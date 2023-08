SoCal Condors 2023 Roster

The Condors bring in a slew of new additions with experience in the AUDL and at College Nationals. They’ve already taken second at PEC West this year, how high can they fly at Nationals?

Here’s their 2023 roster.



Captains in bold.

Max Combs

Bryce Lozinski

Keaton Orser

Andrew Padula

Nick Simonelli

Max Hume

Sean McDougall

Mitchell Steiner

Will Turner

Tom Konogeris

Sander Fogarty

Kyle Rubin

Jeff Silverman

Michael Tran

Lukas Ambrose

Everest Shapiro

Reggie Sung

Daniel Brunker

Seamus Robinson

Ben Levinsky

Zach Riley

Marcel Osborne

Mateo Dominguez

Milan Ravenell

Brandon Van Deusen

Coaches

Goose Helton

Felicia Yang

William Brotman

Additions

Departures

Elliot Warner

Dom Leggio

Matt Miller

Daniel Mah

Ian Ladner

James Whealan

Kenrick Koo

Sam Cook

Tim Gilligan

Rhys Gretsch

Sam Fontaine

Leo Dector

Tynan Sander

Christian Woodfin

Aaron Coble

Eddie Finley

Kevin Stuart

Practice Players

Michael Kiyoi

Kobi McCracken

Clark Wang

Cylas Schooley

Devin Cox

Bailey Prochaska

Matt Nelson

Levi Brown