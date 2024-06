Philadelphia AMP 2024 Roster

Big changes are afoot for AMP, will changes in coaching, leadership, and a lot of names on the roster. What will 2024 hold for one of the mixed division’s traditional powers?

Here’s their 2024 roster.



Captains in bold.

Benish Benjamin

Bobby Roos

Brandon Pastor

Chris Zaleski

Danielle Walsh

Delrico Johnson

Emily Shields

Eric Nardelli

Eric Witmer

Jake Butrica

Jana Graham

Jordan Rhyne

Layne Dodge

Lindsay McKenna

Liz Hart

Liv Steinberg

Luke Greenley

Max Trifillis

Nate Little

Nelly Fickett

Paul Owens

Rachel Alfano

Taylor Conroy

Thomas Nye

Veronica Kolegue-Spolaris

Will Zamsky

Coaches: Dave Baer

Additions

Departures

Adilina Malave

Grace Maroon

Henry Ing

Linda Morse

Max Charles

Michael Campanella

Natalie Bova

Raha Mozaffari

Sam Grossberg

Spencer DeRoos

Sumi Onoe

Will Helenski