobbyn

Caitlyn Tien

Cassie Brown

Chelsea Leeder

Chris Nelson

Ella Juengst

Emma Taylor-Soiles

Genny De Jesus

Julie Xia

Kalli Poletto

Kerianne Coulon

Kyla Dayer

Lauren Woods

Lili Wilson

Lisa Kowalski

Marié Weverka

Rani Shah

Renata Pepi

Tiffany Phan

Tracey Lum

Wei Gao

Ximena Montaña

Yina Cartagena

Coaches: Seth Reinhardt, Jody Avirgan

Additions

Rani Shah

Departures

Braanah Craig

Caro Turner

Elizabeth Mosquera

Marié Weverka

Nancy Cheng

Veronica Kolegue-Spalaris

Practice Players

Iris Malfetano

Jane Frankel

Sophie Wang

Sydney Harris